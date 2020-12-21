Винтажные снимки трамвая-подъемника из 50-х годов

В 1950-х на горнолыжном курорте на горе Маунт-Худ в Орегоне в качестве подъемника использовали обычный городской автобус, который переоборудовали в подобие трамвая. Двухмоторная конструкция приводила в действие систему из шкивов, благодаря чему трамвай-подъемник мог свободно перемещаться вперед и назад.
После Второй мировой войны популярность Маунт-Худ как места для катания на лыжах возросла, и доктор Дж. Отто Джордж загорелся идеей построить трамвайную линию, которая соединила бы два наиболее востребованных у лыжников места, причем второе было на 2,2 километра выше первого. Джордж основал корпорацию, которую назвал Mt. Hood Aerial Transportation (Воздушный транспорт Маунт-Худ), и начал искать инвесторов. В 1948 году, когда ему наконец удалось собрать необходимые средства и получить разрешение на строительство на этом участке, работа началась — в итоге он установил 38 стальных опор и 40 километров тросов диаметром 3,8 сантиметра.
Трамвай должны были назвать Skyway, но из-за проблем с авторским правом он получил название Skiway, а в народе эти вагончики прозвали просто «облачные лайнеры» и «летающие автобусы». Трамвайную линию рекламировали как самую большую и длинную в мире, а также первую в своем роде. «Трамваи» на самом деле представляли из себя переоборудованные городские автобусы, в каждом из которых было 36 сидячих мест и еще 14 стоячих, и работали они, конечно, совсем не так, как обычные трамваи. Каждый был оборудован двумя бензиновыми двигателями мощностью 185 лошадиных сил.
На строительство ушло больше двух лет. Линия должна была заработать в апреле 1950 года, но ее не успели закончить в срок, и открытие пришлось перенести на начало следующего года. В преддверии торжественного открытия 3 января 1951 года в рамках рекламной кампании на горе собрались журналисты, радиоведущие и съемочные группы. Согласно статье в местном журнале от 4 января 1951 года, поездка занимала 20 минут. Хотя внутри трамвай и выглядел как городской автобус, статья гласила, что «облачный лайнер издает гораздо больше шума, чем автобус на колесах. Из-за лязга и скрежета тросов на борту невозможно разговаривать». Другой репортер, который служил в ВВС во время Второй мировой войны, написал, что ехать в этом трамвае на заднем сидении — все равно что «на месте хвостового стрелка в бомбардировщике B-17», а на переднем — «как будто спереди в вертолете».
Наконец, спустя три с половиной года после начала строительства, 2 февраля в газетах написали, что линия начнет работать на следующий день. Билет в один конец стоил 75 центов, туда и обратно — 1,50 доллара. В нижнем терминале был ресторан, закусочная, сувенирный магазин, лыжный магазин и зона отдыха для гостей. Трамвай заезжал в терминал на уровне третьего этажа здания, где располагались платформы для посадки/высадки пассажиров. К сожалению, даже несмотря на внимание прессы, трамвай просуществовал недолго и прекратил работу всего через пять лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Трамва й (от англ. tram вагон, вагонетка и way путь) наземная электрическая железная дорога"
(С) Вики