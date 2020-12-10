FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9283 поста • 1146 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Куда катится мир: в сеть всё чаще попадают свидетельства наглого нападения крыс на котов

Куда катится мир: в сеть всё чаще попадают свидетельства наглого нападения крыс на котов (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 декабря 2020 09:46
Сообщество : Животные
Метки: атаки   еда   коты   крысы   наглость   победа   против   стычки   
950
1
2

В это время в Сети набирает просмотры видеоролик, где крыса просто отжала у хозяина миску с едой, а на робкую просьбу кота вернуть еду взад, следует уже совсем безобразная реакция... Но это только верхушка айсберга - следующие ролики убедительно свидетельствуют, что коте - уже не те!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: атаки   еда   коты   крысы   наглость   победа   против   стычки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Ярких Красок 43 минуты назад
Некоторые паразиты меняют поведение хозяев к своей выгоде, и один из самых известных примеров здесь – одноклеточная Toxoplasma gondii. У неё два хозяина – кошка и грызун. В кошке токсоплазма размножается половым путем, затем выходит наружу и попадает в мышь или крысу, в которых размножается бесполым путем. Затем паразиту снова нужна кошка, иначе он окажется в вечном заточении в грызуне. И вот тут начинается самое интересное: обычно крысы и мыши кошек остерегаются, но токсоплазма так меняет биохимию мозга, что грызунов кошачий запах начинает привлекать, и теперь они не убегают, например, от запаха кошачьей мочи, а активно ищут, где пахнет. То есть обед в прямом смысле идет коту в рот, и паразит попадает туда, куда ему нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 11 минут назад
При чем тут мир? Не все коты есть крысоловы. Как собственно и люди - все разные, кого в бой тянет, а кому и на диванчике хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 14 минут назад
Коты "терпилы",да не по понятиям крысы стали жить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari 19 минут назад
Мои подмосковные дворовые коты сгорели бы от стыда, увидев такое. Каждый готов собаке навалять-не то что какой-то крыске.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Eltiftel Vazari 16 минут назад
наши подмосковные коты не то что на крыс охотиться не умеют, по деревьям разучились лазить...... а зачем?! Ведь еду ему вынесет сердобольная тетка на подносике... нужно только помяукать у подъездной двери
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Vazari Eltiftel 6 минут назад
Я, конечно подкармливаю бездомных котов на даче, особенно зимой. И они, конечно, бегут изо всех ног, едва завидев мою машину. Но это не умаляет их бойцовых и "выживальческих" навыков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−11
scorpions05020n Полчаса назад
Ну не знаю. У меня кошка в ночь уходила на улицу и притаскивала мышей на крыльцо. В сараях видно ловила, зерно же там для птицы. Эти какие-то шугливые коты. Моя бы не церемонились с крысой. Умотала бы её играючи до смерти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Полчаса назад
Просто далеко не все коты имеют за цель убить крысу. Для большинства это не более чем игрушка. А если игрушка еще и кусает то нафиг она сдалась)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria 44 минуты назад
Котят от кошки-крысоловки продают, и задорого. Их забирают в новый дом месяцев в 4-5, когда мать их научит на крыс охотиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Касаткин 46 минут назад
все логично. когда тебя зажимают в угол, ты будешь биться до последнего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ярких Красок 48 минут назад
Паразит! Toxoplasma gondii. У неё два хозяина – кошка и грызун.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
521
neo 48 минут назад
Котэ не дураки, токсоплазмоз никто не отменял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете Самая вкусная кабачковая икра на зиму Самая вкусная кабачковая икра на зиму Любопытные дегустаторы: забавные реакции двух кошек на еду хозяев Любопытные дегустаторы: забавные реакции двух кошек на еду хозяев Актер Рики Джервейс думал взять кошку на передержку, но та изменила его планы Актер Рики Джервейс думал взять кошку на передержку, но та изменила его планы 19 декабря вы сможете долететь из Внуково во Внуково 19 декабря вы сможете долететь из Внуково во Внуково Баклажаны по-корейски на зиму Баклажаны по-корейски на зиму
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98567



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
0
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции
5
117
Когда деньги стали мусором: мировые рекорды гиперинфляции
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему перспективные дети покидают спорт?
0
11
Почему перспективные дети покидают спорт?
Точные и забавные попадания на уличных снимках Ишайи (Джесси) Линденберга
0
6
Точные и забавные попадания на уличных снимках Ишайи (Джесси) Линденберга
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Уловки сети: как рекламируют наркотики в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Губернатор и его свита
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#интересное#животные#забавно#истории#новости#актеры#настроение#сша
#фото#факты#россия#авария#разное#картинки#люди#в мире#позитив#автомир
#интересно#история#подборка#дтп#авто авария#кино#япония#дети#смешно#Душевное

На что жалуетесь?

Вернуться