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Пышный омлет в духовке как в детском саду

Пышный омлет в духовке как в детском саду (1 фото)

Автор:
29 ноября 2020 09:29
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: готовка   еда   кулинарные рецепты   омлет   омлет как в детском саду   рецепт   
259
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Этот нежный пышный омлет многим знаком с детства по детскому саду или школьной столовой.

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Метки: готовка   еда   кулинарные рецепты   омлет   омлет как в детском саду   рецепт   
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