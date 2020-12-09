Опасно ли для здоровья быть сладкоежкой: сколько сахара в продуктах, которые мы постоянно едим

Многие люди сегодня следят за питанием. Потребители отказываются от сахара, чтобы снизить количество углеводов в рационе. Благодаря уменьшению сахара улучшаются пищеварение, кожа и общее состояние иммунитета.
Сегодня мы решили наглядно показать, что даже полезные продукты содержат в составе сахар. Если вы не читаете этикетки товаров, то просто посмотрите пост: практически везде есть сахар. А в наших любимых батончиков его очень много!
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Любимые газировки тоже содержат много сахара в составе
Ученые доказали, что умеренное содержание сахара даже полезно для организма: сладкое улучает мозговую активность, полезно при больших умственных и физических нагрузках, дает энергию. Однако превышать дневную норму не стоит. Для взрослого человека в норме употреблять 50 г в сутки, включая фруктозу и сахарозу.
Избыток же сахара может привести к сбоям в работе организма: повышается риск инсульта, ухудшаются зубы, идет нагрузка на печень и поджелудочную, сахароза обостряет аппетит, из-за чего люди переедают и прибавляют в весе, сладкое вымывает кальций из костной ткани, витамины хуже усваиваются.
Даже полезные, казалось бы, продукты, и те богаты сахаром. Есть сахар можно, но надо следить за его количеством, чтобы не навредить организму
Иногда производители хотят обмануть потребителей, но у них не получатся, ведь многие умеют читать этикетки:
Захотите ли вы есть Netella после того, как узнаете, сколько в ней на самом деле сахара?
А также использовать заменители: нутрицолог Алена Воловникова перечислила безопасные добавки, которыми можно заменить бесполезный сахар
А вы сладкоежка?
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