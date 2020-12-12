Клиническая картина коррупции

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В Пресненском суде представитель второго управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против госвласти и экономики ГСУ СКР по Москве ходатайствовал о том, чтобы заключить Оксану Паклину под домашний арест, а Алексея Поддубного, проживающего в Санкт-Петербурге,— отправить в СИЗО.Как стало известно “Ъ” из источников в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении Оксаны Паклиной и Алексея Поддубного, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере), ГСУ СКР возбудило 7 декабря этого года.По версии следствия, госпожа Паклина, действуя из корыстных побуждений, давала распоряжения своим подчиненным отбирать и аккумулировать интересующие господина Поддубного биоматериалы как живых, так и умерших людей для их последующей отправки в Санкт-Петербург без оформления соответствующей документации.ЦНБ, указано на его сайте, создает коллекции биообразцов от пациентов, страдающих в том числе онкологией, а также проводит различные исследования и тесты. При этом, установило следствие, никаких договорных взаимоотношений между Боткинской больницей и ЦНБ не было. Следует отметить, что отделение, которое возглавляла госпожа Паклина, ежегодно выполняет около 160 тыс. только прижизненных биопсий и 2 тыс. аутопсий различной степени сложности, а также принимает гистологический материал на исследования.О сделках с биообразцами правоохранительным органам стало известно в ходе оперативно-разыскных действий, в результате переговоры между господами Паклиной и Поддубным проходили под их негласным контролем. 7 декабря господин Поддубный, договорившись с госпожой Паклиной по телефону, подъехал к ней на работу во 2-й Боткинский проезд, где положил ей на стол конверт с $7,7 тыс. В этот момент в кабинет и зашли оперативники, предложив задержанным проехать в ГСУ СКР.Там во время допроса фигуранты не стали отрицать факт совершения преступления, полностью признав свою вину. При этом выяснилось, что аналогичная сделка на ту же сумму была совершена ими в сентябре 2019 года.Госпожа Паклина — автор 100 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных журналах. Под ее руководством защищены семь кандидатских и одна докторская диссертации. Согласно информации, опубликованной на сайте Боткинской больницы, она также является главным научным сотрудником отделения патологической анатомии Института хирургии им. А. В. Вишневского.В ГКБ им. С. П. Боткина комментировать происшедшее отказались, отослав за разъяснениями в столичный департамент здравоохранения. На его официальном сайте говорится, что «департамент не связывает задержание сотрудника и предъявляемые к ней претензии правоохранительных органов с деятельностью больницы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и в полной мере заинтересованы в установлении причин произошедшего».