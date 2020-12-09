Выбери себе снегоход: 20 самых удивительных и красивых конструкций

Гонки по снегу должны доставлять удовольствие. Так подумали конструкторы и начали воплощать в жизнь самые удивительные задумки, все для того, чтобы вы радовались.
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