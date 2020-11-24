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Знаки Российской Империи, способные озадачить не только кота

Знаки Российской Империи, способные озадачить не только кота (22 фото)

Автор:
24 ноября 2020 15:43
Сообщество : Исторические факты
Метки: жетоны   знаки   исторические факты   награды   российская империя   сокращения   шутка   
649
22

Да, конечно для специалиста эти знаки как открытая книга - они их знают и с легкостью могут расшифровать. И только непосвященные в тонкости этого дела люди будут выглядеть как озадаченный кот, который с первого взгляда не поймет, за что эти знаки давали. И они просто красивые, честное слово...

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Метки: жетоны   знаки   исторические факты   награды   российская империя   сокращения   шутка   
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Хью́берт 4 минуты назад
Уважаемый автор поста, Фишки, не тот сайт, где такое обсуждают.
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