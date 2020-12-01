Загрузка операционной системы с виниловой пластинки

Если немного углубиться в технические детали, то окажется, что перед нами — некий симбиоз BootLPT/86 и 5150CAXX без поддержки порта принтера. Он тоже хранится в ROM, в слоте расширения BIOS, но это необязательно. Для подключения усилителя к компьютеру используется кабель, аналогичный тому, что применяется в 5150CAXX, но тут не используется передача данных от компьютера к подключённому к нему устройству.



«Кассетный интерфейс» — это всего лишь выход, представленный каналом 2 таймера динамика PC и вход, который представлен 4 каналом порта C 8255A-5 PPI (PC4, I/O-порт 62h, бит 4). Для программной (де)модуляции используются возможности BIOS INT 15h.



Загрузочный образ — это тот же 64-килобайтный образ RAM-диска BOOTDISK.IMG, ссылку на загрузку которого можно найти здесь. Данные образа, с использованием 5150CAXX, преобразуются в вид, совместимый с протоколом «IBM cassette tape», а получаемый аудиосигнал уходит прямо в систему записи виниловых пластинок.



Запись осуществляется с использованием кривой выравнивания RIAA, которую предварительный усилитель обычно обращает в процессе воспроизведения звука. Но делает он это не идеально. А значит — на усилителе нужно выполнить коррекцию сигнала. Именно поэтому я и воспользовался усилителем, так как мне не удалось получить нужный сигнал, подав звук на компьютер сразу от предусилителя. В моём случае, используя винтажный усилитель Harman&Kardon 6300 и интегрированный предусилитель MM Phono, мне пришлось убавить высокие частоты (-10дБ/10кГц), поднять басы (+6дБ/50Гц) и уменьшить уровень громкости до получения пиков примерно в 0,7 вольта, что позволило предотвратить искажения звука. Всё это делалось, конечно, при отключённой коррекции фазы и громкости.



Безусловно, кассетному модему совершенно наплевать на то, откуда именно приходит сигнал. При этом, конечно, важно, чтобы запись была бы чистой, не содержала бы щелчков и треска (винил) или недостатков, связанных с модуляцией или частотой сигнала (магнитная лента). Всё это может прервать поток данных. Правда, звук вполне может немного «плавать», скорость воспроизведения может варьироваться в пределах 2-3%. Это не мешает правильной передаче данных.