FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3799 постов • 693 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Ялте водитель поджёг себя на ходу в микроавтобусе

В Ялте водитель поджёг себя на ходу в микроавтобусе (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2020 15:18
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   крым   поджёг   пожар   смерть   фото   ялта   
2741
1
1

В Крыму, на Ялтинской трассе мужчина на ходу поджёг автомобиль изнутри. Погибший водитель заблокировал двери изнутри и поджёг горючую жидкость. Ему не удалось выпрыгнуть из горящего автомобиля.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   крым   поджёг   пожар   смерть   фото   ялта   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
кира 2 часа назад
Человеку со здоровой психикой даже представить себе трудно, что придет в голову психопату...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 53 минуты назад
Ипанутый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 55 минут назад
"водитель заблокировал двери изнутри" + "Ей чудом удалось выпрыгнуть из автомобиля"...
Через окно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фрэнд Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 44 минуты назад
Захочешь жить, разорвёшь кузов голыми руками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
145
Миша Час назад
Никогда не пойму это желание непременно прихватить с собой еще и нормальных людей. Ну прыгни с горы вниз головой, к чему эти дешевые эффекты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nitroglicerin Час назад
Очередная бытовуха. Измена. Ревность. Самоубийство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото) На собственных похоронах усопший помахал родственникам из гроба На собственных похоронах усопший помахал родственникам из гроба Аллах разгневался на единственный беспечно бухающий эмират: центр Аджмана в пламени и дыму Аллах разгневался на единственный беспечно бухающий эмират: центр Аджмана в пламени и дыму В Калифорнии сгорел склад Аmаzоn В Калифорнии сгорел склад Аmаzоn Аккумулятор для скутера внезапно взорвался во время зарядки Аккумулятор для скутера внезапно взорвался во время зарядки Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии Умерла кошка, жившая в соборе Святой Софии
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81045



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером
12
297
"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сочинская Олимпиада: неочевидные очевидности
0
27
Сочинская Олимпиада: неочевидные очевидности
Разрешенные разборки: действительно ли хоккеистам во время матча разрешено драться?
1
23
Разрешенные разборки: действительно ли хоккеистам во время матча разрешено драться?
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#интересное#подборка#авто авария#картинки#люди#кино#креатив#собака
#фото#интересно#факты#авария#дтп#автомир#актеры#китай#новости#Душевное
#прикол#история#россия#разное#автомобили#в мире#забавно#коты#позитив#абсурд

На что жалуетесь?

Вернуться