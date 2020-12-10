Тульская учительница ушла в порно, нуждаясь в деньгах

Как и следовало ожидать, на зарплату учителя особо не разгуляешься. Сначала Надежда подрабатывала репетитором, но после бросила всё и отправилась в Москву. В столице девушка поступила в театральный институт и стала выступать в театре. В качестве дополнительного заработка Надежда стала участвовать в фотосессиях, чтобы подзаработать. Пышная грудь, широкие бёдра и красивое лицо нравились публике и Надежде предложили сняться обнажённой. После этого девушку тут же позвали в порно и она согласилась.

С этого момента у Наденьки началась новая жизнь!