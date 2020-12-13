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Советский несун" как лицо времени

Советский несун" как лицо времени (5 фото)

Автор:
13 декабря 2020 15:30
Метки: СССР   воровство   менталитет   несуны   
2506
5
Воровство и разгильдяйство во времена СССР меня удивляло. Бесхозные плиты, трубы и кирпичи, брошенные в самом случайном месте наталкивали одних на мысль, - выброшено, - значит украдено у государства. Другие, глядя на кучи валяющегося добра подбирали его, и строили себе приличные дома и дачи. Мог придти ОБХСС или иная контролирующая организация, и тут вариантов могло быть великое множество. Важен сам факт, в стране Советов воровали "по-чёрному".
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Метки: СССР   воровство   менталитет   несуны   
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8k
Kostick 7 часов назад
цытато - "Когда я был маленький и работал на машиностроительном заводе - чего только не выносили оттуда. Я работал учеником слесаря, и однажды вынес целую коробку транзисторов. Они были упакованы наподобие конфет в коробке. Зачем я ее вынес и сам не знаю. Время было такое. Убеленный сединами дед, с которым я работал позже, предлагал мне украсть кусок вольфрама в соседнем цехе. Но мне не нужен был вольфрам. В соседнем цехе изготавливали патроны. Один мутный тип с косыми глазами предлагал мне купить цинку с патронами, но я отказался.", вопрос - что курил автор?
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1k
Роман 44 минуты назад
С заводов тащили... А где сейчас те заводы? Неужто несуны украли?
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20k
Юрьевич 50 минут назад
"Почему для строительства на селе приглашали шабашников с юга, а местным ребятам не разрешали работать?"
Откуда такая чушь? Колхозники часто не имели такой квалификации или были заняты работами в колхозе и приглашали на стройки или ещё каких работ "шабашников", причём официально по трудовому договору. Один мой знакомый, будучи студентом, летом ездил по колхозам и рисовал плакаты.
Автор, с какого юга приглашали??? Грузинов что-ли?


"Почему нельзя было свободно приобрести стройматериалы (доски, шифер, кирпич) - их доставали только по блату (или покупали ворованное)?"
Можно было выписать официально, но был страшный дефицит, в СССР оооооочень много строили и стройматериалов не хватало колхозам и предприятиям, не то что простым гражданам.
"Почему нельзя было купить болтов, гаек, уголки, электродов и др. и их приходилось тащить с предприятия или покупать ворованное?"
По той же причине.

"Почему при Брежневе в деревне запрещали иметь в хозяйстве две коровы?"
Откуда такой бред? Государством при Брежневе это не регламентировалось!

"Почему при наличии свободной необрабатываемой земли ее не давали как местным жителям, так и дачникам?"
Автор, ты в своём уме? Да сейчас почти все у кого дача получили эту землю при Брежневе бесплатно! А местные жители и так имели свою землю в колхозе, формально конечно, и им очень легко в аренду выдавалась земля под подсобное хозяйство. Условие было одно - взявший в аренду должен работать в колхозе. При горбачёве её разрешили приватизировать (если была у тебя в аренде более 5-ти или 10 лет).

"Почему с заводов каждый год посылали в колхозы на картошку, на овощебазы, на стройку?"

Да потому что рабочих рук не хватало в сезон уборочной!!! Колхоз за это расплачивался с предприятиями или вузами деньгами или продуктами. Я был на картошке от ВУЗа, за месяц заработал 3 стипендии.

"Почему нельзя было поехать по тур. путевке за границу?" Ездили, только не все. В кап. страны ездили только группами по определённым маршрутам. Очень мало конечно, но сказать что не было туров - соврать.

"Почему сейчас в магазинах и на рынке всего полно даже в провинции? Ассортимент товаров одинаков со столицей. Почему я раньше вынужден был ездить за продуктами и одеждой в Москву?"
Потому что были проблемы с производством продуктов, таких, например, как колбаса. Она была дешёвая и вкусная. Но портилась очень быстро -часа 3 без холодильника и она тухлая. Ну не клали туда консервантов! Это вторая причина почему она не доезжала до деревень. Третья причина - столицы снабжались, естественно, в первую очередь.
А в провинции на рынках было полно мяса и прочей сельхоз продукции, причём дешевле чем на рынках в Москве. Но мясо на рынке конечно стоило дороже чем в магазине, а колбаса по сравнению с мясом стоила копейки. Да, не всем было по карману каждый день кушать мясо, тем более с рынка, а колбасу вполне себе мог позволить каждый и каждый день.

"Почему качество обыкновенного хлеба и других продуктов в столице и в провинции отличалось?"
Не сильно отличалось, цена кстати тоже отличалась, чем ниже качество, тем дешевле. Москву обслуживали московские пекарни, провинцию - местные. Что местные пекли, то их земляки и кушали.

"Почему не могли обеспечить население мебелью и за ней годами стояли в очередь?"
Наверное по той же причине что и сейчас?
Просто импортной закупалось гораздо меньше.

"Почему не могли выпустить достаточно легковых автомобилей, а построить гараж было можно только имея машину?"
По той же причине что и сейчас - не хватало мощностей и рабочих рук. Нужно было делать ещё комбайны, трактора и прочий транспорт.
А зачем вам гараж без машины?

"Почему не могли нашить джинсов, а женщин обеспечить колготками? Что мешало?"
Отставание лёгкой промышленности. Государству на неё просто не хватало средств... было дофига других задач.

"Почему хорошую книгу в магазине было не достать или для этого надо было сдать мукулатуру ? Свободно продавались только Брежневские сочинения."
Потому что природу берегли и пускали бумагу в переработку. А книг не хватало - потому что СССР была самая читающая страна в мире. А читать тогда можно было только то что напечатано на бумаге, смартфонов не было.


"Почему в Прибалтике и на западе Украины в магазинах все было, а у нас в центре России - консервы и банки с березовым соком? Спасибо, хоть хлеб был всегда."

Не надо так нагло врать про берёзовый сок и хлеб. Были продукты. Не путайте СССР и горбачёвско-ельцинские времена. Что касается прибалтики и западной украины, то да - там было много чего чего не было даже в столице. Потому что это была витрина СССР.... показуха, куда без этого.

"Почему, даже получая приличную зарплату, народ центра России не мог ее с толком истратить и поэтому жил в фактической нищете?"
Не надо про нищету! И одежду покупали и продукты и в театры ходили и в сберкассе деньги откладывали!

"Почему нельзя было просто купить кооперативную кватриру, и для этого надо было, чтобы существующая площадь для проживания были меньше установленной по нормам?"

Потому что не успели расселить тех кто жил в коммуналках! Стоили в СССР жилья больше всех в мире. Строительство кооперативных квартир тоже отнимало рабочих и стройматериалы которые нужны были для расселения коммуналок!

"Почему именно при Брежневе все решали связи и блат?"
А сейчас как-то по-другому? Это менталитет! Мы часть азии и от этого не уйдешь!

А вообще большая часть ваших обвинений - суть извращённых россказней про СССР либерастами и западной пропаганды.
Да, жизнь в СССР была не сладкой... до 70-х годов залечивали раны после ВОВ, а во второй половине 80-х начались безумные эксперименты с экономикой. Нормальная сытая жизнь то была только в 70-е и до середины 80-х. И это было на фоне жесточайшего противостояния с объединённым западным миром!
Кроме того, вам не понять жизни в СССР, если вы там не жили. СССР - не строился под общество потребления! СССР был раем для учёных и творчества. Если вы привыкли строить свою жизнь под собственное потребление благ цивилизации, то жизнь в СССР для вас была бы не комфортна. А вот если вы были настроены на познание мироздания и довольствовались бы разумно необходимыми благами быта, то для вас открывались широкие возможности и очень интересная жизнь!
Я жил в годы расцвета СССР и знаю.
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4k
Fishki_surfer Час назад
Одноклассник после школы пошел работать на мясокомбинат, много рассказывал, как там воруют. Пару кило после смены каждый на себе легко выносил, на проходной не людей не ощупывали, главное - не наглеть.

Доперестроечный СССР, небольшой городок (40 тыс населения) на юге РСФСР.
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2k
Чиуауа 2 часа назад
Любители СССР не застали не серости тех дней, ни безысходности, ни очередей за двумя сортами колбасы, варёной и ливерной, ни холёных теток за прилавком, они живут рекламными проспектами... А мы жили именно в том их любимом СССР, и близко не видели того что они себе там намечтали в прошлом...может мы о разных СССР говорим? Их на самом деле было два, первый для руководства страны и их родственников, там были и бесплатные кафе и рестораны, и "Артеки" и хорошие квартиры, и богатые магазины.. А второй для нас, попроще, у нас были очереди, дефицит всего и вся, бараки, "хрущёвки", первомаи, пятилетки, уборка картошки вместо вечно пьяных колхозников... Конечно, те кто просрал свой первый СССР, те конечно многое потеряли, разве забудешь халяву? А нам то есть что сравнить, мы то хоть и среди ворья нынче живем, но хотя бы не среди насильников.. кто умеет работать тот имеет все что нужно, кто нет стонет о "прекрасном прошлом" которого не было никогда!
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3k
RALEXXX 2 часа назад
Несуны, конечно, были большой проблемой в приснопамятном СССР. Но намного большей проблемой была безхозяйственность, массовые приписки, очковтирательство, неумение и нежелание работать, и то, что всем на всё было до фонаря.
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−36
Алексей 2 часа назад
Статья - вранье. Гонят на Союз. Несуны были, но не в таких масштабах или с согласия директора завода выписывали. Например в сельской местности абсолютно нормально было выписать в колхозе грузовик для своих дел, лошадь выписать для работы дома.
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10k
Анатолий Соколов Алексей Час назад
"выписка" трактора для вспашки огорода за символическую сумму до сих пор практикуется ( у дядьки в деревне в прошлом году было 750 р за 15 соток ).
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26k
Игорь 3 часа назад
Почему то, почему это?
Раньше надо было вопросы правильные задавать, нашим родителям, на партсобраниях. Не боясь последствий.
Задним умом то все горазды умными быть.
Оно и сейчас казалось бы полно тем по которым можно умные вопросы задавать. Но про СССР и застой безопаснее, понятное дело.
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
"ИДЁШЬ ДОМОЙ - ВОЗЬМИ ХОТЬ ГВОЗДЬ!
ТЫ ЗДЕСЬ ХОЗЯИН, А НЕ ГОСТЬ!"(с) (Милдронат Багор)
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
"Каждый по-своему видел лицо времени СССР. По-моему многие просто заглядывали в задницу" (с) Фаина Раневская "Былое и задницы".
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34k
Элек Мек 3 часа назад
-Что же ты, интересно, похитил? Зек смущенно отмахивался: - Да ничего особенного... Трактор... - Цельный трактор?! - Ну. - И как же ты его похитил? - Очень просто. С комбината железобетонных изделий. Я действовал на психологию. - Как это? - Зашел на комбинат. Сел в трактор. Сзади привязал железную бочку из-под тавота. Еду на вахту. Бочка грохочет. Появляется охранник: "Куда везешь бочку?" Отвечаю: "По личной надобности". - "Документы есть?" - "Нет". - "Отвязывай к едрене фене..." Я бочку отвязал и дальше поехал. В общем, психология сработала.
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58k
Доктор Джонс 3 часа назад
"Работал я как-то в самом начале 1980-х токарем на Судоремонтном заводе"...
"Тогда оригинальная шариковая ручка была шикарным подарком для друзей или знакомых"...
Чего-чего?
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2k
Чиуауа Доктор Джонс 2 часа назад
того того... шариковая ручка импортного производства, к примеру "Митсубиси" была в 1982-м году шикарным подарком. А "Паркер" могли себе позволить только ездившие в командировки за границу.
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10k
Анатолий Соколов Доктор Джонс 57 минут назад
того вот ... в СССР продавались "обычные" шариковые ручки - а вот красивых, которые можно было положить на стол что бы все смотрели и завидовали - практически не выпускали ...
вот и делали кто во что горазд ... дядьки работал на судостроительном заводе в Выборге - так там "подарочные ручки" делали из бронзовых заклёпок, которые применяются в судостроении ...
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2k
V2.Smirnov 4 часа назад
Интересны две вещи:
1) Рассказчики оправдывают воровство тем, что им кто-то что-то на додал. То что, в конечном итоге, они воровали у друг-друга - до них так и не дошло.
2) Статьи про вороватый русский народ пишут те же люди, что и про ужасы сталинизма и жестокость "закона о трёх колосках".
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2k
Чиуауа V2.Smirnov 2 часа назад
Опишите прелести Сталинизма...
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2k
V2.Smirnov Чиуауа Час назад
Вы не поняли иронии ситуации. Закон о трех колосках приравнивал несунов к саботажникам с лагерями в наказание и воровство с предприятий было небольшим. В позднем СССР эту практику заклеймили как сталинские ужасы и несуны обычно рисковали лишь потерей премии. В результате воровали массово.
И вот некоторые люди нам одновременно рассказывают о том, как плохо, когда массово воруют и как бесчеловечно, когда с этим воровством борются.
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20k
Сибиряк 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
Ирина Касимова (Куценко) 4 часа назад
Советские несуны дети несмышленые в сравнении с сегодняшним "бизнесом" и чиновниками.
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1k
Aleksandr Karin 4 часа назад
Советский несун" как лицо времени
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33k
jonnyD 5 часов назад
Советский несун" как лицо времени
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808
him67 5 часов назад
Печаль, что на ваши вопросы на этом сайте вы ответов не получите... Вам "поставят диагноз", высмеют вас, "заминусуют", но вразумительных ответов, увы, не будет... Автор, как вы думаете, что проще - обозвать вас "ХХХХХ" или включить мозги и попробовать вам ответить?
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796
Bearn 5 часов назад
А что сейчас меньше воруют?
Недавно были с женой проездом в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Решили заехать на стекольный рынок и посмотреть хрустальную люстру. Походили, люстру купили, пошли в машину. А по стоянке синяк, чуть живой ходит и хрусталь продает. Говорит: ворованное с завода, похмелиться надо. Раза в 3 дешевле, чем на рынке.Кое-что купили у него, пошли дальше. Второй подходит с таким же набором, рядом третий крутится. То, что у них в наличии было, нам не нужно. Жене захотелось хрустальные фужеры. У них с собой не было, но метнулись и принесли. Вот пока мы там гуляли они приблизительно фургончик стекла продали. Это какими объемами воровать надо?
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56k
Опиум для народа Bearn 4 часа назад
Вы так пишите,как будто вы не пособник. Вы ж открыто признаётесь в скупке краденого.)
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16k
Марина 5 часов назад
6 соток это ещё хорошо. У нас в Новосибирске в начале 80х, для заводов выделили земли под дачи и нарезали по 3 сотки. И это в Сибири! Видимо дефицита земли боялись.
Сосед строитель построил двухэтажный кирпичный дом, а потом вышло распоряжение, что второй этаж может быть только деревянным. Вот и пришлось ему срочно этаж деревом обшивать.
А в голодные 90е уже и по 6 и по 12 можно было взять, сколько сможешь обработать столько и бери.
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32k
parallax 6 часов назад
Хомо Совьетикус опять люто минусуют. При коммунистах жили во лжи и сейчас правду слышать не хотят.
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56k
Опиум для народа Ыукп 4 часа назад
-"Сметану никто не разбавлял"...
-а чё её разбавлять,если магазинная и так разбавленная.В нормальной деревенской сметане ложку х"й провернёшь.Но тем,кто настоящей не ел,не объяснить.
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56k
Опиум для народа 3 часа назад
Два чухана мегаполисных,не видевших настоящую сметану уже отметились.)))
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3k
Ыукп Опиум для народа Час назад
Ничо, тётенька наливала из молочной фляги сметану. Дома, если банка сметаны сутки постоит, то тож только ложкой достать можно. Ради интереса брали и сбивали из магазинной сметаны масло. Так что, товарищ профессор кислых щей, утритесь.
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32k
parallax Ыукп 45 минут назад
Так и сейчас за молоком и хлебом очередей нет. Только не хлебом одним жив человек . За другими товарами в Союще очередей было предостаточно. До сих пор эти многочасовые стояния с содроганием вспоминаю. А ведь тогда я ещё молод был.
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3k
Ыукп parallax 39 минут назад
Угу, а сколько хающих СССР с пеной у рта доказывали, что с 6 утра очередь за хлебом или молоком.
У супруги на родине как не было нормального водоснабжения в городе, так и нет. А у моей бабки вода - водопровод, с 87 года подведен природный газ. Село домов на сотню.
Я же говорю, что у всех по-разному.
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