Венсан Кассель и Моника Белуччи

История взаимоотношений двух ярких звезд европейского кино полна драматизма и сама по себе достойна целого романа.
Любовь со второго взгляда
Судьбоносная встреча Венсана и Моники произошла на съемочной площадке фильма «Квартира» – трогательной и горькой истории любви молодого бизнесмена Макса и загадочной незнакомки Лизы. Правда, вначале жгучая итальянка не произвела особого впечатления на брутального французского мачо.
Между молодыми людьми даже возникла некоторая антипатия. Венсан Кассель уговаривал режиссера взять на главную женскую роль какую-нибудь французскую актрису, а не модель для рекламы нижнего белья. Моника Беллуччи в свою очередь считала актера слишком высокомерным. За пределами съемочной площадки артисты старались не общаться друг с другом. Но в дело вмешался Его Величество Случай.
Однажды Венсан после тяжелого съемочного дня решил устроить грандиозный кутеж в ночных клубах. На входе в одно из заведений его внимание привлекла шикарная брюнетка с роскошной фигурой. Кассель тут же бросился ей в след – почти как его герой из фильма «Квартира». Каково же было его удивление, когда брюнеткой оказалась та самая модель для «рекламы нижнего белья», а по совместительству – его партнерша по фильму.
Жили на две страны
Между молодыми людьми в тот момент вспыхнула искра. После этого на съемочной площадке актеры уже не играли. Они изображали подлинные чувства друг к другу. Но после того, как работа над картиной была окончена, Моника не спешила переезжать к влюбленному в нее французу. Какое-то время оба так и жили – на две страны, мотаясь между Францией и Италией.
Чтобы больше проводить времени с любимой женщиной, Венсан стал рекомендовать ее французским режиссерам. Впоследствии они еще не раз сыграют вместе. В 1999 году Венсан попал в серьезную аварию. После этого случая актеры решили, наконец, официально оформить свои отношения. Но сразу после свадебной церемонии Моника… вернулась на свою родину.
Ревность – это нормально
Венсан часто ревновал супругу к своим коллегам по цеху. Монике приписывали романы с Джорджем Клуни, Киану Ривзом, Брюсом Уиллисом и другими известными актерами. Насколько были оправданы эти слухи – вопрос остается открытым. Сама Моника говорила об этом следующее:
– Менять партнеров – это вполне нормально. Это заложено в самой природе человека. Поэтому я не могу сказать вам, навсегда мы с Венсаном вместе или нет».
Впрочем, и сам Кассель тоже давал много поводов для ревности. Папарацци приписывали ему роман, например, с голливудской красоткой Дженнифер Энистон. Однако Беллуччи реагировала на это внешне совершенно спокойно. «Ревновать, значит претендовать на его свободу», – отвечала на слухи мудрая итальянка.
В 2004 году досужим сплетням и домыслам был положен конец. У пары родилась дочь – Дева Кассель. А спустя шесть лет в семье появилась еще одна дочурка – Леоне Кассель. Многие даже стали называть Венсана и Монику идеальной звездной парой. Если между ними и были размолвки, то супруги никогда не выясняли отношения на людях и не выносили сор из избы.
Однако ходили упорные слухи, будто на рождение второй дочери Белуччи решилась, чтобы покрепче привязать к себе мужа и сохранить семью. Венсан якобы пустился во все тяжкие и проводил время в обществе любвеобильных красоток. В конце концов актеры переехали в Бразилию – подальше от сплетен и внимания папарацци. Супруги считали, что в этой стране условия для спокойной жизни и воспитания дочерей были более комфортными.
Седина в бороду
И все же сохранить брак знаменитой звездной паре так и не удалось. Летом 2013 года артисты развелись. Не было ни склок, ни скандалов. И судя по тому, как тяжело Моника переживала развод, инициатором стал именно Кассель. Впрочем, несколько лет спустя, когда страсти улеглись, актриса заявляла, что это было исключительно ее решение. О самом разводе она говорила так:
– Наш образ жизни стал причиной того, что нам пришлось расстаться. Венсан и я – это два разных мира. Я не знаю его друзей, он не знает моих. У нас была совершенно разная жизнь.
Бывшие супруги сохранили вполне нормальные дружеские отношения и время от времени общаются друг с другом. Венсан очень любит своих дочерей и по мере возможностей старается уделять им внимание. Однако французский мачо неисправим.
Помните комедию «Этот неловкий момент», где герой Касселя закрутил роман с дочерью своего лучшего друга? В реальной жизни Кассель пару лет назад женился на молоденькой модели Тине Кунаки, которая младше его на 31 (!) год. Более того, у пары родилась дочь – Амазони Кассель. Впрочем, бывшая супруга Венсана тоже не скучает в одиночестве. Но о свою личную жизнь Моника Беллуччи предпочитает не выставлять напоказ.
Источник:
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Очередное доказательство, меньше уважай женщину, и она будет тебя любить.