20 историй о невероятных совпадениях, которые иногда случаются в жизни

В 2001 году девушка по имени Лора Бакстон развлечения ради запустила в небо воздушный шар, внутри которого лежала записка с ее именем, адресом и просьбой к тому, кто найдет послание, ответить на него. Через 10 дней (шар пролетел 225 км) "посылка" попала к другой девушке, которую звали точно так же. Две Лоры начали переписываться, а потом решили познакомиться лично. Оказалось, что они очень друг на друга похожи - имя, возраст, рост, цвет и длина волос, одежда, которую они выбрали для встречи, - все совпадало. Более того, у обеих в качестве домашних животных были трехлетний лабрадор-ретривер, кролик и морская свинка! Лора-1 и Лора-2 дружат до сих пор.