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Подробности со съемок фильма «Собака Баскервилей»

Подробности со съемок фильма «Собака Баскервилей» (10 фото)

Автор:
08 декабря 2020 12:28
Сообщество : Кино
Метки: истории   съёмки   факты   
2428
10
Одной из самых известных и захватывающих историй из советской киноэпопеи про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона — фильму «Собака Баскервилей» — в январе исполнилось 36 лет. О съемках этой легендарной картины режиссера Игоря Масленникова этот рассказ.
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Метки: истории   съёмки   факты   
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uuid 5 часов назад
кому интересно: http://www.221b.ruhttp://www.221b.ru
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Matthew Hopkins 3 часа назад
А кто-нибудь знает что до этой постановки был советский фильм-спекталь 1971? Вот и я охренел когда узнал

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uutb 3 часа назад
Не скажешь, что они трезвые)
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