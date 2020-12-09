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Опасно ли для здоровья быть сладкоежкой: сколько сахара в продуктах, которые мы постоянно едим

Опасно ли для здоровья быть сладкоежкой: сколько сахара в продуктах, которые мы постоянно едим (12 фото)

Автор:
09 декабря 2020 11:27
Сообщество : Еда
Метки: Вредно   вредный сахар   сахар   сахар в еде   сахзам   
2097
12
Многие люди сегодня следят за питанием. Потребители отказываются от сахара, чтобы снизить количество углеводов в рационе. Благодаря уменьшению сахара улучшаются пищеварение, кожа и общее состояние иммунитета.
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Метки: Вредно   вредный сахар   сахар   сахар в еде   сахзам   
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joker-tref Час назад
Спасибо за инфу, перечитаю ее внимательно, так случилось что сын диабетик
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53k
Racer777 24 минуты назад
Да сахар - ладно. Вот низкокачественное пальмовое масло - вот это реально стремно! Европа отказалась от нашей кондитерки из за этого. И ведь есть фамилии тех, кто лоббирует эту отраву! И тишина...
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525
Сергей Полчаса назад
А в чём вред сахара? Это же простой углевод!
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−2
[email protected] Час назад
За мороженку обидно.
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