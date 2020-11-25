СЕлянка мясная сборная от Е. И. Молоховец

Вот на этом моменте я хочу заострить ваше внимание!

«…положить два соленые, очищенные, кусочками нарезанные огурца…»

Без чего солянки не сможет быть, в принципе!!! Мнения могут быть разные. Всякие. НО! Без настоящих, чтобы с укропом, смородиновым листом, хреном, чесноком, из бочки…, соленых огурцов, увы, солянку даже не начинайте готовить.

И, конечно же, пару стаканов рассола из этой самой бочки должны быть приготовлены. Обязательно.

Есть мнение, что огурцы надо чистить. Наверное это так, когда вы огурцы купите «из чужих рук». У нас они домашние. Сами рОстили, сами солили, поэтому просто кубиками я их покрошил. Вместе с кожурой. Она, к слову, совсе не жесткая. Потому как сорт для засолки правильный выращивается.