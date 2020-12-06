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Венсан Кассель и Моника Белуччи

Венсан Кассель и Моника Белуччи (14 фото)

Автор:
06 декабря 2020 21:03
Метки: актнры   еино   интересно   
3007
14

История взаимоотношений двух ярких звезд европейского кино полна драматизма и сама по себе достойна целого романа.

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Метки: актнры   еино   интересно   
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4  комментария
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1k
евгений 5 часов назад
В тренде, че) Променять икону стиля, красоты, женственности и сексуальности целого поколения людей, на черножопую обезьяну
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7k
albedo 2 часа назад
Глядя на эту пару сразу вспоминается: красавица и чудовище.
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88
Irokez 2 часа назад
Не ровня он ей.

Очередное доказательство, меньше уважай женщину, и она будет тебя любить.
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6k
Перст Указующий 4 часа назад
был там, кутил с ними в ночном клубе.
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