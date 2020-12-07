Зачем на Южном Урале водители возят в машине котелок с дырявым дном

Четыре часа дня, светит яркое солнце, на небе ни тучки. Даже мысли не приходило в голову, что может что-то произойти. Уже через час мы поняли, что произойти может всякое. Температура упала до -30, усилился ветер, потом пошёл такой снег, что дорога просто исчезла. Не помогали ни противотуманки, ни снижение скорости - легко можно было улететь с трассы на перемётах. Но всё обошлось, правда домой мы приехали не в 10 вечера, а во втором часу ночи.



Уже потом мы узнали, что той ночью на заметённой трассе осталось несколько сотен человек. Замёрзло семеро, обморожений вплоть до ампутаций было несколько десятков. Люди винили власть, хотя дорожники и МЧС делали всё возможное. Ну невозможно сразу прочистить несколько сотен километров дороги заметённой сугробами высотой 2-3 метра.



Но, самое интересное заключалось в том, что многие, несмотря на закончившийся бензин, вполне себе прекрасно дожили до прихода спасателей. И даже выспались в машине за 16 часов причём без верхней одежды. У некоторых ещё и бензин остался - после расчистки дороги они смогли спокойно уехать своим ходом.



Как так?