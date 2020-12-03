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Эксперимент Розенхана: исследование, которое удивило мир психиатрии

Эксперимент Розенхана: исследование, которое удивило мир психиатрии (2 фото)

Автор:
03 декабря 2020 06:19
Метки: Удивило   исследование   психиатрия   эксперимент розенхана   
649
2
В 1973 году в Соединенных Штатах был проведен эксперимент, который поставил под сомнение надежность всей психиатрической диагностики. Инициатором исследования стал американский психолог Дэвид Розенхан. Результаты эксперимента впоследствии были опубликованы в журнале Science в виде статьи «Психически здоровые на месте сумасшедших».

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Метки: Удивило   исследование   психиатрия   эксперимент розенхана   
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29k
Azesh Час назад
в психиатрии все просто- кто первый халат надел тот и доктор
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951
Herr Mannelig 11 минут назад
В чужую голову не заглянуть, да и где эта чëткая граница между нормой и отклонением?
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7k
Клёст 20 минут назад
Может быть там руководствуются принципом:
,,Лучше до смерти залечить десять нормальных, чем выпустить одного безумца,,?))
Пошутил, конечно. Но это же страшно...
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150k
Alf Полчаса назад
Рэндл Патрик мать его Макмёрфи в фильме: "Пролетая над гнездом кукушки" прекрасно продемонстрировал всю суть самого эксперимента Розенхана
Рэндл Патрик мать его Макмёрфи в фильме: "Пролетая над гнездом кукушки" прекрасно продемонстрировал всю суть самого эксперимента Розенхана
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947
Лёха Полчаса назад
". После приемы", "шоковая буря"...
Какой таджик это писал?
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11k
Morr_A Час назад
Ещё до относительно недавних пор, каких то лет 40 - 50 назад, психиатры "лечили" людей такими садисткими методами, типа электрошока, инсулиновой комы, лоботомии, оборачиванием в мокрые простыни и оставлении на холоде длительное время и прочими пытками, что за подобное известного нацисткого доктора Менгеле искали по миру с желанием повесить. В то же время психиатры считались уважаемыми людьми и достойными членами общества. Вот такая двойная мораль, псих это же не человек, с ним можно делать что угодно. Кстати сейчас не лучше, после интенсивной терапии некоторые психические больные превращаются в овощ.
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Лёха Morr_A Полчаса назад
Судя по ошибкам, с автором в одном ауле учились?
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