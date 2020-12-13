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«Авианосцы» на Великих озёрах

«Авианосцы» на Великих озёрах (4 фото)

Автор:
13 декабря 2020 10:49
Метки: авианосец   вторая мировая война   сша   флот   
509
4
На Тихоокеанском театре военных действий высокая значимость авианосцев чувствовалась с первых же дней войны. На начало 1942 года американскому флоту требовалось подготовить немало пилотов. Сухопутные аэродромы подходили лишь на начальном этапе обучения, а все приспособленные корабли были заняты на фронте.
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Метки: авианосец   вторая мировая война   сша   флот   
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Kostick 4 часа назад
Спасибо, не знал про эти корабли.
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6k
МимоПроходил 2 часа назад
Офигенная история, но так мало фоток =( Но, в любом случае, спасибо!
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