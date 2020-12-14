Как венгры сумели сохранить свои радиозаводы благодаря Videoton

Венгры оказались гораздо мудрее наших олигархов-они не только спасли десяток радиозаводов от разорения, но вывели их в процветающие предприятия, обеспечив десятки тысяч людей хорошо оплачиваемой работой.
История венгерской радиопромышленности началась с маленького предприятия по производству электрических лампочек накаливания в городе Секешфехервар в 1925 году. В те годы зарождалось радиовещание и вскоре на предприятии начали производить радиолампы, а потом и радиоприемники. Дальнейшее развитие предприятия остановила Вторая Мировая Война.
Возрождение радиозавода началось в 1955 году с возобновления производства радиоприемников под маркой "VIDEOTON". Предприятие очень быстро развивалось и вскоре уже выпускала телевизоры, проигрыватели, тюнеры, акустические системы.
Ассортимент выпускаемой аппаратуры был очень широк: от переносных магнитол до музыкальных комплексов высшего класса. Продукция поставлялась во многие страны, в основном социалистические.
В 70х еще освоили новое направление-производство компьютеров.
В целом компания "VIDEOTON" стала крупнейшим радиотехническим предприятием Европы.
В середине 80х "VIDEOTON" идет на революционный для социалистического предприятия шаг-открывает совместное предприятие с фирмами THOMSON, ITT, AKAI, SONY. "Отверточная сборка" аппаратуры этих фирм для европейского рынка дает резкий рост прибыли. Вскоре такое же соглашение было достигнуто и с фирмами TELEFUNKEN и SABA.
Начавшиеся в 1988 году реформы политической системы повлекли разрыв экономических связей с социалистическими странами. Над компанией "VIDEOTON" нависла реальная угроза полного закрытия огромных заводов. В этой ситуации венграм удается договориться с PHILIPS о размещении филиала фирмы на своей территории идя на беспрецедентные условия, вплоть до объявления завода иностранной территорией.
Нидерландцы получили отличную площадку для производства с квалифицированным персоналом, а Венгрия получила более 8000 рабочих мест и 100 миллионную инвестицию в экономику страны.
В 1991 году предприятие проходит через процедуру приватизации. Основными акционерам становятся Венгерский кредитный банк и Euroinvest Ltd. Начинается пятилетка поиска своего "места под солнцем". В результате профиль предприятия меняется на изготовление автомобильной электроники и поставку комплектующих. В 1996 году частные акционеры полностью выкупают акции фирмы "VIDEOTON"
Удается получить крупные контракты на производство от Kenwood (автомобильные радиоприемники), Panasonic (мини-аудиосистемы), Philips ( мини-аудиосистемы). Начинается расширение предприятия: под новые производства выкупаются дышащие на ладан заводы в Капошваре, Ясберень, Торёксентмиклоше, Кунхегьес, Салготарьян.
Через год фирма получает новые контракты: производство аккумуляторных батарей для Sanyo и комплектующие для IBM Slider. Для дальнейшего расширения производства покупается завод в местечке Стара Загора (Болгария), принадлежащий BRG Lc., Semilab Lc. и DZU AD. В число заказчиков на производство комплектующих добавляются Braun, SAGEM, Samsung, Valeo.
В рамках расширения открывается новое производство в Украинском Мукачово на 1000 рабочих мест, ставший десятым заводом компании "VIDEOTON".
Некогда обычный радиозавод социалистического государства, пройдя через передряги истории, преобразился в огромное предприятие, включающее 8 заводов в Венгрии и два завода за рубежом (Болгария, Украина).
У фирмы "VIDEOTON" 19 дочерних компаний и количество работников превышает 10000 человек. Компания входит в десятку успешных компаний Европы.
А ведь надо то было и нам чуток мудрости и поменьше жадности, а там глядишь и в России сотни радиозаводов не валялись бы в руинах
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Предприятие основано в 1925 году, как Tungsram, дочернее предприятие фирмы Philips.
В 1930 году завод преобразован в "совместное предприятие" Phikips Muvek, с 1938 национализирован, и именно отсюда официально считается его начало существования.
В Войну завод работал на Гитлера, поэтому в 1945 был конфискован СССР и работал, выплачивая репарации.
После смерти Сталина, когда Хрущёв начал делать подарки кому надо и не надо, выплаты по репарациям были прекращены и завод снова начал выпуск бытовой электрики.
В 60-х годах на заводе с помощью французской фирмы Thomson и голландской Philips начат выпуск телевизоров из комплектующих Thomson и Hitachi.
К середине 80-х годов Videoton создаёт совместные предприятия по отвёрточной сборке с Thomson, ITT, Akai, Sony.
В 1989 году, с началом "перестройки" Philips возвращает завод под свой полный контроль, и дальнейшая история Videoton - это история Philips.
"В 2019 году на производственных линиях калининградского завода Телебалт собрали больше 700 тысяч телевизоров различных европейских брендов и размеров: от совсем небольших кухонных 16-дюймовых телеприемников до настоящих кинотеатров размером 75 дюймов."
А перечисленный Вами ширпотреб - Китай...
Автомобильная электроника нынче весьма развита.