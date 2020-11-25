23 ноября, на трассе «Тамбов – Пенза» в Белинском районе водитель тягача DAF выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАЗ и легковым автомобилем ВАЗ-2115. В результате ДТП один человек погиб.
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47-летний мужчина, управлявший МАЗом, в результате аварии скончался.
57-летний водитель DAF, который оказался на встречной полосе, госпитализирован.
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" *лять, ни*ера не видно из-за этой долбанной снегоуборки. Лучше обгоню"