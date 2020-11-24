30 женщин, которые решили, что седина им к лицу

Известный колорист из Лос-Анджелеса Джек Мартин твердо уверен в том, что благородная седина никогда не выйдет из моды. Чтобы помочь женщинам осознать и принять свои возрастные изменения, он разработал специальную технику, которая позволяет его клиенткам чувствовать себя естественно, а в идеале - со временем отказаться от окрашивания совсем.
Что он делает: сначала специальным составов удаляет любой оставшийся на волосах искусственный цвет - остатки предыдущего окрашивания. Затем обесцвечивает волосы, сохраняя при этом седые корни, а потом подбирает новый цвет под цвет корней волос и создает красивую седину по всей длине. Смысл в том, чтобы привыкнуть к седине и, когда она станет неизбежной, отказаться от окрашивания в пользу естественности.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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