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Колонна Марка Аврелия

Колонна Марка Аврелия (2 фото)

Автор:
17 декабря 2020 09:57
Сообщество : Факты
Метки: Колонна Марка Аврелия   колонна   короткопост   ручная работа   факты   фото   
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Colonna di Marco Aurelio — дорическая колонна, расположенная в Риме на названной в её честь Площади колонны (итал. Piazza Colonna). Воздвигнута между 176 и 192 годами в память о Маркоманской войне Марка Аврелия.

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Метки: Колонна Марка Аврелия   колонна   короткопост   ручная работа   факты   фото   
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Frank Borman 4 минуты назад
Попы и тут поднасрали. Колонна римского императора Марка Аврелия, раньше завершалась статуей того же Марка, а заменили статуей какого мифического еврея Павла.
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