Накипело: медработники сняли клип о тяжёлых буднях

В обычное время там располагался диагностический центр, роддом и больница для взрослых, но сейчас больница перепрофилирована в ковидный госпиталь. Там также принимают беременных с инфекциями верхних дыхательных путей и проводят экстренные операции больным с пневмониями.



Клип был записан на песню группы Антиреспект "Тишины хочу".



Главврач пояснил, что медперсонал больницы находится в центре событий с самого начала распространения инфекции.



"Словами песни, идущими от самого сердца, мы хотели сказать спасибо всем тем, кто сейчас находится на передовой пандемии, отдает себя без остатка, исполняя профессиональный долг", – пишет Валерий Вечорко.