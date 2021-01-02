20 историй о невероятных совпадениях, которые иногда случаются в жизни

Какова вероятность выйти на улицу и встретить своего абсолютного двойника? И все же такое случается не только в кино! Вот коллекция удивительных историй о совпадениях и о том, как тесен наш большой мир, предоставленных сабреддитом Nearly Impossible Odds.
1. Всё возвращается
В 1981 году врач-педиатр спас жизнь малыша, который родился недоношенным; он круглые сутки дежурил рядом с ребенком и сделал всё, чтобы стабилизировать его жизненные показатели. В 2011 году тот же врач попал в тяжелую автомобильную аварию - и его спас парамедик, приехавший на скорой. Вы уже наверняка догадались, что этим парамедиком был тот самый мальчик.
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2. Довольно известная история, но не грех повторить ее еще раз
В 1999 году австралиец по имени Билл Морган пережил сердечный приступ; в течение 14 минут его считали мертвым, но затем врачи сумели вернуть с того света. Чтобы отпраздновать это событие, он купил лотерейный билет и выиграл по нему автомобиль за 27 тыс. долларов. Журналисты решили сделать о нем новостной сюжет и попросили повторить момент покупки на камеру, поэтому он приобрел еще один лотерейный билет - и это оказался джекпот на 250 000 тыс. долларов.
3. Мир тесен
Американец Деланд Маккалоу, бывший игрок Национальной футбольной лиги, а теперь тренер, родился в 1972 году и был отдан на усыновление. Он разыскал свою биологическую мать в 2017 году, и она сообщился ему имя отца. Родной отец Деланда оказался его коллегой - тренером по футболу - и его старшим товарищем и наставником, с которым он был знаком всю свою взрослую жизнь.
4. Лучший друг человека
Дон Каркос участвовал во Второй мировой войне, был ранен шрапнелью и ослеп на правый глаз. 64 года спустя, во время работы на конюшне, его случайно ударила лошадь, попав в то же место, да так, что он отлетел к стене. После удара его зрение неожиданно восстановилось.
5. Это поразительно!
Познакомьтесь: это Джим Льюис (слева) и Джим Спрингер (справа), близнецы, разлученные при рождении и отданные на усыновление в разные семьи. Оба женились на женщинах с именем Линда, а затем развелись и женились на женщинах с именем Бетти. У обоих были собаки по кличке Той. Оба назвали своих сыновей именем Джеймс Алан. А друг с другом эти братья-близнецы встретились лишь в возрасте 39 лет.
6. Неожиданное воссоединение
В одну из больниц Флориды одновременно на работу взяли двух медсестер-кореянок - в одно отделение, на одном этаже. И выяснилось, что эти женщины - сестры, которых разлучили почти 40 лет назад.
7. Вот это сходство...
Два незнакомца, случайно оказавшиеся рядом в самолете, просто обалдели, когда увидели друг друга.
8. Какова вероятность такого события?
Фотограф Роберт Хаас поймал волшебный момент, делая снимки с воздуха на Юкатане (Мексика): он фотографировал стаю фламинго и вдруг увидел, что птицы образовали фигуру, напоминающую огромного фламинго!
9. Родилась в рубашке
Это Вайолет Джессоп, медсестра, служившая по очереди на трех океанских лайнерах - "Титанике", "Британнике" и "Олимпике". "Олимпик" столкнулся с военным судном и чуть не утонул; "Титаник" врезался в айсберг и пошел ко дну; "Британник" затонул после столкновения с подводной миной. Во время трех этих происшествий Вайолет была на борту и пережила все три трагических события.
10. Нашли друг друга
В 2001 году девушка по имени Лора Бакстон развлечения ради запустила в небо воздушный шар, внутри которого лежала записка с ее именем, адресом и просьбой к тому, кто найдет послание, ответить на него. Через 10 дней (шар пролетел 225 км) "посылка" попала к другой девушке, которую звали точно так же. Две Лоры начали переписываться, а потом решили познакомиться лично. Оказалось, что они очень друг на друга похожи - имя, возраст, рост, цвет и длина волос, одежда, которую они выбрали для встречи, - все совпадало. Более того, у обеих в качестве домашних животных были трехлетний лабрадор-ретривер, кролик и морская свинка! Лора-1 и Лора-2 дружат до сих пор.
11. Вот это да!
Однажды во время грозы молния одновременно ударила по трем самым высоким зданиям Чикаго.
12. Кошачий клон
"Моя кошка убежала и где-то гуляла два дня, поэтому я разместила в Фейсбуке объявление о ее пропаже. Буквально через 5 минут после этого кошка пришла под дверь. А еще через полчаса пришел сосед и принес кошку, как две капли воды похожую на мою. Теперь у меня две кошки, которых просто не отличить друг от друга".
14. Иногда случаются забавные совпадения
"Ко мне в гости зашла подружка и была потрясена тем, что моя занавеска для душа выглядит точь в точь как одна из ее рубашек. Я не поверил и сказал, что она это просто придумала. На следующей неделе она вернулась и продемонстрировала свою правоту".
15. Ого!
"Увидела как-то на сайте фотографию (слева) и вспомнила, что несколько лет назад купила старый снимок в антикварном магазине. Он справа".
17. Нет слов
"Моя бабушка умерла в день рождения моего дедушки. Мой дедушка умер в день рождения моей бабушки".
18. Да что вы знаете о совпадениях!
Это близнецы, женатых на близнецах, и их дети - две пары близнецов. Шах и мат.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Спуск с горы и за ним потом 3 километра прямика.
Но сразу после спуска стоит эта падла камера на 70.