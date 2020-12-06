Сегодня я узнал #9

На Реддите есть раздел под названием TIL (Today I Learned — Сегодня Я Узнал), где люди в кратком виде делятся различными интересными историями и новостями, о которых многие не слышали или не знали и подкрепляют их ссылкой на пруф.
1. Фильм Адама Сэндлера «50 первых поцелуев» вдохновил на создание настоящей терапевтической программы, в которой пациенты с ранней деменцией каждое утро просматривают видеообращение с поддержкой от своих родных и близких.
2. Новая Шотландия (Канада) ежегодно дарит Бостону рождественскую ёлку в качестве благодарности. В 1917 году корабль, загруженный практически одной взрывчаткой, взорвался в гавани города Галифакс, в результате чего мгновенно погибло 1500 человек и ещё сотни в течение следующих нескольких недель. Город Бостон в тот же день отправил поезд в Галифакс, полный предметов снабжения и аварийного персонала. Взрыв в Галифаксе считают мощнейшим взрывом доядерной эпохи.
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3. Рабская Библия, сокращенная версия Библии, была сделана для рабов. В ней порабощенные израильтяне никогда не покидали Египет, а тексты, осуждающие рабовладельцев, были удалены
4. Знаменитое телешоу «Голос» активно пропагандирует тот факт, что победитель получает бесплатный контракт на запись с лейблом. Однако вскоре после подписания контракта со многими артистами просто перестают работать. Победитель седьмого сезона даже признался, что никто из руководителей лейбла не знал, кто он такой, когда впервые вошел в офис после победы.
5. В 2019 году один хипстер обвинил журнал «MIT Technology Review» в том, что в статье «Почему все хипстеры выглядят одинаково» без разрешения разместили его фотографию. В итоге оказалось, что на фото совершенно другой человек.
6. До появления Интернета, в штате у Nintendo трудились «игровые консультанты». Им можно было позвонить и попросить помощи в прохождении игры, если вы вдруг застряли на каком-то уровне.
7. Привлекательность и красота младенцев – ключ к их выживанию. Симпатичных младенцев крайне сложно игнорировать, и это скорее всего запрограммированно в нашем мозге. А вот младенцы с непривлекательной внешностью могут столкнуться с «дискриминацией»
8. В этом десятилетии учёные выявили новый феномен затрагивающий 90% людей – «синдром фантомной вибрации», при котором люди ошибочно думают, что их мобильный телефон вибрирует в кармане.
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