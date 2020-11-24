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Винегрет как учили в советской школе!

Винегрет как учили в советской школе! (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 17:45
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: вкусняшка   еда   кулинария   кулинария готовим дома   кулинария для начинающих   рецепты   
497
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Недавно жена спросила у дочки-старшеклассницы: "А вы что-нибудь готовите на уроке труда?", на что получила отрицательный ответ. Современных девочек не учат ни шитью, ни кулинарии.

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Метки: вкусняшка   еда   кулинария   кулинария готовим дома   кулинария для начинающих   рецепты   
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36  комментариев
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192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Горошек в винегрет?

Хотя, кого как учили...
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2k
Агасфер Час назад
В рецепте отсутствует тазик
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6k
Ковыль Перистый Час назад
Меня очень сильно удивляют такие сетования. Мол, школа не учит еду готовить и полочки вешать. А родители на что!? Задницу тоже без учителей слабо научиться вытирать? ... Я уроки труда хронически прогуливала. Однако и готовить умею и полочки вешать.
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56k
Опиум для народа Ковыль Перистый 57 минут назад
Родителям некогда.Им посты про винегрет писать надо.)))
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50k
Андрей Час назад
"...ровными небольшими кубиками..."
А мы наоборот режем кубиками покрупнее, где-то 10х10 - так лучше чувствуется вкус каждого овоща в отдельности. А вот салаты всякие оливье - те мелко.
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435
Питер Крузо 2 часа назад
Начинать надо с азов)
Ссылка www.youtube.com
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1k
Никита Питер Крузо 2 часа назад
Азы любого цыганского рецепта: "Для начала украдите кастрюлю".
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130
МИХАН 2 часа назад
Сына младшего стараюсь всему учить (что сам умею ,чтобы был мужиком) Но глядя на нынешних девиц ,начал учить ,чтобы и готовить умел и пуговицу зашить и постирать и убраться и т.д.) На баб надежды мало ..Учись сынок ,потом вспомнишь меня не раз ..Так обидно , а что делать
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6k
Ковыль Перистый МИХАН Час назад
Забавно... Вам обидно, что человеку мужского пола приходится учиться убирать за собой?)) А кто в идеале за ним должен убирать? Мама или его баба? А, если живёт без мамки и без бабы - нехай грязью зарастает?))) ... Кстати, я своих девчонок учу мелким домашним ремонтом заниматься и ничего обидного в этом не вижу.
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130
МИХАН 3 часа назад
Вспомнил как на уроках труда ,нас девчонки приглашали отведать блюда приготовленные ими ..Так приятно было ,а ведь во времена СССР их готовили не только к получению образования ,но и к ведению домашнего хозяйства (шили ,готовили ,украшали и т.д.) А нас мальчишек к мужскому труду по хозяйству, чтобы и плотничать и слесарить умели ..Короче ,чтобы мужиками были ! Сейчас этому в школах не учат увы ,вот и кучи разводов ,низкая рождаемость и т.д.
Многое мы потеряли и еще потеряем развалив Союз !
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4k
Sanar МИХАН 2 часа назад
Тоже бегали к девчонкам на труды когда они готовили.
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130
МИХАН Sanar 2 часа назад
И так здорово было ,они превращались в этаких взрослых девушек в глазах это читалось и мы себя вели ,как мужчины ,культурные были и немного грубоваты ,как наши отцы ..Но "вкуснотища" была ,в этом огромный воспитательный процесс был в то время ..
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6k
Ковыль Перистый МИХАН Час назад
Странно... Т.е. родители не могут научить щи варить и слесарить?
только в школе могут обучить этому высокому искусству?
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130
МИХАН Ковыль Перистый 20 минут назад
Тогда в СССР основу давали развитию ребенка ,а там уж как родители и кто их окружает ! Зря смеетесь либерда..Чему вы научили со своей дерьмократией сейчас ?
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11k
робт 3 часа назад
"масло НЕрафинированное" подсолнечное - это именно то, что делает вкус классического винегрета
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11k
робт Sanar Час назад
а что не так с маслом "Каждый день"?
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Sanar робт Час назад
Ну скажем так, я его даже бы в чужой дизель не залил. Все родственники живут в Ставрополе, Краснодаре и в этих регионах, я понимаю не у всех есть возможность приобрести качественное масло, я к счастью имею такую возможность, как бы сравнить есть с чем.
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робт Sanar 48 минут назад
а что есть качество?
ты на язык определяешь наличие пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, канцерогенов и прочие перекисные числа?
мне тоже брат привозил масло "прям из под коровы", но я чет разницы по вкусу не заметил
зная как всякие всякие "фермеры" бадяжат тот же мед, я е*бал покупать что либо с рук у частников и прочих друзей подруг маминых систер
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4k
Sanar робт 24 минуты назад
Ну мёд отдельная тема, был пост. Максимум я проверял масло нитрат-тестером, жена я писал фанатеет и работает в САБ аэропорта, у них есть прибор. А в сетевых прям 100% качества гарантировано? Да там всем на меня и тебя похер изначально, друзья подруг маминых сестёр хоть за качество ответить могут.
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11k
робт Sanar Минуту назад
нитрат-тестер это вообще жесткое, рандомное нае*балово


"А в сетевых прям 100% качества гарантировано?"
качеством занимается конкретный производитель(краснодарский край кстати), а французская контора "Ашан" (которой не п*ох на репутацию) как заказчик продукции под своим брендом "Каждый день", в частности дополнительно следит за качеством, помимо прочих госорганизаций


"друзья подруг маминых сестёр хоть за качество ответить могут"
каким образом, "мамой клянусь"?
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