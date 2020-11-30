10 самых вкусных рецептов винегрета

10. Классический



Продукты: картофель – 5 штук, свекла – пара штук, морковь – 3, луковица, соленые огурцы – 2, соль.

Для заправки потребуется по 50 г масла растительного и яблочного уксуса, половина ст. ложки сахарного песка, соль, молотый черный перец, зелень.

Отварите овощи, нарежьте их кубиками. Выложите в тарелку картофель, морковь, лук, соленые огурцы. Займитесь заправкой.

Смешайте все составляющие рецепта, зелень мелко порубите. Заправка должна настояться, поэтому лучше приготовить ее заранее (часа будет вполне достаточно). Осталось только заправить. Винегрет по классическому рецепту готов.

9. С грибами



Основные составляющие винегрета идентичны, поэтому нет смысла повторяться. Возьмите за основу классический рецепт и добавляйте новые ингредиенты. Этот вариант предусматривает использование вместо огурцов соленых или маринованных грибов.

С овощами прекрасно сочетаются грузди, но, если выбирать не приходится, возьмите те, что есть. На количество продуктов, приведенное выше, хватит 200 г грибов. Порежьте их кубиками и добавьте в винегрет.

8. С квашеной капустой



Многие хозяйки вместо соленых огурцов предпочитают добавлять квашеную капусту. Очень удачный вариант, ведь этот продукт полезен и вкусен. К тому же, такой винегрет кажется немного легче, чем классический.

Здесь даже о количестве говорить бессмысленно, так как каждая хозяйка ориентируется на свой вкус. Кто-то любит больше капусты, кто-то меньше. В любом случае, перед тем как посолить салат, попробуйте его. Если положите много квашеной капусты, соль может не понадобиться.



7. С фасолью



Красная, белая, консервированная или отварная… В этом рецепте будет уместна любая фасоль. Если времени нет, используйте «баночный» продукт. Небольшой упаковки (200 г) будет вполне достаточно.

Если вы увлекаетесь правильным питанием, тогда лучше позаботьтесь о фасоли заранее. Замочите ее не менее чем на 12 часов, а потом отварите. Добавьте в винегрет, можете уменьшить количество картофеля или вовсе обойтись без него, так как фасоль с легкостью его заменит.

Немного истории. За все время существования винегрета у большинства жителей нашей страны сложился стойкий стереотип, что это исконно русское блюдо. Если вы принадлежите к их числу, мы вас разочаруем.

Даже ученые-историки не могут с точностью ответить на вопрос: «Какая страна является родиной этого блюда?». Есть версии, что он пришел к нам из Германии или Скандинавии. Правда, в Российской империи блюдо сразу же модифицировали (обязательным ингредиентом стала квашеная капуста или соленые огурцы).



6. С зеленым горошком



Этот вариант – один из самых любимых у поклонников винегрета. Его считают классикой, хотя зеленый горошек априори не входит в традиционный рецепт.

Здесь нет ничего сложного, просто добавьте в классический винегрет банку зеленого горошка. Не экономьте на этом продукте. Горошек должен иметь нежный вкус. Если горох старый и жесткий, лучше не кладите его в салат, испортите.



5. С маринованным луком



Маринованный лук придаст винегрету острый и пикантный вкус. Приготовьте салат по любому рецепту, который вам придется по душе. Лук покрошите полукольцами или кубиками.

Возьмите чайную ложку сахара и столовую 9%-ого уксуса, добавьте пару столовых ложек воды, щепотку соли. Перемешайте и залейте это смесью лук. Оставьте его на 15 минут, после чего можно выкладывать в салат.



4. С селедкой



На указанное количество ингредиентов (рецепт №10) потребуется 400 г соленой сельди. Возьмите филе или очистите рыбу от внутренностей и костей.

Теперь все зависит от вашей фантазии. Можно просто порезать рыбу кусочками и добавить в салат или выложить ее сверху, сформировав салат в виде горки. Очень красиво выглядит порционная подача. В таком случае пригодятся специальные формочки.

Не забудьте украсить зеленью. Такой винегрет не стыдно будет подать и на праздничный стол.



3. Со шпротами



Оригинальный вариант привычного блюда. Если вы о таком даже не слышали, обязательно попробуйте.

Потребуется одна баночка шпрот. Слейте масло, осторожно достаньте рыбу, чтобы не повредить. Приготовьте винегрет. Мы рекомендуем для этого случая использовать немного другую заправку.

Продукты: 4 ст. ложки масла растительного, 1 ст. ложка дижонской горчицы (можно заменить обычной, но ее следует взять чуть меньше), по 1 ст. ложке соевого соуса и сока лимона, 2 зубчика чеснока и красная луковица.

Все жидкие ингредиенты смешайте, положите туда же мелко нарезанный лук и чеснок. Взбейте блендером. Если будете использовать эту заправку, положите в салат зеленый лук или порей. Сформируйте винегрет в виде конуса, сверху выложите шпроты. Салат готов.



2. Слоеный с чипсами



Нет, мы не предлагаем вам испортить полезный салат вредными чипсами. Это все тот же винегрет, толок подача у него несколько иная. Выглядит очень празднично.

Возьмите все необходимые ингредиенты. Свеклу и морковь вымойте, обсушите и заверните в фольгу, отправьте в духовку. Пусть они запекаются.

Картофель порежьте тонкими пластинами и обжарьте в растительном масле. Положите на салфетку, чтобы лишний жир стек.

Теперь приступайте к формированию салата. Лучше делать его небольшими порциями с помощью специальных колец.

Очередность слоев: свекла, лук, фасоль или горошек, огурец и морковь. Сверху выложите поджаренный картофель. Не забывайте каждый слой промазывать заправкой.

1. Из жареных овощей



Продукты: картофель – 3 штуки, свекла – 1, морковь – 2, луковица, масло растительное, зелень.

Для начала порежьте лук и замаринуйте его (рецепт №5). Пока он готовится, займитесь овощами. Порежьте их крупной соломкой. Свеклу обжарьте отдельно. Картофель выложите на другую сковороду, немного поджарьте, потом туда же вывалите морковь и отжатый лук. Посолите, можете добавить черный перец.