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Станции МЦД после реконструкции

Станции МЦД после реконструкции (24 фото)

Автор:
27 ноября 2020 14:13
Метки: МЦД   было   москва   стало   
1732
24
Фотографии было / стало
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Метки: МЦД   было   москва   стало   
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7k
Михалыч 3 часа назад
Красота, не хуже, чем в Германии. Чем мне нравится Россия, что быстро сгруппировывается и рвёт вперёд, так, что диву даёшься. Приезжаешь через 5 лет - не узнаёшь район. 10-15 лет назад, не было толком ни производства железнодорожной и сельхозтехники, ни судостроения, ни самолётостроения, ни городского транспорта своего нормального, ни дорог, за это время, просто удивительные изменения произошли и происходят каждый месяц...
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3k
ваня панкин 10 минут назад
некоторые станции были настолько аутентичны, а щас зашили все пластиком и композитом... может в плане поездки и хорошо, но визуально, как одноразовый стаканчик...
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2k
Антон 15 минут назад
Было - стало надо снимать с одних и тех же ракурсов.
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3k
Игорь 48 минут назад
Страна Москва. А тут суко все было да было.
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12k
Артемыч 2 часа назад
Отремонтируйте Крюково уже наконец, едрить батон! Ну смешно же, крупнейшая станция Ленинградского направления.
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7k
Wollas 2 часа назад
Станции МЦД после реконструкции
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33k
Элек Мек Wollas Час назад
Если бы не надпись,то подумал что Германия.
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13k
Мария Коненкова 3 часа назад
Прекрасно. Я недавно оценила преимущества МЦД, пришлось поездить в Одинцово и Кубинку. Это просто праздник какой-то - я еду по Арбатско-Покровской без пересадок до "Славянского Бульвара", а дальше даже выходить никуда не надо, по переходу прошла и выскочила на платформу электрички, билет в терминале купила - еду куда надо. Даже незаметно, что вид транспорта сменила, как будто в метро пересадку сделала. Круто. Всё-таки за развитие транспорта Собянину многое можно простить.
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3k
Ditmar Von Riddel Мария Коненкова 52 минуты назад
Отличная мысль! долбаный оленевод реализует еще Лужковскую программу,попутно воруя миллиарды и гробя Москву. Понять и простить,браво!
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51k
Серый Ditmar Von Riddel 7 минут назад
У тебя и пруфы есть? Кроме методичек, реальные, железные пруфы. )
Если нет, то ты просто чмо и биздабол.
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