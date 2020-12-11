В Ялте водитель поджёг себя на ходу в микроавтобусе

Женщина получила сильные ожоги и срочно госпитализирована.

"Пострадал еще один человек, находившийся в микроавтобусе. Всего в автобусе находились два человека", - сказал собеседник ТАСС.

Автомобиль сгорел полностью. В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили Крыминформу, что ведомство подключилось к установлению обстоятельств смерти мужчины.

