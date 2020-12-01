Загрузка операционной системы с виниловой пластинки

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео) 11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась... Поразительные вещи, которые увидишь не каждый день Поразительные вещи, которые увидишь не каждый день "Один резкий удар": попытка сделать отверстие для смесителя в раковине "Один резкий удар": попытка сделать отверстие для смесителя в раковине Когда после двух суток в открытом море матрос увидел корабль, то решил, что это галлюцинация Когда после двух суток в открытом море матрос увидел корабль, то... Уголок талантов дедушки Гурбангулы Уголок талантов дедушки Гурбангулы Не кризис, а "вызов 2020" Не кризис, а "вызов 2020" Удивительные фотографии ушедшей эпохи Удивительные фотографии ушедшей эпохи 30 раскрашенных исторических фото, которые расскажут о событиях прошлого 30 раскрашенных исторических фото, которые расскажут о событиях... Неожиданные истории происхождения слов и выражений Неожиданные истории происхождения слов и выражений Всё об отношениях Всё об отношениях Затонувшее судно с 4 тысячами авто, пилят на металл Затонувшее судно с 4 тысячами авто, пилят на металл Странное, но забавное развлечение компании друзей Странное, но забавное развлечение компании друзей Посетители магазина скрутили рецидивиста, когда он достал пистолет Посетители магазина скрутили рецидивиста, когда он достал пистолет 15 случаев, когда использование техники привело к провалу 15 случаев, когда использование техники привело к провалу Куда пропала пышногрудая дама из фильма "Афоня" Куда пропала пышногрудая дама из фильма "Афоня" Мама показала, как дела у малышки Луны с врожденной маской на лице Мама показала, как дела у малышки Луны с врожденной маской на лице Что в СССР можно было купить на рубль Что в СССР можно было купить на рубль Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Путин анонсировал проект закона, который запретит чиновникам и депутатам иметь двойное гражданство Путин анонсировал проект закона, который запретит чиновникам и...
Загрузка операционной системы с виниловой пластинки

Загрузка операционной системы с виниловой пластинки (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 16:15
Метки: винил   загрузка   компьютер   
606
3
1
Большинство компьютеров загружаются с встроенного накопителя. Это может быть обычный жёсткий диск или SSD. Иногда они загружают ОС из сети, или, в крайнем случае, если загружаться больше неоткуда, с USB-флешки или с DVD. Как по мне — так всё это — скука смертная. Как насчёт загрузки ОС с виниловой пластинки?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: винил   загрузка   компьютер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Vitamin 50 минут назад
Респектище))))
Оценил задумку))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lynx 9 минут назад
Сколько знакомой терминологии, характеризуемой АЧХ. Производителя упомянуть не мешает, всё же. Или самопал на костях?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Snork Snorkoff 12 минут назад
Следующий шаг перфокарты с вручную нахерачеными дырочкаме?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Snork Snorkoff 11 минут назад
Не.. ручной ввод морзянкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
287
Sabut 17 минут назад
Ах, этот звук
Ах, этот звук
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
EvilHomer 36 минут назад
Загрузка операционной системы с виниловой пластинкиПосмотреть
Загрузка операционной системы с виниловой пластинки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
448
... 39 минут назад
ну а чего собственно? игры ж грузили с аудио кассет, и тут тоже самое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Hugo_RnD Час назад
Это не интересно. Лучше уж такой же загрузчик (виниловый) для win10 пусть сделает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Н. Hugo_RnD 42 минуты назад
Диаметром 4 метра?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мефодий Александр Н. 11 минут назад
выложи методику расчета диаметра? интересно-же...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
932
евгений Час назад
Прикольно, но
Прикольно, но
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео) 11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео) Верните мне мой XP: ностальгия на вашем рабочем столе Верните мне мой XP: ностальгия на вашем рабочем столе Кладбище забытых форматов. Часть 2 Кладбище забытых форматов. Часть 2 Пароль от Wi-Fi чуть не довёл мужчину до тюрьмы Пароль от Wi-Fi чуть не довёл мужчину до тюрьмы Нереальная графика будущих игр для PlayStation 5 Нереальная графика будущих игр для PlayStation 5 Китайский школьник заплатил инсультом и параличом руки за увлечение компьютерными играми Китайский школьник заплатил инсультом и параличом руки за увлечение компьютерными играми
r.a.t.
Крыса один из символов андеграунда, подпольный боец за независимость, одно из немногих существ из мира животных, которое смогло противостоять всем попыткам уничтожения со стороны человека. Животное, которое благодаря невероятному для такого маленького зверька уму, сумело не только выжить в подпольных условиях городских канализаций, подвалов и чердаков, но и увеличивает свою популяцию время от времени до ужасающих размеров, невзирая на яды и ловушки.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8150



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Где купил ордена?"
2
85
"Где купил ордена?"
Россия в девяностые
3
374
Россия в девяностые
﻿
Набирающие популярность
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
2
58
Турки обвиняют россиян в экспорте COVID-19, хотя дело обстоит как раз наоборот
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
9
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4 фото + видео)
11-летняя россиянка, провалившаяся на Евровидении, оказалась внучкой миллиардера (4...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#дтп#авария#авто авария#люди#пандемия#автомобили#маразм
#юмор#интересно#россия#еда#дети#готовка#животные#прикольные#картинки#москва
#прикол#факты#подборка#разное#сша#забавно#знаменитости#абсурд#кино#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться