Синоп: последняя битва парусных гигантов. Полный разгром турецкой эскадры

Личное оружие адмирала Осман-паши — палаш, ставший трофеем русских моряков и хранящийся в Музее Черноморского флота в Севастополе.



Командовавший турецкой эскадрой адмирал Осман-паша был взят в плен и вернулся на родину только три года спустя, после окончания Крымской войны, навсегда оставив в Севастополе свое личное оружие — палаш (его сегодня можно увидеть в музее Черноморского флота).

Но судьба пленника была гораздо завиднее судьбы почти четырех тысяч турецких моряков и солдат десанта, погибших в ходе сражения.

Русские потери: 37 убитых и 233 раненых.

Хотя перед началом сражения Нахимов потребовал насколько возможно щадить портовый город от обстрела, случайные снаряды и разлетавшиеся обломки взорвавшихся кораблей вызвали в нем пожар.

Огонь уничтожил половину города — ту, в которой жило турецкое население (перед началом битвы турки эвакуировались оттуда, опасаясь за свои жизни); вторая половина, населенная греками, видевшими в русских своих союзников, уцелела, поскольку ее жители остались на месте и могли оперативно тушить загоравшиеся дома.

По итогам сражения командовавший русской эскадрой вице-адмирал Павел Нахимов был награжден орденом Святого Георгия II степени, но столь очевидного повышения до адмирала все же не получил (поговаривали, из-за того, что фактически спровоцировал вступление Англии и Франции в войну). Зато звание контр-адмирала присвоили командиру «Парижа» Владимиру Истомину, да и многие другие офицеры, участвовавшие в сражении, получили повышения в чине.

Матросам, участвовавшим в бою, было роздано 250 Георгиевских крестов.

И далеко не всех отличившихся удалось наградить, поэтому по приказу Нахимова после вручения наград был зачитан список всех тех, кто был достоин знака отличия, но не получил его, уступив более достойным.

А сама победа в Синопском сражении, как свидетельствовали современники, настолько воодушевила севастопольцев и моряков-черноморцев, что этого запала хватило на всю долгую первую оборону Севастополя.

Славная победа!