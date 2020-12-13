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Google постоянно подслушивает вас через микрофон. Плохая новость - да, это правда

Google постоянно подслушивает вас через микрофон. Плохая новость - да, это правда (2 фото)

Автор:
13 декабря 2020 06:28
Метки: google   микрофон   подслушивает   
1200
2
Плохая новость - да, это правда. Хорошая: вы можете все удалить.
Google тихонько, не делая на этом никакого акцента для пользователей, подслушивает их разговоры и хранит их у себя на серверах.
И речь даже не о том, о чем вы говорите по телефону: ваш смартфон следит за вами даже когда просто лежит рядышком на столе.
Так что если вы уже давно пользуетесь смартфонами, то можете послушать свои разговоры, которые Google собирал в течение многих лет.

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Метки: google   микрофон   подслушивает   
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30k
Лесли 🥰 2 часа назад
А шо, будто яндекс этого не делает))))
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3k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Для разговоров у меня Samsung С3782. Пусть попытается подслушать мои разговоры Гугл, Эппл, Яндекс и Майкрософт
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Лесли 🥰 2 часа назад
У меня на телефоне и гугл и яндекс ваще)))
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143k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Пусть слушают, хусими, нам скрывать нечего

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