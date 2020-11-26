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История одного предательства: как Герой Советского Союза стал летчиком люфтваффе

История одного предательства: как Герой Советского Союза стал летчиком люфтваффе (9 фото)

Автор:
26 ноября 2020 06:06
Метки: интересное   история   летчик   
1497
9
Офицер советских ВВС летчик Семен Трофимович Бычков — персона, вне всякого сомнения, неприятная. Но от этого не менее интересная. Мало кто понимал, как знаменитый летчик-истребитель, Герой Советского Союза и пример для других, смог предать родину и начал служить врагу. Мы не будем заниматься анализом этой одиозной личности, а просто расскажем историю взлета и падения, а также последовавшей за ними закономерной расплаты.
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Метки: интересное   история   летчик   
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1k
Гарри Слепнер 3 часа назад
Капитан- командир авиаполка? Может в военное время и было такое. В начале войны майоры дивизиями командовали. Но в 43-м... Сомневаюсь. Но и не утверждаю ничего.
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54k
Алекс Юстасов 7 минут назад
А теперь дети этих мразей правят нашей страной.
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1k
мангуст 14 минут назад
Подпись к фотографии
Бойцы «Российской свободительной армии» (РОА)
Так то она Русская освободительная была.
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3k
RALEXXX Час назад
"Летчики авиационной группы «Остланд» «русской» части люфтваффе"
Ну 2-3 летчика-предателя...поверить ещё можно, но чтобы целая группа?!
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15k
Сергей RALEXXX 13 минут назад
Ну это только название "группа". На перспективу.
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4k
Михаил RALEXXX 58 секунд назад
в первые месяцы войны, пленных было тысячи, сдавались целыми батальонами. Так за первый год войны на сторону врага переходили те, кто как раз был из нарушителей дисциплины и за проступки. Таких было много, оказывается. А набрать группу летчиков из числа предателей не так уж и сложно, если хочешь жить. Сейчас число предателей еще больше тебя удивит, если будет война. Возможно даже ты сам первым побежишь лизать ботинки солдатам нато, лишь бы не убили. А может ты геройски бросишься с гранатой на танк)). Война все расставит на свои места и покажет, кто трус, а кто герой.
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22k
aolti 2 часа назад
Хотелось бы тщательно прочитать биографию Бычкова, чтобы понять причины, мотивы, толкнувшие его на такие повороты. В Википедии ничего не написано про его родителей, а это очень подозрительно, так как их судьба могла бы быть определяющей для понимания его поведения в будущем. Какие-то глубинные мотивы затаенной обиды, агрессии или несправедливости. Но явно не дисциплинарные взыскания.
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5k
Sergey aolti 15 минут назад
а какие могут быть причины ? просто ссыкло был и все, когда в плену ему сказали, что расстрел или предательство, он, испугавшись, сделал свой выбор.... хотя мог конечно на поле боя просто уйти на территорию СССР и дальше служить Родине, но наверно за все время понял,что у немцев теплее и вкуснее жрачка и верил в их победу, поэтому не спешил переходить обратно....а после того,как фашисты стали сливаться то опять зассал и решил бежать куда глаза глядят.
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4k
Mike Snow aolti 6 минут назад
Да элементарное малодушие, боязнь за свою жизнь. На войне ведь или герой посмертно или предатель.
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