Знаки Российской Империи, способные озадачить не только кота

Да, конечно для специалиста эти знаки как открытая книга - они их знают и с легкостью могут расшифровать. И только непосвященные в тонкости этого дела люди будут выглядеть как озадаченный кот, который с первого взгляда не поймет, за что эти знаки давали. И они просто красивые, честное слово...