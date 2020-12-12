Клиническая картина коррупции

Заведующая патологоанатомическим отделением Боткинской больницы торговала биообразцами
Пресненский райсуд арестовал заведующую патологоанатомическим отделением городской клинической больницы им. С. П. Боткина Оксану Паклину и гендиректора ООО «Центральный национальный биобанк» (ЦНБ) Алексея Поддубного. По данным следствия, доктор медицинских наук Паклина за взятки от господина Поддубного организовала отбор и накопление биологического материала от живых и мертвых людей, который потом отправлялся в Санкт-Петербург в ЦНБ. Фигуранты дела, задержанные с поличным, признали свою вину.
В Пресненском суде представитель второго управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против госвласти и экономики ГСУ СКР по Москве ходатайствовал о том, чтобы заключить Оксану Паклину под домашний арест, а Алексея Поддубного, проживающего в Санкт-Петербурге,— отправить в СИЗО.
Как стало известно “Ъ” из источников в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении Оксаны Паклиной и Алексея Поддубного, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере), ГСУ СКР возбудило 7 декабря этого года.
По версии следствия, госпожа Паклина, действуя из корыстных побуждений, давала распоряжения своим подчиненным отбирать и аккумулировать интересующие господина Поддубного биоматериалы как живых, так и умерших людей для их последующей отправки в Санкт-Петербург без оформления соответствующей документации.
ЦНБ, указано на его сайте, создает коллекции биообразцов от пациентов, страдающих в том числе онкологией, а также проводит различные исследования и тесты. При этом, установило следствие, никаких договорных взаимоотношений между Боткинской больницей и ЦНБ не было. Следует отметить, что отделение, которое возглавляла госпожа Паклина, ежегодно выполняет около 160 тыс. только прижизненных биопсий и 2 тыс. аутопсий различной степени сложности, а также принимает гистологический материал на исследования.
О сделках с биообразцами правоохранительным органам стало известно в ходе оперативно-разыскных действий, в результате переговоры между господами Паклиной и Поддубным проходили под их негласным контролем. 7 декабря господин Поддубный, договорившись с госпожой Паклиной по телефону, подъехал к ней на работу во 2-й Боткинский проезд, где положил ей на стол конверт с $7,7 тыс. В этот момент в кабинет и зашли оперативники, предложив задержанным проехать в ГСУ СКР.
Там во время допроса фигуранты не стали отрицать факт совершения преступления, полностью признав свою вину. При этом выяснилось, что аналогичная сделка на ту же сумму была совершена ими в сентябре 2019 года.
Госпожа Паклина — автор 100 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных журналах. Под ее руководством защищены семь кандидатских и одна докторская диссертации. Согласно информации, опубликованной на сайте Боткинской больницы, она также является главным научным сотрудником отделения патологической анатомии Института хирургии им. А. В. Вишневского.
В ГКБ им. С. П. Боткина комментировать происшедшее отказались, отослав за разъяснениями в столичный департамент здравоохранения. На его официальном сайте говорится, что «департамент не связывает задержание сотрудника и предъявляемые к ней претензии правоохранительных органов с деятельностью больницы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и в полной мере заинтересованы в установлении причин произошедшего».
Как стало известно “Ъ” из источников в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении Оксаны Паклиной и Алексея Поддубного, которым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (получение и дача взятки в особо крупном размере), ГСУ СКР возбудило 7 декабря этого года.
По версии следствия, госпожа Паклина, действуя из корыстных побуждений, давала распоряжения своим подчиненным отбирать и аккумулировать интересующие господина Поддубного биоматериалы как живых, так и умерших людей для их последующей отправки в Санкт-Петербург без оформления соответствующей документации.
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ЦНБ, указано на его сайте, создает коллекции биообразцов от пациентов, страдающих в том числе онкологией, а также проводит различные исследования и тесты. При этом, установило следствие, никаких договорных взаимоотношений между Боткинской больницей и ЦНБ не было. Следует отметить, что отделение, которое возглавляла госпожа Паклина, ежегодно выполняет около 160 тыс. только прижизненных биопсий и 2 тыс. аутопсий различной степени сложности, а также принимает гистологический материал на исследования.
О сделках с биообразцами правоохранительным органам стало известно в ходе оперативно-разыскных действий, в результате переговоры между господами Паклиной и Поддубным проходили под их негласным контролем. 7 декабря господин Поддубный, договорившись с госпожой Паклиной по телефону, подъехал к ней на работу во 2-й Боткинский проезд, где положил ей на стол конверт с $7,7 тыс. В этот момент в кабинет и зашли оперативники, предложив задержанным проехать в ГСУ СКР.
Там во время допроса фигуранты не стали отрицать факт совершения преступления, полностью признав свою вину. При этом выяснилось, что аналогичная сделка на ту же сумму была совершена ими в сентябре 2019 года.
Госпожа Паклина — автор 100 научных работ, опубликованных в российских и зарубежных журналах. Под ее руководством защищены семь кандидатских и одна докторская диссертации. Согласно информации, опубликованной на сайте Боткинской больницы, она также является главным научным сотрудником отделения патологической анатомии Института хирургии им. А. В. Вишневского.
В ГКБ им. С. П. Боткина комментировать происшедшее отказались, отослав за разъяснениями в столичный департамент здравоохранения. На его официальном сайте говорится, что «департамент не связывает задержание сотрудника и предъявляемые к ней претензии правоохранительных органов с деятельностью больницы. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и в полной мере заинтересованы в установлении причин произошедшего».
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