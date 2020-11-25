FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Еда 1201 пост • 519 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
СЕлянка мясная сборная от Е. И. Молоховец

СЕлянка мясная сборная от Е. И. Молоховец (29 фото)

Автор:
25 ноября 2020 20:34
Сообщество : Еда
Метки: Молоховец   еда   рецепт   селянка сборная мясная   солянка сборная мясная   
704
29
Ну вот, значит…, солянка мясная … сборная.
А сварили я ее по технологии (почему применено это понятие, я объясню в процессе) Елены Ивановны Молоховец. ( №59. Селянка мясная)
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Молоховец   еда   рецепт   селянка сборная мясная   солянка сборная мясная   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
6
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Trilik 5 часов назад
Молоховец - это нечто. Так, по памяти: "...если к вам неожиданно пришли гости и у вас НИЧЕГО НЕТ на стол, спуститесь в подвал и ВОЗЬМИТЕ БАРАНЬЮ НОГУ...".

"...вкусный ужин можно сделать из ОСТАВШИХСЯ с обеда ветчины, колбасы, мяса и т.д..."

И лучший "народный" рецепт, если действительно ничего нет, но к вам пришли гости: ОТВАРИ потихоньку калитку..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Злобный Час назад
Вот ты ГАД

Что так аппетитно то зделал...., с фотокарточками
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
671
Andrey Kondor 3 часа назад
СЕлянка мясная сборная от Е. И. Молоховец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ковыль Перистый 3 часа назад
Нечто подобное и готовлю. Но без капусты и курицы (мне они там кажутся лишними). И без грибов (увы, мои дети их не любят). Сметану и зелень - в тарелку. Съедаю столько, аж поразительно, что в меня такое количество может поместиться. ... А ещё наутро, после "борьбы со злом" - очень хорошо такой супчик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
671
Andrey Kondor 3 часа назад
Нафиг грибы, курицу и капусту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alexis 5 часов назад
Было всё очень вкусно, но только до грибов капусты и рассола.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606k
Result 5 часов назад
Что ж ты делаешь, ирод, на ночь глядя?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
User_1031028 6 часов назад
это что?...какая капуста... есть с капустой солянка но не это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
727
master_luga User_1031028 6 часов назад
Это сЕлянка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan Автор поста User_1031028 5 часов назад
http://www.molohovetc.ru/b_supy_belye_s_muchnoju_podpravkoju/59_seljanka_mjasnaja/http://www.molohovetc.ru/b_supy_belye_s_muchnoju_podpravkoju/59_seljanka_mjasnaja/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho 7 часов назад
Нет, нет и ещё раз нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир 10 вкуснейших, полезных и тонизирующих напитков для лета 10 вкуснейших, полезных и тонизирующих напитков для лета Котлеты из рыбного фарша — 6 очень вкусных рецептов Котлеты из рыбного фарша — 6 очень вкусных рецептов Беляши с мясом — очень вкусные домашние рецепты на сковороде и в духовке Беляши с мясом — очень вкусные домашние рецепты на сковороде и в духовке Настоящий украинский борщ Настоящий украинский борщ Как квасить капусту в домашних условиях Как квасить капусту в домашних условиях
Ivan
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13198



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео
1
57
"Я люблю животных, я гуманный пи***ц": эпичное спасение коня от собак попало на видео
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
3
469
И смех и грех: пост для атеистов и агностиков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Австралийские пингвины-геи во второй раз стали отцами
1
9
Австралийские пингвины-геи во второй раз стали отцами
Роберта Паттинсона заметили на прогулке с родителями и девушкой
0
9
Роберта Паттинсона заметили на прогулке с родителями и девушкой
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совсем скоро атлант расправит свои плечи!
0
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#прикол#животные#СССР#москва#авто авария#подборка#россия#автомир#позитив
#фото#история#дтп#кино#сша#дети#еда#смешные#на различный вкус#ynews
#интересно#факты#авария#люди#прикольные#интересное#картинки#фотографии#автомобили#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться