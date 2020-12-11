В Ялте водитель поджёг себя на ходу в микроавтобусе

В Крыму, на Ялтинской трассе мужчина на ходу поджёг автомобиль изнутри. Погибший водитель заблокировал двери изнутри и поджёг горючую жидкость. Ему не удалось выпрыгнуть из горящего автомобиля.
11 декабря в Крыму погиб водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter в районе поселка Ай-Даниль. Мужчина заблокировал двери изнутри и поджёг горючую жидкость. Кроме него в автомобиле находилась супруга владельца. Ей чудом удалось выпрыгнуть из автомобиля на ходу, сообщают «Вести Крым».
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Женщина получила сильные ожоги и срочно госпитализирована.
"Пострадал еще один человек, находившийся в микроавтобусе. Всего в автобусе находились два человека", - сказал собеседник ТАСС.
Автомобиль сгорел полностью. В Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю сообщили Крыминформу, что ведомство подключилось к установлению обстоятельств смерти мужчины.
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