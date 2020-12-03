Телескоп «Аресибо» все же рухнул

В Пуэрто-Рико обрушился знаменитый телескоп «Аресибо».
Многотонная подвесная платформа, в которой расположена приемная аппаратура знаменитого радиотелескопа «Аресибо», обрушилась под своим весом во вторник. Гигантский радиотелескоп, выстроенный более полувека назад в кратере вулкана в горах Пуэрто-Рико, долгие десятилетия был крупнейшим радиоастрономическим инструментом в мире.
Многотонная подвесная платформа, в которой расположена приемная аппаратура знаменитого радиотелескопа «Аресибо», обрушилась под своим весом во вторник. Гигантский радиотелескоп, выстроенный более полувека назад в кратере вулкана в горах Пуэрто-Рико, долгие десятилетия был крупнейшим радиоастрономическим инструментом в мире.
Проблемы у него начались в августе этого года, когда лопнул один из тросов, поддерживавший висящую над антенной кабину с приемной аппаратурой.
В результате того инцидента в чаше появилась дыра размером сто метров. Затем в ноябре лопнул второй поддерживающий трос, что заставило Национальный фонд США заявить о решении вывести из эксплуатации знаменитый телескоп. Причиной назывались высокие риски, связанные с возможными попытками отремонтировать телескоп, – из-за лопнувших тросов нагрузка на оставшиеся сильно выросла. После этого решения некоторые энтузиасты предложили начать сбор пожертвований на спасение знаменитого телескопа.
Строительство телескопа началось еще в 1960 году, первоначальным его предназначением было исследование ионосферы Земли. Он начал работу в 1963 году, с помощью «Аресибо» было сделано множество открытий, в том числе обнаружен ряд пульсаров и получены новые данные о Меркурии.
В результате того инцидента в чаше появилась дыра размером сто метров. Затем в ноябре лопнул второй поддерживающий трос, что заставило Национальный фонд США заявить о решении вывести из эксплуатации знаменитый телескоп. Причиной назывались высокие риски, связанные с возможными попытками отремонтировать телескоп, – из-за лопнувших тросов нагрузка на оставшиеся сильно выросла. После этого решения некоторые энтузиасты предложили начать сбор пожертвований на спасение знаменитого телескопа.
Строительство телескопа началось еще в 1960 году, первоначальным его предназначением было исследование ионосферы Земли. Он начал работу в 1963 году, с помощью «Аресибо» было сделано множество открытий, в том числе обнаружен ряд пульсаров и получены новые данные о Меркурии.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца
- Астрономы обнаружили гигантскую черную дыру, сожравшую шесть галактик
- Новые фотографии Юпитера показали формирование мощного шторма
- Космический телескоп нашел 300 миллионов планет, пригодных для жизни
- Преподаватель университета занялся астрофотографией, чтобы не скучать на карантине
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...