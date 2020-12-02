Да что же ты такое? Даже Шварц в замешательстве

Суп в форме колбасы и симбабиль... Чего только не придумают больные убл...
Бульон? Суп? Колбаса? Бульбаса?..
×
Ужасы народного автопрома
Источник:
Ссылки по теме:
- Не грех, но смех: забавные совпадения
- Первая глава неопубликованного справочника о поручнях
- Гусиный ЧЗНХ... Непонятные ситуации, в которых ещё присутствует пернатый безобразник
- Всё по-взрослому: "Поиграем в слова?"
- Владивосток — территория туманов, ледяных дождей и крутецких балконов
Метки: wtf интересное колбаса подборка прикол что ты такое
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...