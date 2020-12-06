Венсан Кассель и Моника Белуччи

Седина в бороду

И все же сохранить брак знаменитой звездной паре так и не удалось. Летом 2013 года артисты развелись. Не было ни склок, ни скандалов. И судя по тому, как тяжело Моника переживала развод, инициатором стал именно Кассель. Впрочем, несколько лет спустя, когда страсти улеглись, актриса заявляла, что это было исключительно ее решение. О самом разводе она говорила так:

– Наш образ жизни стал причиной того, что нам пришлось расстаться. Венсан и я – это два разных мира. Я не знаю его друзей, он не знает моих. У нас была совершенно разная жизнь.