Colonna di Marco Aurelio — дорическая колонна, расположенная в Риме на названной в её честь Площади колонны (итал. Piazza Colonna). Воздвигнута между 176 и 192 годами в память о Маркоманской войне Марка Аврелия.
Монументальная 40-метровая колонна опоясана по спирали сложными сюжетными барельефами. Они отражают события Маркоманских войн (166-180 гг.) – историю двух экспедиций. На верхних витках рельефов изображены сцены битвы войска Марка Аврелия с сарматами; на нижних – фрагменты схватки армии с германскими племенами.
А прототипом ее послужила не менее удивительная колонна Траяна.
Монумент начали строить в 180 году – на восемь десятилетий позднее знаменитой колонны Траяна. Батальные сцены на колонне Аврелия выполнены менее помпезно, чем на Траяновой колонне. В то время легионы состояли уже не только из римлян – в их число входило немало наёмников. Резчики отлично проработали выражения лиц воинов, а вот оружие и доспехи изобразили почти схематично. Среди исторических сцен на барельефах есть и религиозные образы.
А прототипом ее послужила не менее удивительная колонна Траяна.
Монумент начали строить в 180 году – на восемь десятилетий позднее знаменитой колонны Траяна. Батальные сцены на колонне Аврелия выполнены менее помпезно, чем на Траяновой колонне. В то время легионы состояли уже не только из римлян – в их число входило немало наёмников. Резчики отлично проработали выражения лиц воинов, а вот оружие и доспехи изобразили почти схематично. Среди исторических сцен на барельефах есть и религиозные образы.
Дорическая колонна диаметром 3,7 м выполнена из карарского мрамора, сложена из 28 полых цилиндрических блоков. Внутри корпуса колонны есть винтовая лестница с 190-200 ступенями. Долгое время подъём на верхнюю часть монумента был развлечением для публики. Сейчас по лестнице может подниматься только обслуживающий персонал. Внутреннее пространство освещается сквозь узкие прорези в цилиндрических стенах колонны.
Колонна Марка Аврелия была разрушена с течением времени. Восстановили её только в конце XVI века, по велению папы Сикста V. Реставрацию проводил Доменико Фонтана. Изначально на вершине монумента была установлена статуя Марка Аврелия, однако её не сохранили. Решено было заменить скульптуру императора бронзовым изваянием апостола Павла.
Колонна Марка Аврелия была разрушена с течением времени. Восстановили её только в конце XVI века, по велению папы Сикста V. Реставрацию проводил Доменико Фонтана. Изначально на вершине монумента была установлена статуя Марка Аврелия, однако её не сохранили. Решено было заменить скульптуру императора бронзовым изваянием апостола Павла.
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