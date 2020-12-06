Сегодня я узнал #9

2. Новая Шотландия (Канада) ежегодно дарит Бостону рождественскую ёлку в качестве благодарности. В 1917 году корабль, загруженный практически одной взрывчаткой, взорвался в гавани города Галифакс, в результате чего мгновенно погибло 1500 человек и ещё сотни в течение следующих нескольких недель. Город Бостон в тот же день отправил поезд в Галифакс, полный предметов снабжения и аварийного персонала. Взрыв в Галифаксе считают мощнейшим взрывом доядерной эпохи.