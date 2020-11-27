Почему русские женщины не снимали шапку в помещении?

Как можно сидеть в ресторане в теплом головном уборе? Оказывается, раньше многие так делали — и ни у кого это не вызывало вопросов.
На многих фотографиях, сделанных в эпоху позднего СССР и в 1990-х годах можно увидеть, что женщины сидят в помещениях без верхней одежды, но в огромных меховых шапках. У них у всех мерзнет голова? Или это пережитки дореволюционных обычаев, когда женщина должна была покрывать голову? Нет, причина вовсе не в этом.
×
Несколько десятилетий назад меховую шапку надевали не только для теплоты, но и чтобы показать определенный социальный статус. И если сегодня молодые люди стоят в очередях за смартфонами последней модели, то раньше женщины стояли в очередях за роскошными (и дефицитными) шапками из норки и лисы. Впрочем, были и более бюджетные модели из кролика и даже искусственного меха.
Вещь была настолько ценной, что оставлять ее в гардеробе театра или кино мало кто решался. К тому же, там обычно висели предупреждения, что «за сохранность вещей гардероб ответственности не несет».
Но кажется, советские женщины не очень расстраивались, когда приходилось брать шапку с собой в кино, ресторан или музей. Для них это был шанс продемонстрировать модную и дорогую вещь на публике. Тем более, что по правилам этикета женщины могут не снимать головные уборы в помещениях.
Конечно, такая шапка нередко становилась жертвой и уличных воришек. Чтобы ее не сорвали в темной переулке, женщины пришивали к шапке резинки, которые надевали на подбородок.
Кроме того, под такой шапкой очень портилась прическа: модные начесы и кудри прижимались тяжелым мехом и мгновенно теряли объем. Пачкались волосы тоже гораздо быстрее, так что без шапки прическа выглядела не очень свежей.
Со временем меховые шапки перестали быть дефицитными и вышли из моды, а статус теперь призваны демонстрировать дорогие аксессуары известных брендов и гаджеты.
Источник:
Ссылки по теме:
- Смертная казнь в СССР: леденящие кровь истории о судьбах трех осужденных женщин
- Фотосвидетельства того, чем жили люди последних столетий
- История граненого стакана
- Удивительные факты из истории России, которые многим неизвестны
- Русский дешифровщик разгадывает секреты индейцев майя
15
Понравилось15
Новости партнёров
Загрузка...
а как же наш любимый песец)
Поэтому зиму наши женщины воспринимали как "ослабление режима". Право не снимать шапку давало возможность отдохнуть от постоянной заботы о причёске. Волосы - в хвостик, шапку на голову - и хоть в кино, хоть в музей...
Вы это серьёзно?
Значит дело не в том, чтобы не украли.