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Джестер — гигантский 9-килограммовый кролик

Джестер — гигантский 9-килограммовый кролик (8 фото)

Автор:
15 декабря 2020 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Джестер   в мире   домашний питомец   животные   кролик   люди   фото   
141
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18-месячный кролик Джестер, вес которого 9 кг, живет в семье неподалеку от Сканторпа, Северный Линкольншир, Англия.
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Метки: Джестер   в мире   домашний питомец   животные   кролик   люди   фото   
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Росомаха Час назад
К рождеству он хорош в другом виде...
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Snezhinka

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