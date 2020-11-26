История одного предательства: как Герой Советского Союза стал летчиком люфтваффе

Немцы считали, что Герой Советского Союза, изменивший своей стране и присяге, будет выглядеть максимально убедительно. Но Бычков не оправдал надежд новых хозяев, так как вербовка продвигалась очень вяло. Пленные летчики с презрением относились к упитанному немецкому холую с нашивками РОА.

Не способствовало пропагандистскому успеху и то, что немцы начали постепенно проигрывать войну и отступали практически по всем фронтам. Даже человек, замысливший предательство, десять раз подумает над тем, стоит ли связываться с врагом, дни которого сочтены.

Но сам Семен Бычков беззаветно верил в успех немецкого оружия, несмотря на следовавшие одно за другим поражения.

"Смотрите, Гитлер дошел до Москвы, сталинские войска не пали духом, и сейчас ситуация поменялась, — говорил он. — Так снова случится, будьте уверены. Дойдем до Германии, и потом погонят нас обратно. Немец совсем не дурак, лучше с ним дружить."

Так увещевал предатель советских пленных, пытаясь их убедить воевать на стороне гитлеровцев и, что интересно, сам в это верил. В феврале 1945 года негодяя повысили, присвоив ему звание майора РОА и вручив знак отличия 3-го класса «За заслуги». Бычков очень гордился своим повышением и еще с большим рвением выполнял свою безнадежную миссию.