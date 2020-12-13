Советский несун" как лицо времени

Воровство и разгильдяйство во времена СССР меня удивляло. Бесхозные плиты, трубы и кирпичи, брошенные в самом случайном месте наталкивали одних на мысль, - выброшено, - значит украдено у государства. Другие, глядя на кучи валяющегося добра подбирали его, и строили себе приличные дома и дачи. Мог придти ОБХСС или иная контролирующая организация, и тут вариантов могло быть великое множество. Важен сам факт, в стране Советов воровали "по-чёрному".
Чтобы само слово "воровство" не резало уши благочестивому населению в обиходе были слова синонимы: "нести", "вынести", "взять", "взять своё", "тащить" и наверняка ещё не менее пары дюжин.
Вспомните фразу великого Михаила Жванецкого: "Что охраняешь, то имеешь! В аптеке работаешь-вата есть!"
Работал я как-то в самом начале 1980-х токарем на Судоремонтном заводе. Что могли унести токари? Всё, на что хватало физических сил и наглости. Каюсь, я крутил и делал в свободное от заказов время сувенирные шариковые ручки из латунных шестигранников. Не на продажу, а для того чтобы просто подарить. Может и вынес десяток штук за всё время, но вынес же )
Тогда оригинальная шариковая ручка была шикарным подарком для друзей или знакомых. А вот парнишка, с неполным средним образованием, но уже несколько лет работающий токарем, выточил двухметровый гриф для штанги и набор "блинов" для неё. И вот так, в открытую, нёс всё это с кристально честными глазами через проходную в вечернюю смену.
Причём, диски для штанги килограмм 60-100 он уже удачно пронёс, и вахтёр даже не поинтересовался "куда?". Тогда "несли" почти все и каждый - кто что мог. Поэтому эти несчастные 100 кг металла никого не заинтересовали. А вот, когда он при своём росте в 160 см взвалил на спину двухметровый гриф и застрял в вертушке на проходной, тут-то на него внимание уже обратили естественно. А вы говорите, в СССР не воровали))
А что же по этому поводу говорят подписчики?
Вспомните фразу великого Михаила Жванецкого: "Что охраняешь, то имеешь! В аптеке работаешь-вата есть!"
Работал я как-то в самом начале 1980-х токарем на Судоремонтном заводе. Что могли унести токари? Всё, на что хватало физических сил и наглости. Каюсь, я крутил и делал в свободное от заказов время сувенирные шариковые ручки из латунных шестигранников. Не на продажу, а для того чтобы просто подарить. Может и вынес десяток штук за всё время, но вынес же )
Тогда оригинальная шариковая ручка была шикарным подарком для друзей или знакомых. А вот парнишка, с неполным средним образованием, но уже несколько лет работающий токарем, выточил двухметровый гриф для штанги и набор "блинов" для неё. И вот так, в открытую, нёс всё это с кристально честными глазами через проходную в вечернюю смену.
Причём, диски для штанги килограмм 60-100 он уже удачно пронёс, и вахтёр даже не поинтересовался "куда?". Тогда "несли" почти все и каждый - кто что мог. Поэтому эти несчастные 100 кг металла никого не заинтересовали. А вот, когда он при своём росте в 160 см взвалил на спину двухметровый гриф и застрял в вертушке на проходной, тут-то на него внимание уже обратили естественно. А вы говорите, в СССР не воровали))
А что же по этому поводу говорят подписчики?
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В СССР действительно был товарный голод . Особенно это касалось промышленных товаров. Но все можно было украсть. Или как это мило называли советские люди ВЫНЕСТИ.
Воров как бы не было, а были НЕСУНЫ. Несунами не были разве что библиотекари....😆 Хотя, и книги некоторые люди брали почитать и не возвращали обратно. Такая вот особенность книги. Ее как бы не считали за ВЕЩЬ. Поэтому книгу можно было ПРИСВОИТЬ.
Когда я был маленький и работал на машиностроительном заводе - чего только не выносили оттуда. Я работал учеником слесаря, и однажды вынес целую коробку транзисторов. Они были упакованы наподобие конфет в коробке. Зачем я ее вынес и сам не знаю. Время было такое. Убеленный сединами дед, с которым я работал позже, предлагал мне украсть кусок вольфрама в соседнем цехе. Но мне не нужен был вольфрам. В соседнем цехе изготавливали патроны. Один мутный тип с косыми глазами предлагал мне купить цинку с патронами, но я отказался. Похоже это был провокатор. А замначальника этого цеха вскоре посадили на 5 лет за воровство...
Воров как бы не было, а были НЕСУНЫ. Несунами не были разве что библиотекари....😆 Хотя, и книги некоторые люди брали почитать и не возвращали обратно. Такая вот особенность книги. Ее как бы не считали за ВЕЩЬ. Поэтому книгу можно было ПРИСВОИТЬ.
Когда я был маленький и работал на машиностроительном заводе - чего только не выносили оттуда. Я работал учеником слесаря, и однажды вынес целую коробку транзисторов. Они были упакованы наподобие конфет в коробке. Зачем я ее вынес и сам не знаю. Время было такое. Убеленный сединами дед, с которым я работал позже, предлагал мне украсть кусок вольфрама в соседнем цехе. Но мне не нужен был вольфрам. В соседнем цехе изготавливали патроны. Один мутный тип с косыми глазами предлагал мне купить цинку с патронами, но я отказался. Похоже это был провокатор. А замначальника этого цеха вскоре посадили на 5 лет за воровство...
Стас Ипостас
"А молоко - настоящее было - не умели подделывать!"
Зато умели разбавлять. Мне было лет 10, когда мать впервые взяла меня с собой в Прибалтику. К слову, я уже тогда четко осознавал что еду почти за границу. Сели в Москве в фирменный поезд "Lietuva". Никакой этой любимой совками сраной жидкости, именуемой в поезде "чай" - аккуратные (страшно сказать!) и вежливые проводницы носили кофе и молоко. Я попробовал молоко и говорю проводнице: "Надо же, а у нас такие сливки", на что проводница, слегка улыбнувшись, ответила с акцентом: "Это у вас-с".
Зато умели разбавлять. Мне было лет 10, когда мать впервые взяла меня с собой в Прибалтику. К слову, я уже тогда четко осознавал что еду почти за границу. Сели в Москве в фирменный поезд "Lietuva". Никакой этой любимой совками сраной жидкости, именуемой в поезде "чай" - аккуратные (страшно сказать!) и вежливые проводницы носили кофе и молоко. Я попробовал молоко и говорю проводнице: "Надо же, а у нас такие сливки", на что проводница, слегка улыбнувшись, ответила с акцентом: "Это у вас-с".
Дедушка из СССР
У нас со сбором металлолома аналогичный случай. Перед сбором металлолома было объявлено, что тот класс, который больше всех соберет металлолома, будет награжден бесплатной поездкой на электричке в Москву в зоопарк. В нашем классе было очень много учеников из детского дома. Многие из них были постарше нас. И вот пока другие ученики таскали кастрюли и кровати, наши ребята обнаружили закопанные металлические цилиндры на территории комбината. Вот они их подкопали, позвали всех остальных. И мы дружно по мощеной монастырской дороге покатили эти "чушки" в школу.
Нам их зачли за 1000 кг, и мы вышли на третье место. Дальше детдомовцы планировали "утащить" пару рельс со строящегося трамвайного пути. Но... Дня через три приехал грузовик. Мужики по доскам закатили наши "чушки" и уехали. Нас отругали, сказали, что этот металл крайне нужен на комбинате. Но какого нам было узнать, что эти "чушки" сбросили на то же место, где мы их откопали, и присыпали землей. Больше наш класс металлолом не собирал.
Нам их зачли за 1000 кг, и мы вышли на третье место. Дальше детдомовцы планировали "утащить" пару рельс со строящегося трамвайного пути. Но... Дня через три приехал грузовик. Мужики по доскам закатили наши "чушки" и уехали. Нас отругали, сказали, что этот металл крайне нужен на комбинате. Но какого нам было узнать, что эти "чушки" сбросили на то же место, где мы их откопали, и присыпали землей. Больше наш класс металлолом не собирал.
Николай Чистяков
Задам восхвалителям Брежнева первые пришедшие в голову вопросы.
Почему в городах центра России нельзя было построить свой дом, а в закавказье и Прибалтике можно?
Почему для строительства на селе приглашали шабашников с юга, а местным ребятам не разрешали работать?
Почему нельзя было свободно приобрести стройматериалы (доски, шифер, кирпич) - их доставали только по блату (или покупали ворованное)?
Почему нельзя было купить болтов, гаек, уголки, электродов и др. и их приходилось тащить с предприятия или покупать ворованное?
Почему при Брежневе в деревне запрещали иметь в хозяйстве две коровы?
Почему при наличии свободной необрабатываемой земли ее не давали как местным жителям, так и дачникам?
Почему дачный участок в садовом товариществе ограничивался шестью сотками, которые к тому же выделяли на "неудобицах" (болотах, оврагах, низинах), а садовый домик не должен был превышать взятой с потолка нормы и не иметь печки?
Почему с заводов каждый год посылали в колхозы на картошку, на овощебазы, на стройку?
Почему нельзя было поехать по тур. путевке за границу?
Почему сейчас в магазинах и на рынке всего полно даже в провинции? Ассортимент товаров одинаков со столицей. Почему я раньше вынужден был ездить за продуктами и одеждой в Москву?
Почему качество обыкновенного хлеба и других продуктов в столице и в провинции отличалось?
Почему не могли обеспечить население мебелью и за ней годами стояли в очередь?
Почему не могли выпустить достаточно легковых автомобилей, а построить гараж было можно только имея машину?
Почему не могли нашить джинсов, а женщин обеспечить колготками? Что мешало?
Почему хорошую книгу в магазине было не достать или для этого надо было сдать мукулатуру ? Свободно продавались только Брежневские сочинения.
Почему в Прибалтике и на западе Украины в магазинах все было, а у нас в центре России - консервы и банки с березовым соком? Спасибо, хоть хлеб был всегда.
Почему, даже получая приличную зарплату, народ центра России не мог ее с толком истратить и поэтому жил в фактической нищете?
Почему нельзя было просто купить кооперативную кватриру, и для этого надо было, чтобы существующая площадь для проживания были меньше установленной по нормам?
Почему именно при Брежневе все решали связи и блат?
Отвечайте, сладкоголосые восхвалители Брежнева!
Почему в городах центра России нельзя было построить свой дом, а в закавказье и Прибалтике можно?
Почему для строительства на селе приглашали шабашников с юга, а местным ребятам не разрешали работать?
Почему нельзя было свободно приобрести стройматериалы (доски, шифер, кирпич) - их доставали только по блату (или покупали ворованное)?
Почему нельзя было купить болтов, гаек, уголки, электродов и др. и их приходилось тащить с предприятия или покупать ворованное?
Почему при Брежневе в деревне запрещали иметь в хозяйстве две коровы?
Почему при наличии свободной необрабатываемой земли ее не давали как местным жителям, так и дачникам?
Почему дачный участок в садовом товариществе ограничивался шестью сотками, которые к тому же выделяли на "неудобицах" (болотах, оврагах, низинах), а садовый домик не должен был превышать взятой с потолка нормы и не иметь печки?
Почему с заводов каждый год посылали в колхозы на картошку, на овощебазы, на стройку?
Почему нельзя было поехать по тур. путевке за границу?
Почему сейчас в магазинах и на рынке всего полно даже в провинции? Ассортимент товаров одинаков со столицей. Почему я раньше вынужден был ездить за продуктами и одеждой в Москву?
Почему качество обыкновенного хлеба и других продуктов в столице и в провинции отличалось?
Почему не могли обеспечить население мебелью и за ней годами стояли в очередь?
Почему не могли выпустить достаточно легковых автомобилей, а построить гараж было можно только имея машину?
Почему не могли нашить джинсов, а женщин обеспечить колготками? Что мешало?
Почему хорошую книгу в магазине было не достать или для этого надо было сдать мукулатуру ? Свободно продавались только Брежневские сочинения.
Почему в Прибалтике и на западе Украины в магазинах все было, а у нас в центре России - консервы и банки с березовым соком? Спасибо, хоть хлеб был всегда.
Почему, даже получая приличную зарплату, народ центра России не мог ее с толком истратить и поэтому жил в фактической нищете?
Почему нельзя было просто купить кооперативную кватриру, и для этого надо было, чтобы существующая площадь для проживания были меньше установленной по нормам?
Почему именно при Брежневе все решали связи и блат?
Отвечайте, сладкоголосые восхвалители Брежнева!
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Метки: СССР воровство менталитет несуны
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Откуда такая чушь? Колхозники часто не имели такой квалификации или были заняты работами в колхозе и приглашали на стройки или ещё каких работ "шабашников", причём официально по трудовому договору. Один мой знакомый, будучи студентом, летом ездил по колхозам и рисовал плакаты.
Автор, с какого юга приглашали??? Грузинов что-ли?
"Почему нельзя было свободно приобрести стройматериалы (доски, шифер, кирпич) - их доставали только по блату (или покупали ворованное)?"
Можно было выписать официально, но был страшный дефицит, в СССР оооооочень много строили и стройматериалов не хватало колхозам и предприятиям, не то что простым гражданам.
"Почему нельзя было купить болтов, гаек, уголки, электродов и др. и их приходилось тащить с предприятия или покупать ворованное?"
По той же причине.
"Почему при Брежневе в деревне запрещали иметь в хозяйстве две коровы?"
Откуда такой бред? Государством при Брежневе это не регламентировалось!
"Почему при наличии свободной необрабатываемой земли ее не давали как местным жителям, так и дачникам?"
Автор, ты в своём уме? Да сейчас почти все у кого дача получили эту землю при Брежневе бесплатно! А местные жители и так имели свою землю в колхозе, формально конечно, и им очень легко в аренду выдавалась земля под подсобное хозяйство. Условие было одно - взявший в аренду должен работать в колхозе. При горбачёве её разрешили приватизировать (если была у тебя в аренде более 5-ти или 10 лет).
"Почему с заводов каждый год посылали в колхозы на картошку, на овощебазы, на стройку?"
Да потому что рабочих рук не хватало в сезон уборочной!!! Колхоз за это расплачивался с предприятиями или вузами деньгами или продуктами. Я был на картошке от ВУЗа, за месяц заработал 3 стипендии.
"Почему нельзя было поехать по тур. путевке за границу?" Ездили, только не все. В кап. страны ездили только группами по определённым маршрутам. Очень мало конечно, но сказать что не было туров - соврать.
"Почему сейчас в магазинах и на рынке всего полно даже в провинции? Ассортимент товаров одинаков со столицей. Почему я раньше вынужден был ездить за продуктами и одеждой в Москву?"
Потому что были проблемы с производством продуктов, таких, например, как колбаса. Она была дешёвая и вкусная. Но портилась очень быстро -часа 3 без холодильника и она тухлая. Ну не клали туда консервантов! Это вторая причина почему она не доезжала до деревень. Третья причина - столицы снабжались, естественно, в первую очередь.
А в провинции на рынках было полно мяса и прочей сельхоз продукции, причём дешевле чем на рынках в Москве. Но мясо на рынке конечно стоило дороже чем в магазине, а колбаса по сравнению с мясом стоила копейки. Да, не всем было по карману каждый день кушать мясо, тем более с рынка, а колбасу вполне себе мог позволить каждый и каждый день.
"Почему качество обыкновенного хлеба и других продуктов в столице и в провинции отличалось?"
Не сильно отличалось, цена кстати тоже отличалась, чем ниже качество, тем дешевле. Москву обслуживали московские пекарни, провинцию - местные. Что местные пекли, то их земляки и кушали.
"Почему не могли обеспечить население мебелью и за ней годами стояли в очередь?"
Наверное по той же причине что и сейчас? Просто импортной закупалось гораздо меньше.
"Почему не могли выпустить достаточно легковых автомобилей, а построить гараж было можно только имея машину?"
По той же причине что и сейчас - не хватало мощностей и рабочих рук. Нужно было делать ещё комбайны, трактора и прочий транспорт.
А зачем вам гараж без машины?
"Почему не могли нашить джинсов, а женщин обеспечить колготками? Что мешало?"
Отставание лёгкой промышленности. Государству на неё просто не хватало средств... было дофига других задач.
"Почему хорошую книгу в магазине было не достать или для этого надо было сдать мукулатуру ? Свободно продавались только Брежневские сочинения."
Потому что природу берегли и пускали бумагу в переработку. А книг не хватало - потому что СССР была самая читающая страна в мире. А читать тогда можно было только то что напечатано на бумаге, смартфонов не было.
"Почему в Прибалтике и на западе Украины в магазинах все было, а у нас в центре России - консервы и банки с березовым соком? Спасибо, хоть хлеб был всегда."
Не надо так нагло врать про берёзовый сок и хлеб. Были продукты. Не путайте СССР и горбачёвско-ельцинские времена. Что касается прибалтики и западной украины, то да - там было много чего чего не было даже в столице. Потому что это была витрина СССР.... показуха, куда без этого.
"Почему, даже получая приличную зарплату, народ центра России не мог ее с толком истратить и поэтому жил в фактической нищете?"
Не надо про нищету! И одежду покупали и продукты и в театры ходили и в сберкассе деньги откладывали!
"Почему нельзя было просто купить кооперативную кватриру, и для этого надо было, чтобы существующая площадь для проживания были меньше установленной по нормам?"
Потому что не успели расселить тех кто жил в коммуналках! Стоили в СССР жилья больше всех в мире. Строительство кооперативных квартир тоже отнимало рабочих и стройматериалы которые нужны были для расселения коммуналок!
"Почему именно при Брежневе все решали связи и блат?"
А сейчас как-то по-другому? Это менталитет! Мы часть азии и от этого не уйдешь!
А вообще большая часть ваших обвинений - суть извращённых россказней про СССР либерастами и западной пропаганды.
Да, жизнь в СССР была не сладкой... до 70-х годов залечивали раны после ВОВ, а во второй половине 80-х начались безумные эксперименты с экономикой. Нормальная сытая жизнь то была только в 70-е и до середины 80-х. И это было на фоне жесточайшего противостояния с объединённым западным миром!
Кроме того, вам не понять жизни в СССР, если вы там не жили. СССР - не строился под общество потребления! СССР был раем для учёных и творчества. Если вы привыкли строить свою жизнь под собственное потребление благ цивилизации, то жизнь в СССР для вас была бы не комфортна. А вот если вы были настроены на познание мироздания и довольствовались бы разумно необходимыми благами быта, то для вас открывались широкие возможности и очень интересная жизнь!
Я жил в годы расцвета СССР и знаю.
Доперестроечный СССР, небольшой городок (40 тыс населения) на юге РСФСР.
Раньше надо было вопросы правильные задавать, нашим родителям, на партсобраниях. Не боясь последствий.
Задним умом то все горазды умными быть.
Оно и сейчас казалось бы полно тем по которым можно умные вопросы задавать. Но про СССР и застой безопаснее, понятное дело.
ТЫ ЗДЕСЬ ХОЗЯИН, А НЕ ГОСТЬ!"(с) (Милдронат Багор)
"Тогда оригинальная шариковая ручка была шикарным подарком для друзей или знакомых"...
Чего-чего?
вот и делали кто во что горазд ... дядьки работал на судостроительном заводе в Выборге - так там "подарочные ручки" делали из бронзовых заклёпок, которые применяются в судостроении ...
1) Рассказчики оправдывают воровство тем, что им кто-то что-то на додал. То что, в конечном итоге, они воровали у друг-друга - до них так и не дошло.
2) Статьи про вороватый русский народ пишут те же люди, что и про ужасы сталинизма и жестокость "закона о трёх колосках".
И вот некоторые люди нам одновременно рассказывают о том, как плохо, когда массово воруют и как бесчеловечно, когда с этим воровством борются.
Недавно были с женой проездом в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Решили заехать на стекольный рынок и посмотреть хрустальную люстру. Походили, люстру купили, пошли в машину. А по стоянке синяк, чуть живой ходит и хрусталь продает. Говорит: ворованное с завода, похмелиться надо. Раза в 3 дешевле, чем на рынке.Кое-что купили у него, пошли дальше. Второй подходит с таким же набором, рядом третий крутится. То, что у них в наличии было, нам не нужно. Жене захотелось хрустальные фужеры. У них с собой не было, но метнулись и принесли. Вот пока мы там гуляли они приблизительно фургончик стекла продали. Это какими объемами воровать надо?
Сосед строитель построил двухэтажный кирпичный дом, а потом вышло распоряжение, что второй этаж может быть только деревянным. Вот и пришлось ему срочно этаж деревом обшивать.
А в голодные 90е уже и по 6 и по 12 можно было взять, сколько сможешь обработать столько и бери.
-а чё её разбавлять,если магазинная и так разбавленная.В нормальной деревенской сметане ложку х"й провернёшь.Но тем,кто настоящей не ел,не объяснить.
У супруги на родине как не было нормального водоснабжения в городе, так и нет. А у моей бабки вода - водопровод, с 87 года подведен природный газ. Село домов на сотню.
Я же говорю, что у всех по-разному.