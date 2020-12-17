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Неизменно прекрасные: 28 звезд экрана в молодости и сейчас

Неизменно прекрасные: 28 звезд экрана в молодости и сейчас (29 фото)

Автор:
17 декабря 2020 10:09
Метки: знаменитости   интересное   фотографии   
3057
29
Каждый из нас вынужден стареть и от этого никуда не деться. Но некоторым звездам кажется, забыли сказать, что им нужно стареть и они выглядят прекрасно в своем возрасте. Сегодня мы хотим поделиться с вами сравнительными снимками российских и голливудских актрис в юности и сейчас.
Глядя на эти фотографии, вы поймете, что эти красотки отлично выглядят, а некоторые из них вообще почти не изменились с юных лет.
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Метки: знаменитости   интересное   фотографии   
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28k
BuG 4 часа назад
Неизменно прекрасные: 28 звезд экрана в молодости и сейчас
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6k
Андрей А 39 минут назад
Многие и в молодости далеко на любителя))
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Максим Час назад
Большинство себя тупо изуродовало подтяжками. очень малое количество осталось естественным из этого списка.
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462
Евгений 2 часа назад
Деннис Ричардс.
Тут, правда, всего 21 год разницы
Деннис Ричардс. Тут, правда, всего 21 год разницы
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13k
homerchik 4 часа назад
Бриджит Бардо
Бриджит Бардо
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4k
SSD 5 часов назад
Литвинова и Моника - остальные мимо.
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57k
Viktor 5 часов назад
Неизменно прекрасные: 28 звезд экрана в молодости и сейчас
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6k
klop Viktor 2 часа назад
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2k
Yan Viktor 2 часа назад
не, это жесткачь, как Меньшов мог такое допустить?
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261
andrey Yan Час назад
вот такой у него фетиш !
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