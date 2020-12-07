то, вероятно, одна из самых необычных скульптур в мире. Она была создана неизвестным французским скульптором в XIX веке и хранится в музее Салар Джанг в Хайдарабаде, Индия.
Особенностью её является то, что с одной её стороны вырезан мужчина, а с другой — женщина. Во всем мире её знают как «Двойную статуя Мефистофеля и Маргариты». Она высечена из цельного куска древнейшего дерева сикомора.
Это два персонажа из знаменитой драмы Гёте «Фауст».
Позади двойной статуи специально разместили огромное зеркало, чтобы видеть два изображения одновременно и иметь возможность оценить безупречное мастерство автора.
Козни Мефистофеля
Юная простушка Маргарита и серьёзный образованный Фауст не в силах противостоять возникшей между ними страсти. Девушка, воспитанная в семье праведников, рискует всем ради тайной встречи с возлюбленным. Она опаивает сатанинским зельем родную мать, чтобы вырваться из-под постоянного надзора и утонуть в объятиях своего избранника. Откуда было знать малообразованной бедняжке, что снотворное, подсунутое ей Мефистофелем, на самом деле яд?
Страшная правда сразит Маргариту наповал — мать мертва. И вся вина на ней. Брат совращённой девушки погибает от рук Фауста в поединке за честь сестры. Любимый стремительно исчезает из жизни Маргариты, спасаясь от наказания за содеянное преступление. Надежды девушки разбиты вдребезги, она опозорена и совершенно несчастна.
Грех Маргариты
Что остаётся героине? Бесчестие и вечное осуждение обществом пуритан. Вдобавок, бедняжка узнаёт, что ждёт дитя от незаконной связи. В приступе безумия Маргарита убивает свою новорожденную дочь. За тяжкие преступления потерявшую веру в жизнь и людей девушку бросают в тюрьму. Её ожидает смертная казнь.
Узнав о бедах Маргариты, Фауст является к своей оставленной возлюбленной. В его силах, конечно, не без помощи Сатаны, вытащить девушку из затягивающейся петли. Но, истерзанная чувством вины, Маргарита отказывается от такой помощи. Ей не нужна больше жизнь во грехе. Она искренне раскаивается и желает понести наказание за содеянное зло.
Спасение
Образ героини трагичен и притягателен одновременно. Безумная сила любви, катализированная чёрной магией, превратила порядочную и невинную девушку в блудницу и убийцу. Но всё случившееся — наваждение, с которым несчастная жертва обстоятельств, просто не в силах была бороться. Чистота души Маргариты, её раскаяние и твёрдое решение нести свой крест до конца обеспечили ей спасение (Господь её пожалел). И, самое главное, прощение: душа Маргариты отправится на небеса.
Источник:
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