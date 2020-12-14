Как венгры сумели сохранить свои радиозаводы благодаря Videoton

Начавшиеся в 1988 году реформы политической системы повлекли разрыв экономических связей с социалистическими странами. Над компанией "VIDEOTON" нависла реальная угроза полного закрытия огромных заводов. В этой ситуации венграм удается договориться с PHILIPS о размещении филиала фирмы на своей территории идя на беспрецедентные условия, вплоть до объявления завода иностранной территорией.

Нидерландцы получили отличную площадку для производства с квалифицированным персоналом, а Венгрия получила более 8000 рабочих мест и 100 миллионную инвестицию в экономику страны.