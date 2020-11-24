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30 женщин, которые решили, что седина им к лицу

30 женщин, которые решили, что седина им к лицу (31 фото)

Автор:
24 ноября 2020 10:58
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Окрашивание волос   было и стало   до и после   колорист   окрашивание   седина   седые волосы   
714
31
Известный колорист из Лос-Анджелеса Джек Мартин твердо уверен в том, что благородная седина никогда не выйдет из моды. Чтобы помочь женщинам осознать и принять свои возрастные изменения, он разработал специальную технику, которая позволяет его клиенткам чувствовать себя естественно, а в идеале - со временем отказаться от окрашивания совсем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Окрашивание волос   было и стало   до и после   колорист   окрашивание   седина   седые волосы   
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916
Broscan Полчаса назад
Смотрится только пышные и ухоженные!
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Мойша Перестукин Час назад
Марья Петровна офигела, увидев у себя на лобке седые волосы. Остальные люди в лифте просто окуели!
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3k
Wolf 2 часа назад
"Чтобы помочь женщинам осознать и принять свои возрастные изменения"
Накладные морщины и дряблая кожа тоже прилагаются ?
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452
LinkLine 2 часа назад
да нуу, женщинам седина не идет, страшно смотрится
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