Тульская учительница ушла в порно, нуждаясь в деньгах

Как всем уже известно, порноактрисы получают хорошие деньги за съёмки в фильмах для взрослых. Жительница Тулы работала учительницей, но из-за недостатка денег ей пришлось сниматься в порно. Вопрос: правда ли порноактрисам так много платят, или просто дело в низкой зарплате учителя?
Надежда Никитина родилась в Туле в 1989 году. Девочка в школе училась на отлично, получила красный диплом и поступила в Тульский государственный педагогичный институт по профессии преподаватель русского языка и литературы. После окончания вуза Надежда пошла учить детей в местную школу.
Как и следовало ожидать, на зарплату учителя особо не разгуляешься. Сначала Надежда подрабатывала репетитором, но после бросила всё и отправилась в Москву. В столице девушка поступила в театральный институт и стала выступать в театре. В качестве дополнительного заработка Надежда стала участвовать в фотосессиях, чтобы подзаработать. Пышная грудь, широкие бёдра и красивое лицо нравились публике и Надежде предложили сняться обнажённой. После этого девушку тут же позвали в порно и она согласилась.
С этого момента у Наденьки началась новая жизнь!
В первый день съёмок Надя стеснялась перед камерой, но через пару часов расслабилась, поборола возникшие комплексы и вступила в эротическую игру. После нескольких удачных ролей Надежда отправилась покорять Европу. В Венгрии из Тульской учительницы она превратилась в Еву Бергер
В жизни Надежды была любовь, которая разбилась о реалии жизни. Жених был не против её профессии, но вот его родные так и не смирились. Они старались принудить девушку бросить порно, но Надежда отказалась и рассталась с любимым и его родственниками.
После неудачного романтичного опыта Надежда перестала искать любовь и погрузилась в секс. Надежда становилась всё более популярной, и в 2016 году познакомилась с печально известным Алексеем Паниным. Это знакомство принесли Наде новую славу - она снялась в клипе Стаса Костюшкина.
На этом карьера актрисы для Евы не закончилась. Она снялась в поучительном видео о венерических заболевания для подростков.
Сейчас Ева живёт в Будапеште и до сих пор снимается в порно. По её словам, оплата трудового дня в среднем составляет от 500 до 1, 5 тысяч евро. Работа в порно - тяжёлый труд, но несмотря на тяготы порно индустрии, покидать съёмочную площадку барышня не намерена.
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"не хватает зарплаты, идите в бизнес"
1) О! Это я умею!
2) Терпеть ненавижу!
Читая комменты, понимаю, что Медведев и ей в судьбе накосячил, ведь баба из поста не может быть шлюхай по призванию- нужна какая то оправдательная история.
Спасибо, за уточнение.
Так что училка эта рассказывает сказки, возможно свою 1000 денег она получила именно за пропаганду своей студии, а не за сами съёмки.