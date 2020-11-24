Знаки Российской Империи, способные озадачить не только кота

Да, конечно для специалиста эти знаки как открытая книга - они их знают и с легкостью могут расшифровать. И только непосвященные в тонкости этого дела люди будут выглядеть как озадаченный кот, который с первого взгляда не поймет, за что эти знаки давали. И они просто красивые, честное слово...
×
Систаго Бога? А... рысистого бега. Жетон Императорского Санкт-Петербургского общества рысистого бега
Любители великих кружек? Призовой жетон Санкт-Петербургского кружка велосипедистов-любителей в состязании на подъеме
Ну тут только знатоки поймут, без расшифровки никак - Призовой жетон Санкт-Петербургского кружка велосипедистов-любителей
Эм, голые мужики. Нет, это Жетон Почетного председателя Всефинляндского гимнастического и спортивного союза
Прик и Сид кто они? Жетон памятный Общества вспоможенияприказчикам и сидельцам в С.-Петербурге
Вроде и понятно, но эта красная полоса.. Юбилейный знак Офицерской кавалерийской школы в С.-Петербурге. Российская Империя, 1909-1917 гг.
СССР полностью принял эстафету сокращений. Наградной знак Центральной Комиссии по ликвидации последствий голода (ЦК ПОСЛЕДГОЛ) при ВЦИК, № 1841.
Знак Санкт-Петербургских Мужского и Дамского Благотворительно-тюремных комитетов, «золотой».
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Изба 100 лет назад: интерьер и быт
- 15 примеров, когда на мундире нет "живого" места
- Вооружены и очень опасны: вьючные артиллерийские подразделения
- А каким ударником был бы ты: 20 советских знаков, которые выдавали за особые заслуги
- Победа на фюзеляже: когда спешишь похвастаться поверженным врагом
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...