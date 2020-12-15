Джестер — гигантский 9-килограммовый кролик

Шут настолько хорошо себя ведёт, что может свободно бродить по дому и, по словам Лин, перед тем, как войти в дом из сада, он даже вытирает свои лапы.



У него есть специальный латок, куда он ходит в туалет, при этом Лин говорит, что он настолько хорошо обучен, что «никогда не создаёт беспорядок».



В доме у Джестера три кровати, одна из которых находится в его собственной спальне, расположенной наверху — напротив комнаты Лин и Питера. Это помещение заполнено его игрушками и сеном.



«Люди думают, что иметь немецкого великана (порода кролика) в качестве домашнего питомца — это немного забавно, потому что, как я полагаю, они есть не у многих», — говорит Лин.



«Когда люди его видят, они всегда отмечают, насколько он велик.»

«Каждый, кто его встречает, в него влюбляется, он просто одно из тех домашних животных, к которым тянутся люди.»