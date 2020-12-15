FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2996 постов • 1668 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Прикольные и смешные картинки

Прикольные и смешные картинки (25 фото)

Автор:
15 декабря 2020 08:40
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: картинки   прикол   юмор   
4904
25
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: картинки   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Acu900 2 часа назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Diesel Минуту назад
Комментарий к фото
Как минимум 2-3 недели должны пройти! И первая из них тоска и ностальгия. Потом постепенное принятие, пошитие костюмов, готовка еды и только через месяц такая картинка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей 6 минут назад
Комментарий к фото
На мой взгляд, идиотская картинка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Александр 8 минут назад
Комментарий к фото
Но за хлеб-то платишь в рублях! Если пересчитать в буханках - ранее мог купить 1600 , а теперь аж 2000 буханок. Так, что жить стал богаче!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
Osip Полчаса назад
Комментарий к фото
А я до сих пор не знаю о Гарри Поттере.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Antarno Полчаса назад
Комментарий к фото
Пропел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
Osip 36 минут назад
Комментарий к фото
Ну как - мультики.. Заставку к ним. Оч интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шиц 37 минут назад
Комментарий к фото
Прикольные и смешные картинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Che 48 минут назад
Комментарий к фото
Мне с днс позвонили, сказали, что моя пс5 приехала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Совранский 50 минут назад
Комментарий к фото
НЕТ НЕ ТАК!
Не просто отрезать, а сдать на стоянку временного хранения!

И чтобы, когда "он" ему понадобиться, он Съездил бы его забрать оттуда(предварительно "повисев" на телефоне в ожидании ответа оператора - куда ИМЕЕННО отвезли его "предмет")!

А потом еще, чтобы он в очередь попал с бабулями в Почте России, оплачивая все эти убогие квитанции!

И всё это он будет делать С подругой, с которой еще недавно сидел в ресторане и думал, что правильно "его" припарковал и скоро будет дома с длинноногой!!!!!!!!!!

p/s И по приезду на "стоянку" пусть окажется, что документы от "него" у него за козырьком! И "лучшие" охранники его, устроят ему допрос: как они узнают, что этот "конец" именно его "конец"!!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Альф 57 50 минут назад
Комментарий к фото
Тут недавно твоему однофамильцу небезизвестному тоже отказали и он прославился
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
KOSTELLO 53 минуты назад
Комментарий к фото
Нужно только лампочку послабее, а то "бессмысленный и тусклый свет" не получается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
KOSTELLO 55 минут назад
Комментарий к фото
Зато секс-кукла точно может 2 вещи:
- не страдать головными болями
- не е.б.ать мозги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
A 58 минут назад
Комментарий к фото
И язык, которым он хрень вечно несёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Сейчас их политкорректно называют "блогер".
Сейчас их политкорректно называют "блогер".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Совранский Час назад
Комментарий к фото
Этот старинный анекдот в оригинале звучал так:

Звонок директору.

- Алле!

- Иван Иванович, поздравляю тебя с 8 марта!

- Вы что, охренели?! Я что- баба?!

- С/_/ ка ты!

- Кто говорит?!

- Да все говорят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
SerGProS Час назад
Комментарий к фото
Кошка сильной и независимой женщины из Флориды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Хреноффф Час назад
Комментарий к фото
может ли кукла приготовить еду?
может ли секс-кукла приготовить еду?
Может ли родить детей, постирать мою одежду?
В доме прибрать, подарить надежду?
Если не может... Другую найду!
Ничо так блюзик получился))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
298
DarkSkat 2 часа назад
Комментарий к фото
Почему замазали цену? Мне может интересно насколько охренел фотограф
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Prospector 2 часа назад
Комментарий к фото
Кто эта девочка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Олег Белов Prospector Час назад
Комментарий к фото
Пейтон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной Subaru WRX STI (видео) Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной Subaru WRX STI... 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки 20 жизненных открыток, которые поймут только девушки Такая насыщенная жизнь русских лавочек! Такая насыщенная жизнь русских лавочек! Собачники - одни из самых опасных, и тем не менее смешных представителей человека Собачники - одни из самых опасных, и тем не менее смешных представителей человека Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Глупые лайфхаки, которые абсолютно бесполезны Тонкости и приколы русского языка в картинках Тонкости и приколы русского языка в картинках
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3122310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
2
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Не пережил Собянина: в Москве спилили 300-летний дуб
2
172
Не пережил Собянина: в Москве спилили 300-летний дуб
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
1
7
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
Volkswagen Beetle за 40 миллионов рублей, оснащенный газотурбинным двигателем
0
5
Volkswagen Beetle за 40 миллионов рублей, оснащенный газотурбинным двигателем
Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной Subaru WRX STI (видео)
Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#прикольные#смешные#картинки#разное#забавно#милота#новый год
#интересно#история#сша#россия#на различный вкус#подборка#авто авария#искусство#настроение#полиция
#прикол#факты#интересное#люди#авария#позитив#дтп#комментарии#новости#рождество