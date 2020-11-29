Пышный омлет в духовке как в детском саду

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Опять же, в интернете можно найти информацию, что «детсадовский» омлет делается как с очень малым количеством молока (30 мл на 1 яйцо), так и с невероятно большим (100-150 мл на 1 яйцо). Дело в том, что на высоту омлета соотношение ингредиентов почти не влияет – оно влияет лишь на нежность омлета. То есть если вы делаете омлет с добавками, например, с порезанными сосисками, брокколи или шпинатом, то имеет смысл добавлять поменьше молока, чтобы омлет был твёрже и держал форму.Если же вы делаете просто нежный омлет, то оптимальное соотношение яиц и молока – 1:1. То есть на 1 десяток яиц C0, которые без скорлупы будут весить примерно 600 г, нужно добавить 600 мл молока и 5 г соли.