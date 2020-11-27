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Почему русские женщины не снимали шапку в помещении?

Почему русские женщины не снимали шапку в помещении? (9 фото)

Автор:
27 ноября 2020 00:52
Метки: СССР   история   факты   шапки   
1608
9
Как можно сидеть в ресторане в теплом головном уборе? Оказывается, раньше многие так делали — и ни у кого это не вызывало вопросов.
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Метки: СССР   история   факты   шапки   
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Сволочь 6 часов назад
Просто жензины всегда ипанутые жаэже в сэсэсэр
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11k
Алекс Сволочь 6 часов назад
Ну тебя им не догнать....
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37k
Александр 2 часа назад
Вывески про то что гардероб не несёт ответственность по-моему появились как раз после развала ссср. Могу ошибаться
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609
bosayk 3 часа назад
"раньше женщины стояли в очередях за роскошными (и дефицитными) шапками из норки и лисы"

а как же наш любимый песец)
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10k
Сибирячка 4 часа назад
Просто было модно. Потом в шапке теплее и удобнее чем в платке или шали. Теперь у почти всех автомобили, то от шапок пришлось отказаться. В них в автомобиле сидеть не удобно. Если и носят меховые шапки то в форме нашлепок
Просто было модно. Потом в шапке теплее и удобнее чем в платке или шали. Теперь у почти всех автомобили, то от шапок пришлось отказаться. В них в автомобиле сидеть не удобно. Если и носят меховые шапки то в форме нашлепок
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2k
ℳaka 5 часов назад
..Голову мыть..укладка.. опять .. О шапочка!. решение всех вопросов...
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738
Sergey Pankratov ℳaka 12 минут назад
Вот - в самую точку. Наши женщины всегда очень трепетно относились к тому, как они выглядят на людях. Это вам не американки, которые могут утром, встав с постели, пойти по улице в пижаме к банкомату.
Поэтому зиму наши женщины воспринимали как "ослабление режима". Право не снимать шапку давало возможность отдохнуть от постоянной заботы о причёске. Волосы - в хвостик, шапку на голову - и хоть в кино, хоть в музей...
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40
dr.cosoy 5 часов назад
Резинку на подбородок!? Что реально!? Автор ты чё мля родился 10 лет назад!? Чтобы шапку не сорвали, резинку продевали в петельку (за которую вешают на вешалку) шубы или пальто. Мог бы ещё и про мохеровый шарф добавить немного. Тоже модно было в сочетании с меховой шапкой. В целом тема не раскрыта.
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16k
Андрей Иванов 6 часов назад
Это с православных времён осталось. По православным обычаям женщины не могли ходить в "общественных" местах с непокрытой головой. Сейчас от этого остался только запрет на посещение церкви. Тогда было более "распространено", обычай ещё не забылся, хоть и применялся уже через пень-колоду
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5k
Ф Ив Андрей Иванов 4 часа назад
Отсюда кстати и слово "опростоволоситься" - сделать ошибку. Изначально, если женщина публично снимала шапку, то это было грубейшим нарушением принятых на тот момент норм. Потом этот обычай несколько редуцировался.
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738
Sergey Pankratov Андрей Иванов 50 минут назад
Ну да, женщина в шапке - значит православная!
Вы это серьёзно?
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738
Sergey Pankratov 7 часов назад
Про статус - чушь. Меховую шапку для жены или дочери мог купить и академик, и шахтёр, и слесарь шестого разряда, и работяга-вахтовик. Так что шапка на голове ни о чём не говорила. У некоторых женщин меховые шапки были весьма поношенные, с вытертым в некоторых местах мехом, и они их тоже не снимали. Про воровство из гардеробов - тоже не то. Дорогое пальто или шубу, значит, можно было оставить в гардеробе, а шапку нет? Вот беспокойство о причёске - это да, настоящая причина.
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37k
Александр Sergey Pankratov 2 часа назад
Опростоволоситься - это не сделать ошибку - это опозориться
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671
Тамара Коршунова 7 часов назад
Бред.
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2k
PLT LDR Тамара Коршунова 5 часов назад
Сказала Тамара которая сама на аватарке в головоном уборе (правда не в помещении, но это мелочи)...
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7k
albedo 7 часов назад
Автор, но мужики то в шапках не ходили в помещениях.

Значит дело не в том, чтобы не украли.
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5k
Ф Ив albedo 4 часа назад
А мужчинам исторически было не положено носить шапки в помещение. В то время как для женщин исторически появление без головного убора (кокошника, например, или платка) на публике было неприемлемым.
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12k
seller-k albedo 3 часа назад
А я тебе отвечу
Мужики свои малахаи запихивали в рукав верхней одежды, не каждая баба пойдёт на такое: смять в комок шапку модную и в рукав или в карман. Да и гардеробщицам в лом было вешать отдельно шапку, отдельно пальто, они собирали номерки и одной ходкой от вешалки до клиентов набирали сразу несколько польт
или пальтоф
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7k
albedo seller-k Час назад
Ты когда нибудь пробовал ушанку засунуть в рукав?!
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7k
Клёст 7 часов назад
Какой мусор в голове у ТС, хоть с щёлоком промывай)))
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