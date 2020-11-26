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Эпидемия безграмотности

Эпидемия безграмотности (1 фото)

Автор:
26 ноября 2020 11:14
Метки: образование   студенты   факты   
1190
1

"Цель врагов России достигнута.
Наши дети- неучи.
Доцент журфака МГУ: "В этом году мы набрали инопланетян"
“Нез наю”, “генирал” и “через-чюр” — возможно, именно такое написание слов мы увидим в газетах лет через пять, когда нынешние первокурсники факультета журналистики МГУ получат свои дипломы. Вот такие феноменальные результаты продемонстрировали набранные с помощью ЕГЭ студенты, среди которых есть даже стобалльники.

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Метки: образование   студенты   факты   
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18k
shevanez 2 часа назад
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2k
Дмитрий Тимофеев Минуту назад
Эпидемия безграмотности
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147
Aleksandr 17 минут назад
Виноваты гаджеты. Мир технологии, нажал кнопочку вот тебе вся информация. Сейчас можно дома ракету собрать с интернетом. А забери гаджет все, кроме поспать и поесть, в туалет сходить. И в головах молодых людей пусто. Остаётся только азонировать.
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Эпидемия безграмотности
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567
Злодей 2 часа назад
Причём тут егэ. Я даже не уверен,что виновата система образования. Кем хотят щас все стать - блохерами, лецплейщиками, инстаграммерами. Там образование и не нужно.
Просто не хотят учиться вот и всё.
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6k
Doomer 2 часа назад
"Чейный - ейный?" (А. Райкин) А какого года эта статья? Помнится, я её лет 10 назад читал. Но думается, что с тех пор ничего не изменилось.
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725
Денис Федоров 2 часа назад
Безграмотным стадом легче управлять...
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9k
кира 2 часа назад
Помимо самой безграмотности страшно то, что безграмотные не понимают и не хотят осознать, что в этом такого страшного. Они не считают нужным учиться грамотно писать. Зачем? Все и так понятно.
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29k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
Это ещё доцент журфака по всяким инстаграммам и прочим вконтактам не шарахался - там материала на диссертацию.
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820
satra 2 часа назад
имхо меньше книг, больше игр и телека.
Моя более-менее приемлемая грамотность наработана прочитанным чудовищным количеством книг в поселковой библиотеке: Жюль Верн, Джек Лондон, Дюма и прочие Стивенсоны.
Тупо много грамотных букв прошло через голову и осело там на постоянку.
П.С. А да, чуть не забыл, еще мама - учитель русского языка и литературы и Дитмар Эльяшевич Розенталь в огромных дозах перед поступлением :)
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29k
Mamin Sibiriak satra 2 часа назад
Про ремень забыл.
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2k
Ухалус Посовиномус satra 7 минут назад
раньше книги корректировали грамотные люди. А сейчас... вот такие вот "стобалльники". Так что роль тренера остается разве что за старыми изданиями.
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33k
dima423 2 часа назад
хз по моему безграмотные только те кто не занимается, не читает, и вообще на это дело болт положил) ...то есть как и во все времена) У меня ребенок например делает меньше ошибок чем я в его годы, и вообще уровень образования у них гораздо выше...правда я его отдал в хорошую школу, к Ямбургу, а сам учился в обычной средней школе))
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820
satra dima423 2 часа назад
Вы уж простите, но знаки препинания - не Ваш конёк. :)
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33k
dima423 satra 2 часа назад
да ты знаешь, особо не гонюсь за тем, чтобы все запятые проставлять в комментария в инете... достаточно такой пунктуации, чтобы смысл сохранялся)) ...кстати в твоем комментарии тире лишнее))) ...так что извини пунктуация это и не твое))
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7k
Cornho dima423 2 часа назад
Справедливости ради, тире там по делу. Но правильное написание "чтобы" уже радует глаз.
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820
satra dima423 Час назад
Не лишнее. Тут уместно поставить тире для усиления акцента.
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71k
Я Только спросить. 2 часа назад
Екатерина 2 писала с чудовищными ошибками
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820
satra Я Только спросить. 2 часа назад
Дык она в девичестве Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg
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352
С того Берега моря 3 часа назад
Абразавание накраваицца медным тазам!
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33k
dima423 С того Берега моря 2 часа назад
накрЫваицца
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352
С того Берега моря dima423 2 часа назад
Точна,спосибо
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14k
dimitr 3 часа назад
В этом году?

Да уже лет тридцать это идёт по нарастающей. И лет пятнадцать, как всё реально плохо.

Хрен бы с ним, что безграмотные, сегодняшние средства проверки написанного процентах в 90-95 отлавливают ошибку и подчёркивают её красным. Но многие настолько тупы, что не понимают, что это за красная волнистая линия там нарисовалась.
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1k
Роман 3 часа назад
Закономерный результат - их три года учили сдавать ЕГЭ, теперь они умеют только сдавать ЕГЭ.
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14k
dimitr Роман 2 часа назад
Смешное заблуждение.
Грамотность - прежде всего чтение текстов. Ребенку в школе и дома надо много-много читать, причем не помоечную бестселлерную "литературу" нового тысячелетия, а проверенные корректорами тексты, старые книги, изданные от 1960 до 1990 года
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1k
Роман dimitr Час назад
Книги почти исчезли из повседневного обихода. Читать художественную литературу, ради удовольствия, перестали еще в прошлом веке - появились более простые развлечения.
Для полноценного чтения книг, требуется прилагать хотя бы минимальные умственные усилия. Фильмы намного проще для восприятия - все покажут и расскажут, разжуют и в рот положат.
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14k
dimitr Роман 46 минут назад
А это уже от родителей зависит - как привить ребёнку интерес к чтению. Если им пох собственный ребёнок - они ему пихают в руки гаджет, чтобы ребенок им не мешал.
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Вот, немного перлов из "Фишек":
Вот, немного перлов из "Фишек":
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Эпидемия безграмотности
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Эпидемия безграмотности
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7k
Cornho 3 часа назад
А вы говорите, что я х.рнёй маюсь.
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53k
Racer777 3 часа назад
Так одна из первых реформ либералов как раз и была реформа образования. Кстати, а где сейчас эта падла - фурсенко???
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dimitr Racer777 2 часа назад
Ну, конечно, это именно либералы поставили фурсенку на образование. Именно они. По годам нахождения во главе министерства ясно видно, что это время либералов. А ещё он теперь Помощник главного либерала.
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