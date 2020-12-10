Куда катится мир: в сеть всё чаще попадают свидетельства наглого нападения крыс на котов

В это время в Сети набирает просмотры видеоролик, где крыса просто отжала у хозяина миску с едой, а на робкую просьбу кота вернуть еду взад, следует уже совсем безобразная реакция... Но это только верхушка айсберга - следующие ролики убедительно свидетельствуют, что коте - уже не те!
В следующем, предоставленном в источнике ролике, на любезную просьбу вернуть еду, кот получает настолько резкую подачу, что едва успевает отпрыгнуть:
Далее ситуация выглядит ещё возмутительней: проходящая по своим делам крыса, попутно,
мимоходом набрасывается на кота:
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Ну и в финале подборка: коты -терпилы, стыд и слёзы...
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