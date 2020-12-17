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За кадром "Звездных войн". Часть 1

За кадром "Звездных войн". Часть 1 (45 фото)

Автор:
17 декабря 2020 20:45
Метки: интересно   кино   фото со съемок   
1130
45
Любителям Звездных войн посвящается. Просто фотографии со съемок этого легендарного киношедевра. Известные и не очень.
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Метки: интересно   кино   фото со съемок   
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214
Влад 8 часов назад
Интересные фото. Спасибо
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30k
Volga_34 Минуту назад
К.Фишер об этих съёмках : ".. обалденное было время.. мы каждый день трахались и нюхали кокс.." !!!

К.Фишер об этих съёмках : ".. обалденное было время.. мы каждый день трахались и нюхали кокс.." !!!
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6k
Перст Указующий 8 часов назад
хороший фильм, стоит посмотреть?
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14k
Ego sum qui sum Перст Указующий 7 часов назад
не, санта-барбара только с роботами и лазерами
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2k
V2.Smirnov Перст Указующий 6 часов назад
Сказка для младших научных сотрудников :-)
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2k
ДК Перст Указующий 37 минут назад
Смешали в основном фантастику с вестерном, приправили индийским кином (где родственники все время находятся, как и рояли в кустах), не обошлось без сказок с принцессами и чудовищами, рыцарями и злобными императорами, чуть ли не все самые запомнившиеся персонажи даже лицо свое не показывают (порой и не разговаривают), короче - одни только банальности и штампы, все это при маленьком бюджете - а в итоге получился невероятный культовый фильм (за счет энтузиазма прежде всего). Занятная такая вот история.
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