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Винтажные снимки трамвая-подъемника из 50-х годов

Винтажные снимки трамвая-подъемника из 50-х годов (16 фото)

Автор:
21 декабря 2020 14:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: 1950-е   горнолыжный подъемник   подъемник   снег   старинные фото   сша   
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В 1950-х на горнолыжном курорте на горе Маунт-Худ в Орегоне в качестве подъемника использовали обычный городской автобус, который переоборудовали в подобие трамвая. Двухмоторная конструкция приводила в действие систему из шкивов, благодаря чему трамвай-подъемник мог свободно перемещаться вперед и назад.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1950-е   горнолыжный подъемник   подъемник   снег   старинные фото   сша   
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3k
ваня панкин 2 часа назад
интересно, но бесполезно...
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17k
dmitriy3603 Полчаса назад
У нас круче))))))))))
У нас круче))))))))))
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362
Атомный Крот Час назад
И давно "трамваи" стали на бензиновых двигателях ездить?

"Трамва й (от англ. tram вагон, вагонетка и way путь) наземная электрическая железная дорога"

(С) Вики
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