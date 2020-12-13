Пестрая подборка гаджетов для стильного чаепития
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Пакетики изготавливают из фильтровальной бумаги (из нейлона гораздо реже). Бумажная салфетка, к примеру, тоже сделана из хлопка и целлюлозы, как и пакетик, но если попробовать завернуть чай в салфетку, то при заваривании бумага салфетки превращается в кашу и рвется. Из чего же тогда сделан пакетик, если он выдерживает высокую температуру и воду, при этом не рвется и не размокает?
Пакетик состоит из: волокон абаки – 10%, термопластического волокна 23%, волокнистых древесных веществ 65 75%. Это придает мощную устойчивость к влаге, механическому и термическому воздействию, волокна бумаги прочно связываются в местах перекреста, поэтому пакетику не страшен ни лимонный сок, ни травмирование ложкой, ни другие агрессивные воздействия. Для скрепления пакетика могут использоваться: клей, скрепка, термообработка или нитка. Чаще всего это металлическая скрепка, самый неблагоприятный это клей, запах которого отбивают различными ароматизаторами.
Треугольные пластиковые пакетики
Исследователи из ACS «Environmental Science & Technology» установили (опубликовано 25 сентября 2019 г), что из пластиковых чайных пакетиков при заваривании микродозы пластиковых материалов попадают в кипяток, что очень опасно для здоровья. Размер этих наночастиц меньше 100 нанометров (к примеру, волос имеет диаметр 75 000 нм).
Ученые разрезали пакетики, удаляли чай и вымывали пустые пакеты. Далее они нагревали их в емкостях. С помощью электронной микроскопии, ученые определили, что 1 пластиковый пакетик при заваривании выделил в воду около 11,6 млрд. микропластических и 3,1 млрд. нанопластичных частиц.
Еще в одном эксперименте ученые воздействовали на водяных блох дозами микро- и нанопластиков из чайных пакетиков. В результате у ракообразных появились анатомические и поведенческие отклонения, хотя они выжили. Специалисты будут продолжать исследования, чтобы доказать, что пластик может оказывать хроническое воздействие на здоровье человека.
Подробнее о сырье для так называемого чая
В лучшем случае это просроченная чайная крошка, которая остается после процесса производства листового чая и после сортировки, а чаще всего это чайная пыль. В Китае это считается чайным мусором, который экономные и жадные до наживы европейские чайные корпорации, скупают тоннами для производства чая в пакетиках, называя его потом высший сорт или премиум.
На чайном рынке в Китае можно подобное сырье увидеть своими глазами это куча мусора невнятного цвета, лежащая прямо на дороге под открытым небом, рядом с лужами, не прикрытая от дождя и солнца. Его в любом количестве регулярно скупают крупнейшие чайные компании Европы, стоит 10 кг чайного мусора всего 10 долларов. То есть упаковка этого «элитного чая» на прилавках супермаркетов в России стоит в несколько раз дороже содержимого пакетика. Но чайные корпорации не спешат разглашать технологию производства «чая», дабы не лишиться многомиллионной прибыли.
Неопытность россиян и европейцев (90% которых не пробовали настоящий, листовой, свежий китайский чай) на руку производителям, поскольку в этом случае легко убедить в качестве чая в пакетиках и рассказать красивую легенду и факты о пользе настоящего чая, когда человеку не с чем сравнить.