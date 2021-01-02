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20 историй о невероятных совпадениях, которые иногда случаются в жизни

20 историй о невероятных совпадениях, которые иногда случаются в жизни (21 фото)

Автор:
02 января 2021 13:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Вот это ДА   вероятность   и такое бывает   невозможное возможно   случайности   случайности не случайны   шансы   
615
21
Какова вероятность выйти на улицу и встретить своего абсолютного двойника? И все же такое случается не только в кино! Вот коллекция удивительных историй о совпадениях и о том, как тесен наш большой мир, предоставленных сабреддитом Nearly Impossible Odds.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   вероятность   и такое бывает   невозможное возможно   случайности   случайности не случайны   шансы   
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7  комментариев
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51k
Андрей 49 минут назад
А, может, это за ней охотились?...
А, может, это за ней охотились?...
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26k
Snork Snorkoff 58 минут назад
Хочу такую чайку

Спуск с горы и за ним потом 3 километра прямика.
Но сразу после спуска стоит эта падла камера на 70.
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27k
Макарыч Snork Snorkoff 51 минуту назад
Тише едешь - никому не должен!
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26k
Snork Snorkoff Макарыч 36 минут назад
Оно то понятно, но тошнить с горки уж больно унылое занятие ))
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9k
Леонович Snork Snorkoff 7 минут назад
Возможно эта камера вам и другим людям жизнь спасает. )))
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44k
Albert GER Леонович 2 минуты назад
Или чайкам))
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