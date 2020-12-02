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Да что же ты такое? Даже Шварц в замешательстве

Да что же ты такое? Даже Шварц в замешательстве (17 фото)

Автор:
02 декабря 2020 12:35
Сообщество : Юмор
Метки: wtf   интересное   колбаса   подборка   прикол   что ты такое   
2574
17

Суп в форме колбасы и симбабиль... Чего только не придумают больные убл...

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Метки: wtf   интересное   колбаса   подборка   прикол   что ты такое   
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10k
Юрий Николаевич 20 минут назад
Комментарий к фото
Нивазик?
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6k
Вася 8 минут назад
про чайнег уже баян древний
про чайнег уже баян древний
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