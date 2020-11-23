Вот такая жирная, пропитанная холестерином, в общем со всех сторон не полезная, но жутко вкусная еда получается.
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Понадобятся селёдки. Слабосолёные, безо всяких там пряных и т.п. соусных затей. И даже, представьте себе, совершенно нечищеные и не потрошённые. В общем, никаких филе и пресервов. А то всё испортите. Селёдки почистить, разделать и мелко нарубить. Как-то вот так.
Помыть морковку, картошку и свёклу и сварить. В «мундирах», что называется.
Картошку тоже почистить надо, и на крупной терке натереть. Используйте тёрку именно самую крупную для картошки.
Я поумничал, натер на более мелкой, в результате образовались комочки. Так что тут деликатность «во вред» оказалось.
Картошку тоже почистить надо, и на крупной терке натереть. Используйте тёрку именно самую крупную для картошки.
Я поумничал, натер на более мелкой, в результате образовались комочки. Так что тут деликатность «во вред» оказалось.
В основу выложл картошку. Слегка ее примял надо и совсем немного присолить. Совсем чуть-чуть. Потом майонез. Немного. Чтобы он совсем тонким слоем картошку покрыл. Вернее даже смазал.
И масло. Немного. Буквально ложку столовую. Чтобы лук едва – едва смазать.
И…, не смейтесь, но на кончике чайной ложки, соли тоже надо. Хотя, согласен, это чистая вкусовщина.
И…, не смейтесь, но на кончике чайной ложки, соли тоже надо. Хотя, согласен, это чистая вкусовщина.
Морковку натереть на терке. Я на крупной тёр. А можно было вполне взять тёрку помельче. Это, кстати, и к свёкле относится.
Морковку разровнять, слегка присолить и смазать майонезом. Майонеза можно взять уже немного побольше, чем на смазку картошки. И ровненько его размазать по поверхности.
А потом свёкла. Все также выровнять, присолить и опять майонез. Берите столько, чтобы толщина этого слоя майонеза была миллиметров пять - семь, как минимум.
Вот такой вот слоеный пирог получился. Наглядно. Вот и все приготовление. Закрыть лоток крышкой и убрать в холодильник.
Дальше надо потерпеть. Часа три, а лучше – пусть ночь простоит.
А я пока пару слов скажу.
Между морковкой и свеклой можно яблочко добавить кисло-сладкое. И лучше всего его не тереть, а мелко порезать. И тонким слоем. Что называется «в один кружок-кусочек» выложить. Майонезом тоже смазывать не надо.
А вот свекольный слой уже можно разделить на два. Между ними нетолстый слой из рубленного вареного яйца очень будет уместен.
Предвосхищая вопрос – «А какое брать яйцо? Чьё, то есть?», отвечу. А хоть петушиное возьмите. Ваше дело, если надумаете, его яйцо, в пирог выложить.
Ну вот. Пока те, которые яйца петушиные варят, вынимаем лоток из холодильника.
Вот такой вот вид.
А я пока пару слов скажу.
Между морковкой и свеклой можно яблочко добавить кисло-сладкое. И лучше всего его не тереть, а мелко порезать. И тонким слоем. Что называется «в один кружок-кусочек» выложить. Майонезом тоже смазывать не надо.
А вот свекольный слой уже можно разделить на два. Между ними нетолстый слой из рубленного вареного яйца очень будет уместен.
Предвосхищая вопрос – «А какое брать яйцо? Чьё, то есть?», отвечу. А хоть петушиное возьмите. Ваше дело, если надумаете, его яйцо, в пирог выложить.
Ну вот. Пока те, которые яйца петушиные варят, вынимаем лоток из холодильника.
Вот такой вот вид.
Авторский пост
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Метки: еда рецепт селедка селедка под шубой
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Со вкусом согласен, но окромя майонеза, которого нужно по минимуму все остальное к тому же и полезное .
я как то замутил окрошку на тёртых овощах (а если честно, то от лени вообще в блендере зафигачил ), а не резанных, был крайне удивлён раскрытию вкусов! Так что и так хорошо и так тоже зашибись
..тут правда не только одна лень "виновата" была, но и подсмотренное за одним из ресторанов
я вообще практически не солю "шубу"
и морковку/свёклу мелко тереть не надо, всё на одной тёрке делается