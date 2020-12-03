Эксперимент Розенхана: исследование, которое удивило мир психиатрии

Эксперимент по сути проводился тайно. 8 людей, среди которых был и сам Розенхан, обратились в различные психиатрические больницы страны с жалобами на слуховые галлюцинации. Разумеется, на самом деле их не было, но доктора все же «пациентов» приняли. После приемы псевдопациенты были признаны психически больными и госпитализированы.



После госпитализации все участники эксперимента вновь стали вести себя адекватно и непринужденно. Более того, «пациенты» стали уверять врачей, что с ними все в порядке, и что они больше не слышат никаких голосов.



Однако персонал больниц так и не поверил «пациентам» и настаивать на том, чтобы они продолжали принимать лекарства. Удивительно, но то, что огромный персонал не распознал симулянтов не обескураживает так, как то, что другие, действительно больные пациенты больницы с уверенностью обвиняли симулянтов в симуляции.



После того, как участники исследования покинули стены психиатрических больниц, эксперимент был запущен повторно. Были выбраны еще 12 больниц по всей стране, в которые обратилась следующая группа псевдопациентов. Все они были признаны душевнобольными и, разумеется, госпитализированы с различными диагнозами: от депрессивного психоза до шизофрении.



После госпитализации «пациенты», как и в предыдущий раз, стали вести себя как обычные здоровые люди. Однако и их так скоро не выписали. И при это у всех участников эксперимента в медицинские карточки впоследствии были вписаны поставленные ложные диагнозы.



Позже, когда о эксперименте и его результатах узнали общественность, поднялась буквально шоковая буря. Разом улетучилось доверие ко всем достижениям психиатрии.



Такая реакция заставила одну из хорошо известных больниц убедить Розенхана повторить эксперимент в их стенах. Розенхан договорился с персоналом о том, что в течение трёх месяцев в психиатрическую больницу попытаются попасть один или несколько псевдопациентов. На практике это значило, что оценка каждого пришедшего пациента должна производиться с учётом вероятности, что он может быть симулянтом.



В итоге среди 193 пациентов врачи этой больницы выявили 41 симулянта и ещё 42 людей в этой ошибочно заподозрили. В действительности же Розенхан не отправил в эту больницу ни одного псевдопациента, и все, кто были заподозрены больничным персоналом в симуляции, на самом деле были больными.



Этот эксперимент стал самым большим ударом для всей психиатрии. Профессионализм лучших врачей-психиатров было поставлено под сомнение. И время от времени делались заявления: «Очевидно, что в психиатрических больницах мы не можем отличить здоровых от нездоровых».