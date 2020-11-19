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Накипело: медработники сняли клип о тяжёлых буднях

Накипело: медработники сняли клип о тяжёлых буднях (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 09:36
Сообщество : Пандемия
Метки: болезнь   больница   врачи   ковид-19   ковидный госпиталь   коронавирус   москва   
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Главврач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова в Москве Валерий Вечорко выложил на Facebook клип, в котором приняли участие врачи и медсёстры.

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Метки: болезнь   больница   врачи   ковид-19   ковидный госпиталь   коронавирус   москва   
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8  комментариев
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457
Любушка Час назад
Все врачи сейчас, как на фронте. Кого-то болезнь, как пуля, сразит. А кого-то не зацепит. Люди, будьте благоразумны. Здоровья всем.
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6k
amrita 6 минут назад
Это не песенки петь под фонограмму.
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−64
im240 7 минут назад
хорошая песня.
и то что по поводу ковида не скулят вообще молодцы.
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6k
Izrin Maria Час назад
Почему они, все - с повышенным риском заражения коронавирусом, сидят и "совещаются" без масок?
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689
Алексей Izrin Maria Час назад
А вы попробуйте 8 часов в скафандре поработать... А потом клипчик забацать. Дышать то хочется.
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8k
gnyS i Алексей 24 минуты назад
С апреля месяца ни разу при разговоре с коллегами или людьми не был без маски, ничего сложного.
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3k
SSD Час назад
Как по мне, когда тяжелые будни, клип снимать некогда...
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689
Алексей SSD Час назад
SSD можете пойти поволонтёрить в больницу,чтобы самому прочувствовать нагрузочку.
Мало не покажется.
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