Между небом и землей: под Мариуполем фура слетела с трассы и повисла на мосту

На автодороге Мариуполь-Волноваха водитель фуры не справился с управлением и, пробив отбойник, повис над мостом.
26 ноября около 5 часов утра на трассе Мариуполь-Волноваха неподалеку от населенного пункта Касьяновка произошло впечатляющее ДТП.
Водитель фуры не смог справиться со скользкой дорогой, потерял управление и слетел с моста.
Но авто чудом не упало вниз, а повисло на мосту, зацепившись колесами за отбойник. Водитель висящей фуры не пострадал, а проезжавшие мимо автолюбители заметили, что теперь знают, как это - "родиться в рубашке".
Как сообщается в СМИ, на водителя большегруза составлено два административных протокола по ст. 124 и ст. 139 – "Нарушение правил дорожного движения, которые привели к ДТП" и "Повреждение автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений".
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Метки: авария авто дтп повис над мостом фура
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