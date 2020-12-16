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Хозяева показали сколько шерсти можно счесать с собаки

Хозяева показали сколько шерсти можно счесать с собаки (21 фото)

Автор:
16 декабря 2020 09:48
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   прикол   фото   шерсть   
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Во время линьки собак определённых пород владельцам как никогда нужно проявлять терпение и усердие, чтобы вовремя убрать "излишки".
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Метки: домашний питомец   животные   забавно   прикол   фото   шерсть   
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