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Телескоп «Аресибо» все же рухнул

Телескоп «Аресибо» все же рухнул (2 фото)

Автор:
03 декабря 2020 05:45
Метки: Аресибо   рухнул   телескоп   
1448
2
В Пуэрто-Рико обрушился знаменитый телескоп «Аресибо».
Многотонная подвесная платформа, в которой расположена приемная аппаратура знаменитого радиотелескопа «Аресибо», обрушилась под своим весом во вторник. Гигантский радиотелескоп, выстроенный более полувека назад в кратере вулкана в горах Пуэрто-Рико, долгие десятилетия был крупнейшим радиоастрономическим инструментом в мире.

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Метки: Аресибо   рухнул   телескоп   
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7  комментариев
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143k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Сколько там было снято космической фантастики, в общем в каждый второй фильм пихали..
Сколько там было снято космической фантастики, в общем в каждый второй фильм пихали..
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27k
Peacemaker1873 7 минут назад
Металл устал.
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223
Владимир 24 минуты назад
Как раз в тот момент, когда пришельцы должны были установить с нами контакт...
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9k
котегRUS 53 минуты назад
Это начало конца...

Это начало конца...
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33k
AGM Час назад
Пляяяяя. Вот только недавно у Сурдина про него слушал.
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20k
Ваня 2 часа назад
да уж... финансировать накладно, легче закрыть...
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27k
Peacemaker1873 Ваня 5 минут назад
Есть такая штука, как усталость материалов. Дешевле будет построить новый, чем чинить этот.
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