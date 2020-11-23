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Селёдка под шубой

Селёдка под шубой (17 фото)

Автор:
23 ноября 2020 19:18
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: еда   рецепт   селедка   селедка под шубой   
579
17
Вот такая жирная, пропитанная холестерином, в общем со всех сторон не полезная, но жутко вкусная еда получается.
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Метки: еда   рецепт   селедка   селедка под шубой   
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26  комментариев
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3k
TPECKOED 4 часа назад
"жирная, пропитанная холестерином". Схераль тут холестерин приплёл? Откуда он возьмётся?
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2k
Alexbux1 3 минуты назад
Кое что забыл , лови.
Кое что забыл , лови.
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328
Ольга Став. Час назад
А если все это великолепие на пленку пищевую выкладывать, а потом наподобие роллов в рулетик скатать, то еще и очень красиво и презентабельно получится
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13k
Мария Коненкова 2 часа назад
Вот не люблю я этот мелко струганый картофель в селедке под шубой. Вообще картофель в селедке под шубой для меня лишний. Селедка с картошкой - супер, свекла с картошкой и морковкой - хорошо, свекла с селедкой - да, все вместе - не нравится. Мы уже давное её не готовим, не прижилась, и раньше когда готовили, то просто селедку укрывали свеклой под майонезом. Гораздо деликатнее вкус. Но это традиционный рецепт, конечно.
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7k
kaboza 2 часа назад
Согласно городской легенде, название закуске придумал сам купец: «Шовинизму и Упадку - Бойкот и Анафема», или просто «Ш.У.Б.А.». Со временем имя автора рецепта популярного салата забылось, а блюдо стали называть селедка под шубой.
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0
Виталий Касандров 3 часа назад
Вот такая жирная, пропитанная холестерином, в общем со всех сторон не полезная, но жутко вкусная еда получается.
Со вкусом согласен, но окромя майонеза, которого нужно по минимуму все остальное к тому же и полезное .
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7k
Алеksей 3 часа назад
тёртое... нарезанное... схлестнулись, блин

я как то замутил окрошку на тёртых овощах (а если честно, то от лени вообще в блендере зафигачил
), а не резанных, был крайне удивлён раскрытию вкусов! Так что и так хорошо и так тоже зашибись
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13k
Ivan Автор поста Алеksей 3 часа назад
Тут еще имеет место быть сила привычки. НО! Однажды в окрошку всё тоже на тёрке потерли. Консистентивно не понравилось. Наверное, в связи с этим и вкус как-то не лег.
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7k
Алеksей Ivan 2 часа назад
ну я к выводу пришёл, что тёртой должны быть огурцы и редиска, остальное всё таки покрошенное, но помельче. Получается более насыщенный вкус )))
..тут правда не только одна лень "виновата" была, но и подсмотренное за одним из ресторанов
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13k
Ivan Автор поста Алеksей 56 минут назад
гну, в общем, спорить не буду. Этих можно и потереть. :)
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600
Stopbandera 3 часа назад
Автор, а холестерин Вы где нашли в блюде?
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13k
Ivan Автор поста Stopbandera 3 часа назад
я ж уже ответил про маЯнез? или нет?
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600
Stopbandera Ivan Час назад
На святой мазик наговариваете. Не стыдно?
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13k
Ivan Автор поста Stopbandera 55 минут назад
я бы сказал - неудобно, ибо сам люблю
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798
Сергей 3 часа назад
если каждый слой солить - получится отрава,
я вообще практически не солю "шубу"
и морковку/свёклу мелко тереть не надо, всё на одной тёрке делается
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787
Saplus 3 часа назад
Если делать не мегапирог, со слоями в палец толщиной, а максимально тонкими - то и есть приятней, и сильно брать удобней, лучше из узкой селедочницы
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2k
Варяг оглы 3 часа назад
Нахер шлите диетолухов, чистая растительная пища с рыбой... ничего вредного..морковку кстати сожно сырую натертую на мелкой терке, полезнее, плюс сырой лук нарезанный помельче
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7k
Тудаблин 4 часа назад
это ниплов!
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3k
Ыукп 4 часа назад
ХЗ, канеш, дело вкуса, но я все ингредиенты режу мелким кубком.
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8k
Kasatik Ыукп 4 часа назад
Это уже ближе к винегрету. Весь смак в том, что тертое:)
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3k
Ыукп Kasatik 4 часа назад
Я же сказал мелким кубком.)
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303
Тюлень Боевой 4 часа назад
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