Особенностью её является то, что с одной её стороны вырезан мужчина, а с другой — женщина. Во всем мире её знают как «Двойную статуя Мефистофеля и Маргариты». Она высечена из цельного куска древнейшего дерева сикомора.

Это два персонажа из знаменитой драмы Гёте «Фауст».

Позади двойной статуи специально разместили огромное зеркало, чтобы видеть два изображения одновременно и иметь возможность оценить безупречное мастерство автора.