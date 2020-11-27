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Между небом и землей: под Мариуполем фура слетела с трассы и повисла на мосту

Между небом и землей: под Мариуполем фура слетела с трассы и повисла на мосту (4 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 12:43
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   дтп   повис над мостом   фура   
1585
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На автодороге Мариуполь-Волноваха водитель фуры не справился с управлением и, пробив отбойник, повис над мостом.

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Метки: авария   авто   дтп   повис над мостом   фура   
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6  комментариев
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171
DoctorBetruger Час назад
"Чудом зацепился за карниз. На утро чудо опухло и мешало ходить"
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787
евгений 41 минуту назад
Она просто отдохнуть захотела, фура и прилечь свесив кабину. Как кот свисает вниз головой, со шкафа)
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518
Nane First NameLast 54 минуты назад
У него резина лысее, чем лысина у лысого из сами знаете откуда. Неудивительно, что на скользкой дороге не справился с управлением.
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0
Транспортная 56 минут назад
Кто рогулей вообще допускает к транспорту? Их удел в степи на бричкам гонять, да и то ночью и по одному, хотя все равно воткнутся куда нибудь
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37k
FoxGen Транспортная 44 минуты назад
Мариуполь это Донбасс.
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2k
ALISA2 Час назад
Наверно слишком уставший ехал.
Очередное доказательство, что всех денег не заработаешь.
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