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10 самых вкусных рецептов винегрета

10 самых вкусных рецептов винегрета (1 фото)

Автор:
30 ноября 2020 10:27
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: вкусно   вмнегрет   готовка   еда   рецепты   салат   фото   
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Еще несколько десятков лет назад этот салат готовили на праздники и другие торжественные события. Хозяйки полюбили его за простые и доступные ингредиенты, приятный вкус, сытость.

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Метки: вкусно   вмнегрет   готовка   еда   рецепты   салат   фото   
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