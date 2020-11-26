В Кембридже начался ежегодный конкурс на лучшие ягодицы

Голые студенты и студентки Кембриджа не стали из-за коронавируса откладывать ежегодный конкурс на лучшие ягодицы Cambridge Best Bums Competition. По условиям состязания, участники должны были сделать фото ягодиц территории Кембриджа.
Студенческая газета The Tab организовала состязание студентов в Кембридже. Учащиеся университета должны были сфотографироваться на фоне Кембриджа в обнаженном виде, нижнем белье или с аксессуарами.
Участники конкурса снялись на фоне библиотеки, на фоне Моста вздохов, часовни Королевского колледжа и на ночных улицах.
Голосование пройдёт в несколько этапов, и результаты будут известны уже в эти выходные. Пока организаторы подводят итоги, предлагаю вам посмотреть на этих смелых студентов.
P.S. Организаторы конкурса пошутили, что модели должны соблюдать социальную дистанцию не менее чем в два метра от фотографа, а также взять с собой антисептик для рук, сообщает DailyMail.
В конкурсе поучаствовали и мужчины и женщины, снявшиеся голышом. Некоторые даже все вместе.
Как вы думаете, кто победит?
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