Накипело: медработники сняли клип о тяжёлых буднях

Главврач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова в Москве Валерий Вечорко выложил на Facebook клип, в котором приняли участие врачи и медсёстры.
В обычное время там располагался диагностический центр, роддом и больница для взрослых, но сейчас больница перепрофилирована в ковидный госпиталь. Там также принимают беременных с инфекциями верхних дыхательных путей и проводят экстренные операции больным с пневмониями.
Клип был записан на песню группы Антиреспект "Тишины хочу".
Главврач пояснил, что медперсонал больницы находится в центре событий с самого начала распространения инфекции.
"Словами песни, идущими от самого сердца, мы хотели сказать спасибо всем тем, кто сейчас находится на передовой пандемии, отдает себя без остатка, исполняя профессиональный долг", – пишет Валерий Вечорко.
Клип был записан на песню группы Антиреспект "Тишины хочу".
Главврач пояснил, что медперсонал больницы находится в центре событий с самого начала распространения инфекции.
"Словами песни, идущими от самого сердца, мы хотели сказать спасибо всем тем, кто сейчас находится на передовой пандемии, отдает себя без остатка, исполняя профессиональный долг", – пишет Валерий Вечорко.
Валерий Вечорко благодарит всех своих сотрудников и работников скорой помощи за их нелёгкую круглосуточную работу. Он надеется, что совместными усилиями рано или поздно получится победить болезнь.
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и то что по поводу ковида не скулят вообще молодцы.
Мало не покажется.