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Клиническая картина коррупции

Клиническая картина коррупции (1 фото)

Автор:
12 декабря 2020 22:28
Метки: коррупция   медицина   общество   факты   
1147
1
Заведующая патологоанатомическим отделением Боткинской больницы торговала биообразцами

Источник:

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Метки: коррупция   медицина   общество   факты   
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16  комментариев
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12k
Алексей Час назад
Исходя из сути статей УК, по которым возбуждено уголовное дело, даму привлекли не за передачу данных на сторону, а за то, что она это делала за денежки.
Получается, что передача этих данных бесплатно, не влечет уголовного преследования?
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9k
Сережа 2 часа назад
Ну и в чем фишка? Сайт типа хорошего настроения.
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42k
SAndre 2 часа назад
что-то сразу представилась мадам за прилавком с мясницким топором в колоде. "Вам окорок или грудинку?"
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Как-то смысл сделки ускользает от понимания. Каким образом этот биоматериал (которого пруд пруди) можно дальше монетизировать с прибылью?
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687
Квантовый_слесарь_82 Едондер пуп 2 часа назад
Американцы как-то интересовались биоматериалом россиян.
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305
Юрий Квантовый_слесарь_82 2 часа назад
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16k
Марина 2 часа назад
Короче, не видать нам лекарства от рака, зато врачей посадят.
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7k
Караганда Марина Час назад
это не врачи.
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26k
Игорь Марина 47 минут назад
Нам его и так не видать. Даже если внезапно и найдут, лекарство от рака, от старости и т.д. сами догадаетесь кому оно пойдёт в первую и вторую очередь.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
звезду паклиной оксане владимировне!
звезду паклиной оксане владимировне!
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7k
Михалыч 2 часа назад
Ну ведь поймали и возбудили уголовное дело. А как у вас, вна украине с этим, а, бот-сэмэн? Кого за руку поймали, кроме "сепаров", ёлочные игрушки москалям расписывающих
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644
Веселый Пук 2 часа назад
Какахами торговала?
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8k
harlamov Веселый Пук 2 часа назад
Биопсия знаешь что такое? Какахи у тебя в голове...
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6k
Перст Указующий 3 часа назад
опять настроение испортили. пойду лечиться котиками.
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305
Юрий Перст Указующий 2 часа назад
нарКОТиками!?
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