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Авария дня. Момент смертельного ДТП в Пензенской области

Авария дня. Момент смертельного ДТП в Пензенской области (2 фото + 2 видео)

Автор:
25 ноября 2020 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   фура   
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23 ноября, на трассе «Тамбов – Пенза» в Белинском районе водитель тягача DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ и легковым автомобилем ВАЗ-2115. В результате ДТП один человек погиб.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   смертельное дтп   фура   
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6  комментариев
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9k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Метель, нихера не видно, зачем притормаживать??? Нужно втопить и обогнать... Не тот фуровод погиб.
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454
LinkLine Полчаса назад
90% дальнобоев безмозглые
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27k
EvilHomer 51 минуту назад
"57-летний водитель" Да какой он бл@ть водитель после этого? Пид@рас он, права отобрать.
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12k
Ligov Час назад
Вот куда сука DAF лез...(
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
За несколько секунд до
" *лять, ни*ера не видно из-за этой долбанной снегоуборки. Лучше обгоню"
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1k
Гарри Слепнер 2 часа назад
Эх, зачем было торопиться? Метёт же, не видно ничего. Жаль человека. И того и другого.
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