Колонна Марка Аврелия

Монументальная 40-метровая колонна опоясана по спирали сложными сюжетными барельефами. Они отражают события Маркоманских войн (166-180 гг.) – историю двух экспедиций. На верхних витках рельефов изображены сцены битвы войска Марка Аврелия с сарматами; на нижних – фрагменты схватки армии с германскими племенами.



А прототипом ее послужила не менее удивительная колонна Траяна.



Монумент начали строить в 180 году – на восемь десятилетий позднее знаменитой колонны Траяна. Батальные сцены на колонне Аврелия выполнены менее помпезно, чем на Траяновой колонне. В то время легионы состояли уже не только из римлян – в их число входило немало наёмников. Резчики отлично проработали выражения лиц воинов, а вот оружие и доспехи изобразили почти схематично. Среди исторических сцен на барельефах есть и религиозные образы.