«Авианосцы» на Великих озёрах

У такой своеобразной тренировочной базы были и свои недостатки. Во время штиля скорости кораблей не хватало для создания подъёмной силы самолётам. А в зимние периоды озёра покрывались льдом и полёты прекращались.



Но это не помешало подготовить почти 18 000 лётчиков. За всё время обучения потери составили 8 человек и около 100 самолётов. Интересно, что Джордж Буш — старший, 41-й президент США, был одним из тех, кто проходил подготовку на «Сэйбле». После войны оба корабля были пущены на слом, так как надобность в них исчезла.



Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.