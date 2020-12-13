Советский несун" как лицо времени

Задам восхвалителям Брежнева первые пришедшие в голову вопросы.



Почему в городах центра России нельзя было построить свой дом, а в закавказье и Прибалтике можно?



Почему для строительства на селе приглашали шабашников с юга, а местным ребятам не разрешали работать?



Почему нельзя было свободно приобрести стройматериалы (доски, шифер, кирпич) - их доставали только по блату (или покупали ворованное)?



Почему нельзя было купить болтов, гаек, уголки, электродов и др. и их приходилось тащить с предприятия или покупать ворованное?



Почему при Брежневе в деревне запрещали иметь в хозяйстве две коровы?



Почему при наличии свободной необрабатываемой земли ее не давали как местным жителям, так и дачникам?



Почему дачный участок в садовом товариществе ограничивался шестью сотками, которые к тому же выделяли на "неудобицах" (болотах, оврагах, низинах), а садовый домик не должен был превышать взятой с потолка нормы и не иметь печки?



Почему с заводов каждый год посылали в колхозы на картошку, на овощебазы, на стройку?



Почему нельзя было поехать по тур. путевке за границу?



Почему сейчас в магазинах и на рынке всего полно даже в провинции? Ассортимент товаров одинаков со столицей. Почему я раньше вынужден был ездить за продуктами и одеждой в Москву?



Почему качество обыкновенного хлеба и других продуктов в столице и в провинции отличалось?



Почему не могли обеспечить население мебелью и за ней годами стояли в очередь?



Почему не могли выпустить достаточно легковых автомобилей, а построить гараж было можно только имея машину?



Почему не могли нашить джинсов, а женщин обеспечить колготками? Что мешало?



Почему хорошую книгу в магазине было не достать или для этого надо было сдать мукулатуру ? Свободно продавались только Брежневские сочинения.



Почему в Прибалтике и на западе Украины в магазинах все было, а у нас в центре России - консервы и банки с березовым соком? Спасибо, хоть хлеб был всегда.



Почему, даже получая приличную зарплату, народ центра России не мог ее с толком истратить и поэтому жил в фактической нищете?



Почему нельзя было просто купить кооперативную кватриру, и для этого надо было, чтобы существующая площадь для проживания были меньше установленной по нормам?



Почему именно при Брежневе все решали связи и блат?



Отвечайте, сладкоголосые восхвалители Брежнева!