Баянисто-небаянистый юмор в картинках.
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Метки: прикол смешные картинки хохотальня юмор
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Будущий боец с судьбой;
Жизнь настроена на сердце;
Под прицелом!
Но этот путь в конце-концов, пройти придется всем.
Кто-то раньше, кто-то позже-один итог.
И чем больше мы теряем, мы становимся сильней!
Когда...