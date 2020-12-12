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Синоп: последняя битва парусных гигантов. Полный разгром турецкой эскадры

Синоп: последняя битва парусных гигантов. Полный разгром турецкой эскадры (6 фото)

Автор:
12 декабря 2020 19:28
Сообщество : Исторические факты
Метки: Синоп   Синопское сражение   история   крымская война   нахимов   
1147
6
Безусловная победа русского флота над турецким.
В историю мирового военного флота Синопское сражение, состоявшееся 30 (18 по ст. ст.) ноября 1853 года и закончившееся бесспорной победой русских моряков, вошло как последняя крупная битва с участием парусных кораблей и первое масштабное сражение с участием пароходов.
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Метки: Синоп   Синопское сражение   история   крымская война   нахимов   
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Alex 2 часа назад
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