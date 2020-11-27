Почему русские женщины не снимали шапку в помещении?

Несколько десятилетий назад меховую шапку надевали не только для теплоты, но и чтобы показать определенный социальный статус. И если сегодня молодые люди стоят в очередях за смартфонами последней модели, то раньше женщины стояли в очередях за роскошными (и дефицитными) шапками из норки и лисы. Впрочем, были и более бюджетные модели из кролика и даже искусственного меха.