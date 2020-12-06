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Сегодня я узнал #9

Сегодня я узнал #9 (9 фото)

Автор:
06 декабря 2020 19:55
Метки: Reddit   Сегодня я узнал   длиннопост   жизнь   интересное   перевод   подборка   
6900
9
На Реддите есть раздел под названием TIL (Today I Learned — Сегодня Я Узнал), где люди в кратком виде делятся различными интересными историями и новостями, о которых многие не слышали или не знали и подкрепляют их ссылкой на пруф.
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Метки: Reddit   Сегодня я узнал   длиннопост   жизнь   интересное   перевод   подборка   
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Скромный модератор 6 часов назад
Я последний раз предупреждаю! Будете пиарить свой канал в каждом предложение забаню аккаунт и удалю посты! Достаточно прописывать источник.
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Мистер Фикс 6 часов назад
Сегодня я узнал, что в мире стало на пару дебилов больше
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Розарио Мистер Фикс 21 минуту назад
долго ж до тебя доходит =)
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