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Как венгры сумели сохранить свои радиозаводы благодаря Videoton

Как венгры сумели сохранить свои радиозаводы благодаря Videoton (11 фото)

Автор:
14 декабря 2020 11:43
Метки: бренды   интересно   радиотехника   факты   
1894
11

Венгры оказались гораздо мудрее наших олигархов-они не только спасли десяток радиозаводов от разорения, но вывели их в процветающие предприятия, обеспечив десятки тысяч людей хорошо оплачиваемой работой.

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Метки: бренды   интересно   радиотехника   факты   
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4k
Александр 3 часа назад
Videoton 340, довелось в свое время работать за таким терминалом.
Videoton 340, довелось в свое время работать за таким терминалом.
Videoton 340, довелось в свое время работать за таким терминалом.
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27k
KiploksAKS 2 часа назад
На самом деле:
Предприятие основано в 1925 году, как Tungsram, дочернее предприятие фирмы Philips.
В 1930 году завод преобразован в "совместное предприятие" Phikips Muvek, с 1938 национализирован, и именно отсюда официально считается его начало существования.
В Войну завод работал на Гитлера, поэтому в 1945 был конфискован СССР и работал, выплачивая репарации.
После смерти Сталина, когда Хрущёв начал делать подарки кому надо и не надо, выплаты по репарациям были прекращены и завод снова начал выпуск бытовой электрики.
В 60-х годах на заводе с помощью французской фирмы Thomson и голландской Philips начат выпуск телевизоров из комплектующих Thomson и Hitachi.
К середине 80-х годов Videoton создаёт совместные предприятия по отвёрточной сборке с Thomson, ITT, Akai, Sony.
В 1989 году, с началом "перестройки" Philips возвращает завод под свой полный контроль, и дальнейшая история Videoton - это история Philips.
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4k
Александр KiploksAKS 2 часа назад
Phikips Muvek"

Phikips Muvek"
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18k
BillyBonzz 2 часа назад
Ну а где сегодня их чудо-продукция? Что они сегодня выпускают?
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18k
BillyBonzz Александр Час назад
Я конечно понимаю, санкции у нас и все такое, но не железный же занавес, в конце то концов? какая то их продукция(если она есть) должна же проникать на наш рынок? Я лично не видел и не слышал. Может она затетерялась среди ширпотребного гавна Polaris, Vitek, Scarlet, Remax и пр.?
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4k
Александр BillyBonzz Час назад
А вот где бывший завод «Видеотон» (Санкт-Петербург), который строился в начале 1980-х и работал более 10 лет как совместное предприятие венгерского «Видеотон» и советского «Позитрон» для производства профессионального и бытового видеооборудования, надеюсь, догадываетесь...
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4k
Александр BillyBonzz Час назад
Покупал в 90-х двд Sony венгерского производства, еще какая то электроника была, брендовая, производства Венгрия, не помню уже. Может, это они и были? Отверточная сборка, вроде нашего калининградского Телебалта...
"В 2019 году на производственных линиях калининградского завода Телебалт собрали больше 700 тысяч телевизоров различных европейских брендов и размеров: от совсем небольших кухонных 16-дюймовых телеприемников до настоящих кинотеатров размером 75 дюймов."
А перечисленный Вами ширпотреб - Китай...
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72k
Броненосец Потелкам BillyBonzz 21 минуту назад
Приборный панели со спидометрами, тахометрами и др, блоки управления двигателем ВАГ видел ?
Автомобильная электроника нынче весьма развита.
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18k
BillyBonzz Александр 21 минуту назад
У меня на кухне с 2009 года до сих пор висит и работает 32-дюймовый Филлипс Калининградской сборки 32PFL7403, он еще HD-ready 720р и без DVB-T2 тюнера, нашу цифру ловить не может, смотрю его через приставку Apple TV. Но работает без нареканий, все другие телеки, купленные после него, уже умерли и были заменены.
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559
фхранцуз 3 часа назад
в копейку ставили( не во все конечно) приемник "videoton"
в копейку ставили( не во все конечно) приемник "videoton"
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18k
BillyBonzz фхранцуз 2 часа назад
у моего деда в копейке 78 года такой был
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134
WadDad 3 часа назад
Не слышал про Видеотон с советских времён. Не встречал упоминаний о нём в современных журналах. Где современная продукция? Или они вешают шильдики Philips, Samsung и пр.?
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27k
KiploksAKS WadDad 2 часа назад
Отвёрточное производство для всех, кто заплатит.
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8k
Kostick 3 часа назад
помимо желания, ещё законодательство должно быть. вот взять нашу деревню, ЗИП, РИП и пр. к чертям рассыпались. В начале 00-х собирали отвёрточным образом агрегатуру ONIKS. Комплектуху выбирал мой хороший знакомый, я брал плеер, вполне себе был годный. Но, странная странность произошла, даже собирать у нас, менее выгодно, нежели покупать готовое в китае. Может быть надо было уже как лет 20 любого производителя, а не перекупа - освободить вообще от к.л. поборов?
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6k
klop Kostick 47 минут назад
Если бы государство поставляло нашим потребителем электроэнергию, газ и бензин по себестоймости то хоть как-то могли снизить цену выпускаемой продукции, а то как предприятие находящее в средней полосе России будет конкурировать с китайскими которые все расположены на юге, где помещения ненужно отапливать, не нужно строить здания, инфроструктуру с учётом сильных морозов и.т.д
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72k
Броненосец Потелкам Kostick 20 минут назад
О, вижу Краснодар !
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8k
Kostick Броненосец Потелкам 18 минут назад
kuban ru ибоваистену!
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Зато у них духовности, скрепов и храмов нет. И в НАТО поганом они сидят.
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5k
workmen77 3 часа назад
Ну в России это бы не сработало. Как только какой нибудь завод стал "расправлять крылья", то к нему нагрянули бы скопом проверяющие от пожарников до налоговиков, а закончилось бы все "отжатием" бизнеса каким нибудь силовым генералом. Таких примеров много.
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10k
Serg2001 workmen77 3 часа назад
Поэтому основной целью приватизации для олигархов на раннем этапе было, находясь в сговоре с приватизационным комитетом, за копейки получить госсобственности на миллиарды, а потом по частям распродать и разворовать все что можно. Но об этом гораздо подробнее рыжий дядя Толя может порассказать. Кто и как из нынешних властьпридержащих шел к успеху. Потому то он и непотопляемый.
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