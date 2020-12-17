Неизменно прекрасные: 28 звезд экрана в молодости и сейчас

Каждый из нас вынужден стареть и от этого никуда не деться. Но некоторым звездам кажется, забыли сказать, что им нужно стареть и они выглядят прекрасно в своем возрасте. Сегодня мы хотим поделиться с вами сравнительными снимками российских и голливудских актрис в юности и сейчас.

Глядя на эти фотографии, вы поймете, что эти красотки отлично выглядят, а некоторые из них вообще почти не изменились с юных лет.

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