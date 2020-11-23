Дальше надо потерпеть. Часа три, а лучше – пусть ночь простоит.

А я пока пару слов скажу.

Между морковкой и свеклой можно яблочко добавить кисло-сладкое. И лучше всего его не тереть, а мелко порезать. И тонким слоем. Что называется «в один кружок-кусочек» выложить. Майонезом тоже смазывать не надо.

А вот свекольный слой уже можно разделить на два. Между ними нетолстый слой из рубленного вареного яйца очень будет уместен.

Предвосхищая вопрос – «А какое брать яйцо? Чьё, то есть?», отвечу. А хоть петушиное возьмите. Ваше дело, если надумаете, его яйцо, в пирог выложить.



Ну вот. Пока те, которые яйца петушиные варят, вынимаем лоток из холодильника.

Вот такой вот вид.