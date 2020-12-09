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Выбери себе снегоход: 20 самых удивительных и красивых конструкций

Выбери себе снегоход: 20 самых удивительных и красивых конструкций (26 фото)

Автор:
09 декабря 2020 13:02
Сообщество : Автомир
Метки: автомир   зима   красота   снегоход   техника   
1758
26

Гонки по снегу должны доставлять удовольствие. Так подумали конструкторы и начали воплощать в жизнь самые удивительные задумки, все для того, чтобы вы радовались.

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Метки: автомир   зима   красота   снегоход   техника   
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4  комментария
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128
Я тебя вижу!!! 2 часа назад
ГДЕ значок "РЕКЛАМА"?
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5k
oleg-volko2016 18 минут назад
по неглубокому снегу идет довольно резво, конечно, это не совсем настоящий снегоход, но санки со снаряжением на себе тащить не придется
по неглубокому снегу идет довольно резво, конечно, это не совсем настоящий снегоход, но санки со снаряжением на себе тащить не придется
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39k
Максим Т. Полчаса назад

Выбери себе снегоход: 20 самых удивительных и красивых конструкций
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3k
Денис Колосов 2 часа назад
снегоходы классная вещь, но не в Московской области-) где последнее время, если зимой 1 мес устойчивый снежный покров, считай зима снежная задалась-)
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