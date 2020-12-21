Винтажные снимки трамвая-подъемника из 50-х годов

После Второй мировой войны популярность Маунт-Худ как места для катания на лыжах возросла, и доктор Дж. Отто Джордж загорелся идеей построить трамвайную линию, которая соединила бы два наиболее востребованных у лыжников места, причем второе было на 2,2 километра выше первого. Джордж основал корпорацию, которую назвал Mt. Hood Aerial Transportation (Воздушный транспорт Маунт-Худ), и начал искать инвесторов. В 1948 году, когда ему наконец удалось собрать необходимые средства и получить разрешение на строительство на этом участке, работа началась — в итоге он установил 38 стальных опор и 40 километров тросов диаметром 3,8 сантиметра.

Трамвай должны были назвать Skyway, но из-за проблем с авторским правом он получил название Skiway, а в народе эти вагончики прозвали просто «облачные лайнеры» и «летающие автобусы». Трамвайную линию рекламировали как самую большую и длинную в мире, а также первую в своем роде. «Трамваи» на самом деле представляли из себя переоборудованные городские автобусы, в каждом из которых было 36 сидячих мест и еще 14 стоячих, и работали они, конечно, совсем не так, как обычные трамваи. Каждый был оборудован двумя бензиновыми двигателями мощностью 185 лошадиных сил.