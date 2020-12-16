Хозяева показали сколько шерсти можно счесать с собаки

Во время линьки собак определённых пород владельцам как никогда нужно проявлять терпение и усердие, чтобы вовремя убрать "излишки".
Кроме очевидных и невероятно милых плюсов у собак есть и свои недостатки (хотя как можно так говорить и свои питомцах!). Один из них — огромное количество шерсти, даже если пёс и не отличается особой пушистостью. Причём с некоторых собак хозяева умудряются начесать практически ещё одного пса! Чтобы похвастаться волосатостью своих питомцев, люди даже устроили небольшой челлендж #sheddingdogchallenge. Они поделились фотографиями своих собак и того количество шерсти, которые они произвели.
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6. «Было бы грустно, если бы ты никогда больше не смог носить чёрное»
Из пёсика по кличке Блинчик удалось счесать столько шерсти, что её хватило на то, чтобы выложить его имя.
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