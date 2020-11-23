В российской больнице медперсонал заразился коронавирусом, но продолжает работать

ГУЗ Городская больница № 2 города Ульяновска продолжает работать. Несмотря на то, что у части её сотрудников подтверждённый COVID-19.



На видеозаписи, опубликованной в Фейсбуке, можно услышать слова медработницы (которая позже окажется инфекционистом), что у нескольких сотрудников диагностировали коронавирус. Однако они не ушли на карантин, потому что с ними контактировал практически весь персонал больницы и тогда нужно закрыть всю больницу.



Также инфекционист призналась, что на сотрудников больницы выделяют только 30 тестов на коронавирус в день, а нужно больше 100. И в виде шутки сказала попросить помощи у Бога.