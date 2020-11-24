Винегрет как учили в советской школе!

Недавно жена спросила у дочки-старшеклассницы: "А вы что-нибудь готовите на уроке труда?", на что получила отрицательный ответ. Современных девочек не учат ни шитью, ни кулинарии.
Сам я помню, что пуговицы меня научили пришивать еще в 5 лет в советском детском садике. И все уроки труда не канули в лету, много полезного пригодилось в быту.
Захотелось восполнить этот пробел в современном образовании, и мы с женой сняли рецепт простого винегрета. Такого, как учили на уроке труда. Надеюсь он понадобится не только моей дочке, когда придет время учиться готовить, но и многим другим начинающим хозяйкам.
Берем овощи: примерно 3 шт свеклы не крупной, 3 картофеля, по 1 моркови и лука, 2 соленых огурца, половину банки зеленого горошка и растительное масло нерафинированное, с запахом. Все чистим, режем ровными небольшими кубиками, добавляем масло и перемешиваем.
Все гениальное - просто!
Все гениальное - просто!
Авторский пост
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Хотя, кого как учили...
А мы наоборот режем кубиками покрупнее, где-то 10х10 - так лучше чувствуется вкус каждого овоща в отдельности. А вот салаты всякие оливье - те мелко.
Многое мы потеряли и еще потеряем развалив Союз !
ты на язык определяешь наличие пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, канцерогенов и прочие перекисные числа?
мне тоже брат привозил масло "прям из под коровы", но я чет разницы по вкусу не заметил
зная как всякие всякие "фермеры" бадяжат тот же мед, я е*бал покупать что либо с рук у частников и прочих друзей подруг маминых систер
"А в сетевых прям 100% качества гарантировано?"
качеством занимается конкретный производитель(краснодарский край кстати), а французская контора "Ашан" (которой не п*ох на репутацию) как заказчик продукции под своим брендом "Каждый день", в частности дополнительно следит за качеством, помимо прочих госорганизаций
"друзья подруг маминых сестёр хоть за качество ответить могут"
каким образом, "мамой клянусь"?