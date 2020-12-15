Джестер — гигантский 9-килограммовый кролик

18-месячный кролик Джестер, вес которого 9 кг, живет в семье неподалеку от Сканторпа, Северный Линкольншир, Англия.
60-летняя хозяйка питомца Лин Хобсон (Lyn Hobson) говорит, что её кролик Джастер, который весит столько же, сколько три чихуахуа, для неё «как ребёнок».
18-месячный кролик весьма избалован и уже делает карьеру модели, однако самое его любимое занятие — смотреть «Strictly Come Dancing» («Танцы со звёздами»).
Джестер совершенно свободно перемещается по дому Лин и её мужа, расположенного неподалёку от Сканторпа, Северный Линкольншир, Англия, спокойно отдыхая как минимум на трёх разных кроватях, имеющихся в его владениях.
Лин отмечает, что её любимый питомец следует за ней весь день и совершенно рад делать то же самое, особенно если это означает сидеть на диване и смотреть «Strictly Come Dancing».
Шеф-повар на пенсии любит публиковать фотографии Джестера на своих страницах в социальных сетях, где кадры регулярно получают немалое число комментариев от поклонников кролика.
Джестер совершенно свободно перемещается по дому Лин и её мужа, расположенного неподалёку от Сканторпа, Северный Линкольншир, Англия, спокойно отдыхая как минимум на трёх разных кроватях, имеющихся в его владениях.
Лин отмечает, что её любимый питомец следует за ней весь день и совершенно рад делать то же самое, особенно если это означает сидеть на диване и смотреть «Strictly Come Dancing».
Шеф-повар на пенсии любит публиковать фотографии Джестера на своих страницах в социальных сетях, где кадры регулярно получают немалое число комментариев от поклонников кролика.
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«Джестер — лучшее домашнее животное, которое только можно пожелать, — рассказала женщина. — У него прекрасный характер, он очень любящий, спокойный и хорошо себя ведёт.»
«Я так его люблю и так избаловала, он для меня как ребёнок.»
«Что бы я не делала, он следует за мной, будь то просмотр телевизора или мытьё посуды. Он очень общительный.»
Лин, проживающая с мужем-бывшим военнослужащим Питером (Peter), купила Джестера в возрасте нескольких недель у заводчика кроликов 1 апреля прошлого года, именно поэтому его и зовут Джестер.
После она надрессировала его, чтобы кролик мог жить в доме, а не в клетке в саду, как большинство кроликов, которых содержат в качестве домашних животных.
«Я так его люблю и так избаловала, он для меня как ребёнок.»
«Что бы я не делала, он следует за мной, будь то просмотр телевизора или мытьё посуды. Он очень общительный.»
Лин, проживающая с мужем-бывшим военнослужащим Питером (Peter), купила Джестера в возрасте нескольких недель у заводчика кроликов 1 апреля прошлого года, именно поэтому его и зовут Джестер.
После она надрессировала его, чтобы кролик мог жить в доме, а не в клетке в саду, как большинство кроликов, которых содержат в качестве домашних животных.
Шут настолько хорошо себя ведёт, что может свободно бродить по дому и, по словам Лин, перед тем, как войти в дом из сада, он даже вытирает свои лапы.
У него есть специальный латок, куда он ходит в туалет, при этом Лин говорит, что он настолько хорошо обучен, что «никогда не создаёт беспорядок».
В доме у Джестера три кровати, одна из которых находится в его собственной спальне, расположенной наверху — напротив комнаты Лин и Питера. Это помещение заполнено его игрушками и сеном.
«Люди думают, что иметь немецкого великана (порода кролика) в качестве домашнего питомца — это немного забавно, потому что, как я полагаю, они есть не у многих», — говорит Лин.
«Когда люди его видят, они всегда отмечают, насколько он велик.»
«Каждый, кто его встречает, в него влюбляется, он просто одно из тех домашних животных, к которым тянутся люди.»
У него есть специальный латок, куда он ходит в туалет, при этом Лин говорит, что он настолько хорошо обучен, что «никогда не создаёт беспорядок».
В доме у Джестера три кровати, одна из которых находится в его собственной спальне, расположенной наверху — напротив комнаты Лин и Питера. Это помещение заполнено его игрушками и сеном.
«Люди думают, что иметь немецкого великана (порода кролика) в качестве домашнего питомца — это немного забавно, потому что, как я полагаю, они есть не у многих», — говорит Лин.
«Когда люди его видят, они всегда отмечают, насколько он велик.»
«Каждый, кто его встречает, в него влюбляется, он просто одно из тех домашних животных, к которым тянутся люди.»
«Он даже был частью двух книг, что удивительно, — добавила хозяйка кроля. — После всего этого он неожиданно стал чем-то вроде знаменитости в кроличьем мире.»
«Надеюсь, в следующем году он сможет немного поработать моделью, особенно на Пасху, я думаю, что он может быть очень занят.»
«Надеюсь, в следующем году он сможет немного поработать моделью, особенно на Пасху, я думаю, что он может быть очень занят.»
Немецкий великан (или континентальный гигант) — это очень крупная порода кроликов, изначально разводимая для мяса.
Самый длинный в истории — 132 см в длину, а самый тяжёлый — 24 кг. Средняя продолжительность жизни породы — 4–5 лет.
Самый длинный в истории — 132 см в длину, а самый тяжёлый — 24 кг. Средняя продолжительность жизни породы — 4–5 лет.
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