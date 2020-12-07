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Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном

Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном (7 фото)

Автор:
07 декабря 2020 19:41
Сообщество : Истории
Метки: Южный Урал   дорога   интересное   истории   россия   
84444
7
Уже потом мы узнали, что той ночью на заметённой трассе осталось несколько сотен человек. Замёрзло семеро, обморожений вплоть до ампутаций было несколько десятков.
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Метки: Южный Урал   дорога   интересное   истории   россия   
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7k
Alex Djeff День назад
Сибирь... Я тут в Германии на автобане перед затяжным подъёмом простоял 8 часов при температуре -15. Выпал снежок, фуры утрамбовали, превратили всё в каток и заблокировали километра на 4 все три полосы. Хорошо бак полный был. Прикольно было по радио слушать, как по нашей пробке ходили дорожные службы и спасатели и обеспечивали всех горячими напитками. Что-то никого не видно было все 8 часов. С задней машины попросилась молодая семья с маленьким ребёнком погреться. Бензин был на нуле. Так и сидели до 2х ночи, пока сверху не растащили все фуры.
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606
Kuybishev Полчаса назад
А я думал за этим....

А я думал за этим....
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1k
Ослик Иа на позитиве 2 часа назад
Рыбаки свечами обогревают палатки зимой.
Ссылка youtu.be
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28
Грышя Германович Ослик Иа на позитиве Полчаса назад
От водяры пердят,тем игреются...
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58
Dima Udo 3 часа назад
Бля, много лишних слов и заключений! Можно в двух словах объяснить зачем дырки в котелке!
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68
vasilykopkov 3 часа назад
Меня терзают смутные сомнения, что нас на*бманывают...
Подозрение вызвало то, что никаких следов нагрева на котелке нет (краска должна была облупиться). Извините за занудство... Итак:
Восковая свеча весом 120 грамм (диаметр 30 мм) содержит около 3 МДж энергии. Примерный срок горения такой свечи 20 часов. За это время она выделяет примерно 140 кДж энергии, что составляет около 42,5 Вт

СОРОК ДВА ВАТТА , Карл, за 20 часов!!!, то есть это примерно мощность 2Вт/ч И это большая свеча - 120 грамм, а не обрезок
Чтобы обогреть кабину? Вы шутите? Тут и киловатт как бы маловат.
Блин... чуть не повелся, уже было побежал сверлить свой котелок :)
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20k
Russo Turisto vasilykopkov Час назад
Каждая корова выделяет 0,94 кВт тепла в час. Почти киловатт в час!!! Итак, если взять с собой корову, коровье топливо - сено и придумать отвод отработанного топлива - можно устроить в машине африку!
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28
Грышя Германович vasilykopkov Полчаса назад
вэбасто местное.только на фотке дырдочки свежесверленные. автор ее сам не юзал,но одна бабка рассказывала....
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4k
McGui 4 часа назад
помню, лет 18 назад, одна из наших Газелей стуканула в -30 где-то под Ярославлем, на малонагруженной трассе. водилу спасло, что мобила ловила сигнал (тогда вообще не гарант). подорвались из Нижнего на двух машинах - спасли. но натерпелся он...
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1k
Anton Omelyanenko 4 часа назад
да уж, нахер жить в такой дыре
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7
Mordehaj Anton Omelyanenko 3 часа назад
Это Вы про германию?:-)
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13k
Роман 4 часа назад
> Многие представляют собой уральцев в качестве таких суровых мужиков, которые ходят только в ватниках и ушанках, носят с собой бутылку водки и спокойно здороваются за лапу с медведем.

Да, многие долб...бы именно так и представляют себе.
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15
Гражданин 5 часов назад
Бедненький,сам живу в Орске,это чуток подальше от орена,где то 300 км к границе с казахстаном...и не знал,что у нас так сурово))самое страшное у нас место это заколдованное село вьюжный,вон там да реально сурово, местная аномалия так сказать)
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16k
Сергей 5 часов назад
Бредятина, конечно, еще та. Зимой свечку в котелке зажигаем, а летом кубик льда из термоса достаем... И не забудьте газетки на окна.

У меня монтажник застрял на северах на безлюдной дороге ровно на сутки в сильный мороз. Помогла бензопила. Достал задний диван из машины. Нарубил еловых веток, сделал что-то вроде шалаша и развел костер, который его хоть как-то, да согревал. А ведь мог бы со свечкой сидеть.
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16k
Сергей 4 часа назад
Судя по минусам, то тут полно людей, которые верят в то, что свечка, дающая 50 Вт/ч тепла согреет машину лучше, чем второй человек, который выделяет 100 -150 вт/ч.))
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17k
sport-bear Сергей 58 минут назад
С приоткрытым окном, заметьте))
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19k
Правдоруб 5 часов назад
У меня бабуля рассказывала, что в Великую Отечественную им порой приходилось отогревать лётчиков со сбитых самолётов, они так промерзали зимой при катапультировании, что нельзя было абсолютно ничем согреть. Помогало лишь одно средство, лётчика ложили между двух голых медсестёр на пол часа. Это и спасало иначе человек умирал.
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284
Атомный Крот Правдоруб 4 часа назад
Немцы аналогичные результаты получили, проводя опыты по замораживанию советских военнопленных. Самое эффективное средство для спасения было - действительно, положить к женщине. Подробности уже не помню, но писали об этом еще в доинтернетные времена.
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19k
Правдоруб 5 часов назад
Какой снег при -30? При морозе ниже -20 метель, да может, но не снег!
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1k
zenon 5 часов назад
Было это в 1963 году. Поехали с другом покупаться и позагорать на Верх-Исетский пруд. Июль месяц жара страшная. Вошли в воду отплыли метров на десять и вдруг небо почернело, потом ветер завыл и повалил снег. Как все бросились из воды, скорость была на пределе. Мы приехали на машине "Москвич". Завёл Валерий мотор и тут в машину полезли люди. Сидели и лежали. На автобусной остановке и троллейбусной масса народу. Начальство под суетилось нагнали автобусы, крытые машины стали людей увозить по домам. Валерке пришлось заехать в шесть районов, что бы развезти по домам тех, кто был в машине.. На утро чудесная погода, но ей никого не удалось обмануть, хоть и было воскресенье. Кстати в Свердловске в то время в субботу был сокращённый рабочий день до 2, или 3 часов дня. Вот такая была суббота.
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2k
Кыпчак 5 часов назад
палец вниз был на дзене, как и здесь.
"На самом деле климат Южного Урала иногда может дать фору Сибири. Смотришь прогноз погоды - в Сибири -5, переводишь взгляд на градусник за окном-25." - ню-ню. что летом перепады в 10-30 градусов по Цельсию, что зимой.
"Уже потом мы узнали, что той ночью на заметённой трассе осталось несколько сотен человек. Замёрзло семеро, обморожений вплоть до ампутаций было несколько десятков." - остальные при чудо-котелках с горелками были или с полными баками?
зимой в багажнике практически всегда лежит топор, бензопила, хотя бы полторашка бензина, теплые штаны с курткой (тулупом) и теплая обувь, на полике багажника всегда лежит плащ-палатка. когда не один - еще и спальник-одеяло. в бардачке есть сухое горючее, на дальняк берется и газовая горелка.
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6
rsay 5 часов назад
про пару свечек в бардачке рассказывали знакомые которые жили на Аляске
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205
Александр Поликарпов 7 часов назад
Одной свечкой, хоть законвертируйся, хер ты что нагреешь. Примерная мощность 40-50 Вт.
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191
konstantinkaz2016 7 часов назад
Я неделю могу жить в кабине, все для этого есть. И в общем то каждую зиму пару приходится в буране постоять, это не Россия, где чистят, в Казахстане тупо перекрывают трассу и сиди жди пока грейдер приедет. Много легковых машин с маленькими детьми, без продуктов и запаса бензина, помогаю чем могу, кому тушенки, кому биг бон запарю.
А местные казахи только рады таким буранам, ходят потом продают булку хлеба за 1000 тенге(200 рублей) 1 яйцо-200 тенге.
МЧСники вообще клоуны, ходят предлагают солярку у них купить по цене европейской.
Так что каждый сам за себя у нас.
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2k
OLDer konstantinkaz2016 7 часов назад
Я служил в Казахстане 85-87. Знаю какие там зимы! Только в советское время воинские части выделяли Урала и ЗиЛы что бы с трасс автобусы и грузовики растаскивать. Но СССР уже нет. Каждый зам за себя.
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392
Ринат konstantinkaz2016 5 часов назад
зато бензин дешевый,я бы переехал туда да жена не разрешает
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191
konstantinkaz2016 Ринат 4 часа назад
Одним бензином сыт не будешь....))
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67
shaman2000 Ринат 8 минут назад
Ну хоть жена у тебя с головой дружит!
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2k
GrafOrlov 8 часов назад
Бля, столько текста и ни одной информативной картинки, показывающей, куда там выливается парафин и как свеча стоит на коробках. В стиле сраного Яндекс Дзена
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205
Дмитрий Сергеевич GrafOrlov 7 часов назад
на коробках стоит котелок, хотя его можно и на дощечку поставить какую-нибудь, а парафин стекает в просверленные в котелке дырки, чего непонятного то?
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1k
Злой чебурек Дмитрий Сергеевич 7 часов назад
Это ж прямо на коврики??
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11
worldstreetmusic Злой чебурек 6 часов назад
В ладошки..... не пропадать же тёплому парафину.
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2k
Кыпчак GrafOrlov 5 часов назад
это и есть говно из дзена.
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2k
Александр GrafOrlov Час назад
И нудно!
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1k
ZillOFF 8 часов назад
А еще топор возят. Наваристый борщ из него получается.
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5k
Дмитрий 8 часов назад
... а вокруг еще и медведи ходют... От них как отбиваться?
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19k
Валерий Дмитрий 5 часов назад
Топором из предыдущего комента.
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42k
Михалыч 8 часов назад
Ещё можно выхлопную трубу в салон вывести...
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