Станции МЦД после реконструкции

Фотографии было / стало
Одинцово – конечная станция МЦД-1 (Белорусско-Савеловский)
Проведена реконструкция существующих платформ и построена новая платформа для экспрессов. На станции установили элементы навигации, погодные модули, стелы экстренного вызова, удобные лавочки и урны.
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Остановочный пункт Сетунь стал полноценным городским мини-вокзалом для 300 тыс. жителей районов Кунцево и Можайского района
В дополнение к существующему подземному переходу построили современный зал для пассажиров, оснащенный эскалаторами и лифтами.
Новодачная. Уже давно обслуживает не дачников, а жителей московского района Северный и подмосковного г.Долгопрудный
Построили современный зал для пассажиров, оснащенный эскалаторами и лифтами. Сделали удобным и безопасным переход через железную дорогу.
Долгопрудная
Сделали безопасный переход через пути, теплый вестибюль и платформы с навесами.
Нахабино – конечная станция МЦД-2
После реконструкции пропускная способность станции выросла с 3,5 тыс. до 10 тыс. человек в час. Теперь это один из крупнейших вокзалов Подмосковья.
Опалиха (расположена в центре нового микрорайона Красногорска)
Сделали современный и безопасный надземный переход с эскалаторами и лифтами, а также современные крытые платформы.
Нижегородская (Карачарово)
После реконструкции Нижегородская стала частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла «Рязанская» на востоке Москвы, объединяющего Некрасовскую и Большую кольцевую линию метро, железную дорогу, МЦК и наземный транспорт.
Новогиреево
Возведена новая платформа с навесами на всю длину, брусчаткой и тактильной плиткой. Ведутся работы по строительству второй платформы. Станция находится на границе двух районов Новогиреево и Вешняки.
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