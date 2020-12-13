«Авианосцы» на Великих озёрах

На Тихоокеанском театре военных действий высокая значимость авианосцев чувствовалась с первых же дней войны. На начало 1942 года американскому флоту требовалось подготовить немало пилотов. Сухопутные аэродромы подходили лишь на начальном этапе обучения, а все приспособленные корабли были заняты на фронте.
Взгляды командования устремились на Великие озёра. В частности, на озере Мичиган курсировали два колёсных пассажирских парохода. Каждый был длинной почти 160 метров и водоизмещением более 7 000 тонн. Выкупив корабли у частной компании, ВМС принялись за их перестройку. И вот в августе 1942 года бывший пароход Cleveland & Buffalo превратился в учебный авианосец USS Wolverine («Вульверин»). А в мае 1943 года Greater Buffalo был переделан в USS Sable («Сэйбл»).
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Корабли были перестроены довольно просто. На обоих пароходах срезали надстройки и сместили дымовые трубы. Силовые машины оставили, а движение осуществлялось благодаря колёсному приводу. Это делало данные «авианосцы» уникальными. Палуба «Вульверина» была деревянной, а у «Сэйбла» — покрыта стальными листами. Ангары отсутствовали, так как в длительном пребывании самолётов не было необходимости. Вооружение также не было установлено.
Ежедневно самолёты под управлением курсантов садились и взлетали с этих «авианосцев». В день количество взлётов и посадок доходило до 300, а рекорд принадлежит «Вульверину» — 630 раз. Для тренировок использовались почти все образцы, состоявшие на вооружении палубной авиации США: F6F Hellcat, F4U Corsair, SBD Dauntless и TBF Avenger. Помимо этого, на «Сэйбле» проходили испытания Interstate TDR-1 — первого в мире беспилотного бомбардировщика-торпедоносца.
У такой своеобразной тренировочной базы были и свои недостатки. Во время штиля скорости кораблей не хватало для создания подъёмной силы самолётам. А в зимние периоды озёра покрывались льдом и полёты прекращались.
Но это не помешало подготовить почти 18 000 лётчиков. За всё время обучения потери составили 8 человек и около 100 самолётов. Интересно, что Джордж Буш — старший, 41-й президент США, был одним из тех, кто проходил подготовку на «Сэйбле». После войны оба корабля были пущены на слом, так как надобность в них исчезла.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
Но это не помешало подготовить почти 18 000 лётчиков. За всё время обучения потери составили 8 человек и около 100 самолётов. Интересно, что Джордж Буш — старший, 41-й президент США, был одним из тех, кто проходил подготовку на «Сэйбле». После войны оба корабля были пущены на слом, так как надобность в них исчезла.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS.
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Метки: авианосец вторая мировая война сша флот
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