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Тульская учительница ушла в порно, нуждаясь в деньгах

Тульская учительница ушла в порно, нуждаясь в деньгах (7 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2020 12:54
Сообщество : Истории
Метки: деньги   история   модель   порно   порноактриса   россия   учительница   
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Как всем уже известно, порноактрисы получают хорошие деньги за съёмки в фильмах для взрослых. Жительница Тулы работала учительницей, но из-за недостатка денег ей пришлось сниматься в порно. Вопрос: правда ли порноактрисам так много платят, или просто дело в низкой зарплате учителя?

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Метки: деньги   история   модель   порно   порноактриса   россия   учительница   
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524
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Тульская учительница ушла в порно, нуждаясь в деньгах
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942
Педигри 5 минут назад
Медведев дал дельный совет.
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21k
Inter 12 минут назад
противно то как
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17k
Феникс 12 минут назад
Ну загуглил я её - учителем она больше бы пользы принесла...
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1k
Чилли Дэ Вилли Феникс Полминуты назад
Домашку сделал?
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7k
GRuslan 18 минут назад
Трудовыебудни в прямом смысле слова.
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86k
Дмитрий 18 минут назад
Ну Медведев сказал учителям что заработать можно только в бизнесе , а учитель это призвание и типо за копейки должен пахать . Вот одна послушала совет бывшего пельмень-министра.
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11k
Альф 57 19 минут назад
Ни у кого друг не попросил ссылку, странно
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0
Petia 20 минут назад
Правду про нашу класуху писали на стене что она шлюха - оказывается....Просто - видать страшная, потому в порно не взяли.....
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2k
KL11 21 минуту назад
опять тяжелый труд. Иди расскажи кровельщику который крышу кроет в +40
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6k
grimmsan Полчаса назад
Тульская учительница ушла в порно, нуждаясь в деньгах
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4k
Максус Полчаса назад
Стрёмная ,гуглить и дзюбить не буду)
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18k
Nik 37 минут назад
Это пиар акция от порноиндустрии?
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11k
butata 38 минут назад
Наш человек!!!
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193k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 39 минут назад
"Денег нет, но вы держитесь" уже было?
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539
☣️Месть печенегов☣️ Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Тут другая цитата более к месту.

"не хватает зарплаты, идите в бизнес"
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521
ezh28 40 минут назад
Страшила брр...
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15k
nobody® 45 минут назад
Интересно, в роли учительницы снимается? Варианты:
1) О! Это я умею!
2) Терпеть ненавижу!
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14k
Александр 51 минуту назад
Верона ван де Лер- Серебряная чемпионка мира, многократная Европы и Нигергландов по художественной гимнастике, прямая конкурентка Хоркиной Светланы. Была бездомной, стояла в очереди за едой, от безнадеги села в тюрячку на пару месяцев. Ныне так же работает(или уже наработалась) что и Тульская учительница.

Читая комменты, понимаю, что Медведев и ей в судьбе накосячил, ведь баба из поста не может быть шлюхай по призванию- нужна какая то оправдательная история.
Верона ван де Лер- Серебряная чемпионка мира, многократная Европы и Нигергландов по художественной гимнастике, прямая конкурентка Хоркиной Светланы. Была бездомной, стояла в очереди за едой, от безнадеги села в тюрячку на пару месяцев. Ныне так же работает(или уже наработалась) что и Тульская учительница. Читая комменты, понимаю, что Медведев и ей в судьбе накосячил, ведь баба из поста не может быть шлюхай по призванию- нужна какая то оправдательная история.
Верона ван де Лер- Серебряная чемпионка мира, многократная Европы и Нигергландов по художественной гимнастике, прямая конкурентка Хоркиной Светланы. Была бездомной, стояла в очереди за едой, от безнадеги села в тюрячку на пару месяцев. Ныне так же работает(или уже наработалась) что и Тульская учительница. Читая комменты, понимаю, что Медведев и ей в судьбе накосячил, ведь баба из поста не может быть шлюхай по призванию- нужна какая то оправдательная история.
Верона ван де Лер- Серебряная чемпионка мира, многократная Европы и Нигергландов по художественной гимнастике, прямая конкурентка Хоркиной Светланы. Была бездомной, стояла в очереди за едой, от безнадеги села в тюрячку на пару месяцев. Ныне так же работает(или уже наработалась) что и Тульская учительница. Читая комменты, понимаю, что Медведев и ей в судьбе накосячил, ведь баба из поста не может быть шлюхай по призванию- нужна какая то оправдательная история.
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117k
DeOrio Александр 41 минуту назад
Если баба патологическая ...адь, её нутро всегда вылезет, кем бы не работала.
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1k
EvgeniySAN Александр 22 минуты назад
Спортивная гимнастика, не художественная. В художественной гимнастике Алина Кабаева была.
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14k
Александр EvgeniySAN 12 минут назад
Пардоньте, не силен в подобных дисциплинах- быстро от руки набросал, пока поиском занимался.

Спасибо, за уточнение.
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640
АлексЮстасу Александр 5 минут назад
нихренасебефамилия: ван де Лер-Серебряная
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4k
Шлагбаумэн Час назад
Не, ну если епло подушкой прикрыть, то на один раз сойдёт. "Красавица" млять...
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4k
Шлагбаумэн 42 минуты назад
О, мастурбанты сразу заминусили! Дрочите дальше...
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2k
Mellivora Час назад
Ни че кобылка.
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3k
SaveUs Час назад
Вот радости то
Вот радости то
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1k
Александр Алехин SaveUs 58 минут назад
Отдается любимой работе полностью.
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910
max SaveUs 56 минут назад
Спасибо, на досуге пересмотрю пару раз.
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7k
Потапыч SaveUs 46 минут назад
А ссылку для друга?
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117k
DeOrio Потапыч 44 минуты назад
Друг говорит что всё посмотрел сам, там ничего интересного.
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8k
Vlad Час назад
Работа в школе - тяжёлый труд, а работа в порно - призвание. Оно канешно тяжело когда тебя во все щели... Но 1000 евроденег это тыща евроденег за "трудовой" день. А всё остальное заживет как на собаке.
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47k
alertol Vlad 57 минут назад
Даже Саша Грей 1000 денег за день не получала, даже "звезда её уровня" получает 600-800 но это потолок. (И в такую студию попасть сложнее чем в газпром, в обычных студиях 100-300) Миллионы она заработала всякими косвенными доходами (торговля в основном своим именем которое уже себе сделала снимаясь в порно)

Так что училка эта рассказывает сказки, возможно свою 1000 денег она получила именно за пропаганду своей студии, а не за сами съёмки.
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