30 женщин, которые решили, что седина им к лицу

Что он делает: сначала специальным составов удаляет любой оставшийся на волосах искусственный цвет - остатки предыдущего окрашивания. Затем обесцвечивает волосы, сохраняя при этом седые корни, а потом подбирает новый цвет под цвет корней волос и создает красивую седину по всей длине. Смысл в том, чтобы привыкнуть к седине и, когда она станет неизбежной, отказаться от окрашивания в пользу естественности.