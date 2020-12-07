Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном

Уже потом мы узнали, что той ночью на заметённой трассе осталось несколько сотен человек. Замёрзло семеро, обморожений вплоть до ампутаций было несколько десятков.
Южный Урал, где находится наша мастерская, очень интересный регион. Многие представляют собой уральцев в качестве таких суровых мужиков, которые ходят только в ватниках и ушанках, носят с собой бутылку водки и спокойно здороваются за лапу с медведем.
Но как только в разговоре ты упоминаешь слово Южный, то всё... на тебе автоматически ставят крест. Ватник и валенки меняют на сланцы, водку на холодный коктейль, а вместо медведя у тебя на плече помещается маленькая обезьянка.
Всё меняет только одно слово Южный!
На самом деле климат Южного Урала иногда может дать фору Сибири. Смотришь прогноз погоды - в Сибири -5, переводишь взгляд на градусник за окном-25. И даже собака, самоедская лайка, лежит под столом, а на все попытки вытащить её на улицу, лает на тебя собачьей нецензурной лексикой.
Это к чему всё?
Но как только в разговоре ты упоминаешь слово Южный, то всё... на тебе автоматически ставят крест. Ватник и валенки меняют на сланцы, водку на холодный коктейль, а вместо медведя у тебя на плече помещается маленькая обезьянка.
Всё меняет только одно слово Южный!
На самом деле климат Южного Урала иногда может дать фору Сибири. Смотришь прогноз погоды - в Сибири -5, переводишь взгляд на градусник за окном-25. И даже собака, самоедская лайка, лежит под столом, а на все попытки вытащить её на улицу, лает на тебя собачьей нецензурной лексикой.
Это к чему всё?
Да к тому, что погода у нас обманчива, и за пару часов со степи может нагнать такую метель, что переметёт всё, машины просто уткнутся в сугроб и встанут. Так ещё дедушка Мороз, вылезший без спроса из своего Великого Устюга, в поисках загулявшей Снегурочки, постучится посохом в окно машины и спросит:
- Внучку не видел? Зряяяя! Получай -35.
Довелось мне по работе съездить в Оренбург. Расстояние от моего родного Магнитогорска 430 км по степи и горным перевалам. В общей сложности 6 часов езды. Туда мы долетели моментально, не заметили как за разговорами пролетело время. Зато обратно...
- Внучку не видел? Зряяяя! Получай -35.
Довелось мне по работе съездить в Оренбург. Расстояние от моего родного Магнитогорска 430 км по степи и горным перевалам. В общей сложности 6 часов езды. Туда мы долетели моментально, не заметили как за разговорами пролетело время. Зато обратно...
×
Четыре часа дня, светит яркое солнце, на небе ни тучки. Даже мысли не приходило в голову, что может что-то произойти. Уже через час мы поняли, что произойти может всякое. Температура упала до -30, усилился ветер, потом пошёл такой снег, что дорога просто исчезла. Не помогали ни противотуманки, ни снижение скорости - легко можно было улететь с трассы на перемётах. Но всё обошлось, правда домой мы приехали не в 10 вечера, а во втором часу ночи.
Уже потом мы узнали, что той ночью на заметённой трассе осталось несколько сотен человек. Замёрзло семеро, обморожений вплоть до ампутаций было несколько десятков. Люди винили власть, хотя дорожники и МЧС делали всё возможное. Ну невозможно сразу прочистить несколько сотен километров дороги заметённой сугробами высотой 2-3 метра.
Но, самое интересное заключалось в том, что многие, несмотря на закончившийся бензин, вполне себе прекрасно дожили до прихода спасателей. И даже выспались в машине за 16 часов причём без верхней одежды. У некоторых ещё и бензин остался - после расчистки дороги они смогли спокойно уехать своим ходом.
Как так?
Уже потом мы узнали, что той ночью на заметённой трассе осталось несколько сотен человек. Замёрзло семеро, обморожений вплоть до ампутаций было несколько десятков. Люди винили власть, хотя дорожники и МЧС делали всё возможное. Ну невозможно сразу прочистить несколько сотен километров дороги заметённой сугробами высотой 2-3 метра.
Но, самое интересное заключалось в том, что многие, несмотря на закончившийся бензин, вполне себе прекрасно дожили до прихода спасателей. И даже выспались в машине за 16 часов причём без верхней одежды. У некоторых ещё и бензин остался - после расчистки дороги они смогли спокойно уехать своим ходом.
Как так?
Водители, особенно те, кто постоянно находится на зимней трассе (частное такси - ларгусы, газели) имеют с собой обогреватели. У некоторых они современные - газовые и, попав в снежный плен, они просто доставали их из багажника и включали. Одного небольшого баллона хватает на 2-3 часа. Чередуя смену баллона с прогревом машины можно спокойно протянуть день-другой.
Но многие возят с собой ещё более экономичную грелку - армейский котелок. Когда я впервые увидел в багажнике чудо изобретательской мысли рядовых водителей, даже не понял что это такое. Спросил у водителя:
-Ты, что, после каждого приёма пищи дырку делаешь? Типа освоил порцию. Как раньше снайперы зарубки делали на прикладах?
Он, конечно, посмеялся, но потом объяснил:
-А ты посмотри внимательно, где там дырки сделаны и что внутри лежит.
Но многие возят с собой ещё более экономичную грелку - армейский котелок. Когда я впервые увидел в багажнике чудо изобретательской мысли рядовых водителей, даже не понял что это такое. Спросил у водителя:
-Ты, что, после каждого приёма пищи дырку делаешь? Типа освоил порцию. Как раньше снайперы зарубки делали на прикладах?
Он, конечно, посмеялся, но потом объяснил:
-А ты посмотри внимательно, где там дырки сделаны и что внутри лежит.
Итак, что из себя представляет убер-грелка степных водителей?
Это стандартный армейский котелок. На его дне по кругу просверлены большие отверстия. На крышке хаотично просверлены маленькие отверстия. По краю крышки тоже накидано немало дырок - хозяин оторвался.
Это стандартный армейский котелок. На его дне по кругу просверлены большие отверстия. На крышке хаотично просверлены маленькие отверстия. По краю крышки тоже накидано немало дырок - хозяин оторвался.
Внутри котелка лежат аккуратно нарезанные по высоте ёмкости обычные бытовые свечи и два коробка спичек. Как только возникла необходимость, водитель глушит машину, снимает с сидений шкуры, покрывала, чехлы и прочее - всё, что есть в салоне и завешивает ими окна. В ход идут даже газеты. Кстати, несмотря на толщину, очень эффективное средство для утепления. Если окна не завесить, тепла не хватит - машина выстужается моментально! Многие отгораживают передний ряд сидений и переходяя на задние ряды.
Обязательно оставляется открытой маленькая щелочка в одном или двух окошках, буквально пара сантиметров, чтобы не угореть.
После всех приготовлений, водитель достаёт грелку, зажигает свечу, ставит её на дно котелка, а тот, в свою очередь, на спичечные коробки. Как только свеча разгорается, грелка прикрывается крышкой. Получается отличный конвектор.
За счёт тяги из нижних дырочек свеча не тухнет, стенки нагреваются только так. Парафин стекает через нижние дырки и не запечатывает их, так как корпус грелки сильно нагрет. Одна половинка свечи горит 3 часа - это важно чтобы не дай бог не угореть.
С полностью завешенными окнами температура в машине держится от 14 до 18 градусов.
И, кстати, такие печки самые надёжные - газовые обогреватели могут прийти в негодность, крошится керамический элемент, газ может кончиться, могут подложить бракованные баллоны. А тут свечки, котелок и гарантированных 48 часов тепла...
Нам повезло в тот раз, но не хотелось бы снова попадать в такую ситуацию. А каково было тем людям, которые просто сидели, ждали и смотрели как заканчивается бензин...
После всех приготовлений, водитель достаёт грелку, зажигает свечу, ставит её на дно котелка, а тот, в свою очередь, на спичечные коробки. Как только свеча разгорается, грелка прикрывается крышкой. Получается отличный конвектор.
За счёт тяги из нижних дырочек свеча не тухнет, стенки нагреваются только так. Парафин стекает через нижние дырки и не запечатывает их, так как корпус грелки сильно нагрет. Одна половинка свечи горит 3 часа - это важно чтобы не дай бог не угореть.
С полностью завешенными окнами температура в машине держится от 14 до 18 градусов.
И, кстати, такие печки самые надёжные - газовые обогреватели могут прийти в негодность, крошится керамический элемент, газ может кончиться, могут подложить бракованные баллоны. А тут свечки, котелок и гарантированных 48 часов тепла...
Нам повезло в тот раз, но не хотелось бы снова попадать в такую ситуацию. А каково было тем людям, которые просто сидели, ждали и смотрели как заканчивается бензин...
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Метки: Южный Урал дорога интересное истории россия
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Подозрение вызвало то, что никаких следов нагрева на котелке нет (краска должна была облупиться). Извините за занудство... Итак:
Восковая свеча весом 120 грамм (диаметр 30 мм) содержит около 3 МДж энергии. Примерный срок горения такой свечи 20 часов. За это время она выделяет примерно 140 кДж энергии, что составляет около 42,5 Вт
СОРОК ДВА ВАТТА , Карл, за 20 часов!!!, то есть это примерно мощность 2Вт/ч И это большая свеча - 120 грамм, а не обрезок
Чтобы обогреть кабину? Вы шутите? Тут и киловатт как бы маловат.
Блин... чуть не повелся, уже было побежал сверлить свой котелок :)
Да, многие долб...бы именно так и представляют себе.
У меня монтажник застрял на северах на безлюдной дороге ровно на сутки в сильный мороз. Помогла бензопила. Достал задний диван из машины. Нарубил еловых веток, сделал что-то вроде шалаша и развел костер, который его хоть как-то, да согревал. А ведь мог бы со свечкой сидеть.
"На самом деле климат Южного Урала иногда может дать фору Сибири. Смотришь прогноз погоды - в Сибири -5, переводишь взгляд на градусник за окном-25." - ню-ню. что летом перепады в 10-30 градусов по Цельсию, что зимой.
"Уже потом мы узнали, что той ночью на заметённой трассе осталось несколько сотен человек. Замёрзло семеро, обморожений вплоть до ампутаций было несколько десятков." - остальные при чудо-котелках с горелками были или с полными баками?
зимой в багажнике практически всегда лежит топор, бензопила, хотя бы полторашка бензина, теплые штаны с курткой (тулупом) и теплая обувь, на полике багажника всегда лежит плащ-палатка. когда не один - еще и спальник-одеяло. в бардачке есть сухое горючее, на дальняк берется и газовая горелка.
А местные казахи только рады таким буранам, ходят потом продают булку хлеба за 1000 тенге(200 рублей) 1 яйцо-200 тенге.
МЧСники вообще клоуны, ходят предлагают солярку у них купить по цене европейской.
Так что каждый сам за себя у нас.