Пышный омлет в духовке как в детском саду

Этот нежный пышный омлет многим знаком с детства по детскому саду или школьной столовой.
Да и сейчас его часто подают на завтрак в санаториях, домах отдыха, да и просто в отелях со шведским столом. Однако часто полагают, что в домашних условиях такой омлет приготовить невозможно. В интернете можно найти множество противоречивых сведений, причём порой даже рекомендуют добавлять в омлет муку, разрыхлитель теста или даже дрожжи (и это не шутка!).
Естественно, на самом деле всё проще простого, хотя без некоторых тонкостей не обойтись.
Ингредиенты: 10 яиц С0, 600 мл молока, 5 г соли, 5 г сливочного масла
Естественно, на самом деле всё проще простого, хотя без некоторых тонкостей не обойтись.
Ингредиенты: 10 яиц С0, 600 мл молока, 5 г соли, 5 г сливочного масла
1) Про пышность
Пышность – это то, что больше всего нравится людям в этом омлете. На самом деле высокий омлет получается просто потому, что изначально в форму было налито много омлетной смеси. Омлет почти не «поднимается» при выпекании, так что если хотите высокий омлет – нужен высокий уровень омлетной смеси. То есть для оптимального варианта нужно либо делать очень много омлета, либо брать форму небольшого размера.
2) Про соотношение яиц и молока
Опять же, в интернете можно найти информацию, что «детсадовский» омлет делается как с очень малым количеством молока (30 мл на 1 яйцо), так и с невероятно большим (100-150 мл на 1 яйцо). Дело в том, что на высоту омлета соотношение ингредиентов почти не влияет – оно влияет лишь на нежность омлета. То есть если вы делаете омлет с добавками, например, с порезанными сосисками, брокколи или шпинатом, то имеет смысл добавлять поменьше молока, чтобы омлет был твёрже и держал форму.
Если же вы делаете просто нежный омлет, то оптимальное соотношение яиц и молока – 1:1. То есть на 1 десяток яиц C0, которые без скорлупы будут весить примерно 600 г, нужно добавить 600 мл молока и 5 г соли.
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Если же вы делаете просто нежный омлет, то оптимальное соотношение яиц и молока – 1:1. То есть на 1 десяток яиц C0, которые без скорлупы будут весить примерно 600 г, нужно добавить 600 мл молока и 5 г соли.
3) Как взбивать?
Главный секрет «того самого» омлета – его нельзя взбивать миксером, да и просто венчиком не стоит усердствовать. Лучше всего воспользоваться вилкой. Сначала проколоть желтки и взбить яйца до однородной по цвету массы, потом добавить молоко (и соль) и перемешать смесь. Естественно, если воспользоваться миксером, то ничего совсем уж страшного не произойдёт, и высота получится примерно такой же. Однако консистенция будет менее приятной, похожей на манную кашу, а не на омлет, так что лучше поработать вилкой.
4) Как запекать?
Возьмите подходящую глубокую форму, смажьте её сливочным маслом (растительное не подойдёт, так как моментально смешается со смесью и омлет пригорит) и налейте туда омлетную смесь. Поставьте её в прогретую до 200°C духовку и запекайте пока смесь не затвердеет. Обычно на это уходит 15-30 минут, а проверить готовность можно легким постукиванием по форме с омлетом. Если он перестал колыхаться как густая жидкость, то омлет готов.
5) Что добавить в омлет?
Часто омлет является «утилизационным» блюдом, и в него идут разнообразные остатки колбасы, сыра, овощей, хлеба. На самом деле это прекрасно, ведь каждый раз будет получаться новый вкус. Ну а если ничего такого под рукой нет, то омлет прекрасно сочетается с брокколи и шпинатом – просто восхитительный вкус. Любые обжаренные овощи, любые мясные продукты тоже подойдут – омлет поистине универсальное блюдо.
Со специями и приправами та же история. Яйца сочетаются с любыми специями, ну разве что за исключением «сладкой группы» (корица, ваниль и т. д.). Любые травы, любые ваши любимые специи пойдут омлету на пользу. В детсадовский омлет специи не кладут, но для взрослых туда нужно добавлять как минимум чёрный перец и немного перца чили.
Со специями и приправами та же история. Яйца сочетаются с любыми специями, ну разве что за исключением «сладкой группы» (корица, ваниль и т. д.). Любые травы, любые ваши любимые специи пойдут омлету на пользу. В детсадовский омлет специи не кладут, но для взрослых туда нужно добавлять как минимум чёрный перец и немного перца чили.
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