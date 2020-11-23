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В российской больнице медперсонал заразился коронавирусом, но продолжает работать

В российской больнице медперсонал заразился коронавирусом, но продолжает работать (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 14:54
Сообщество : Пандемия
Метки: болезнь   больница   больные   заражённые   коронавирус   тесты на коронавирус   ульяновск   
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В Ульяновске разгорается скандал после опубликованной видеозаписи.

Источник:

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Метки: болезнь   больница   больные   заражённые   коронавирус   тесты на коронавирус   ульяновск   
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8  комментариев
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3k
SSD 2 часа назад
Минздрав назвал видео фейком и опроверг наличие работающих заражённых врачей.(с)
Конечно фейк, на видео не врач, а либеральный госдеповский агент!!!...возможно даже Навальный переодетый...но не точно.
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76
Борис Полчаса назад
А царь знает?
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13
Миша Полчаса назад
Редкий случай, но Минздрав кажется не врёт.
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4k
Сергей Борисов 54 минуты назад
Чую, скоро высказывание своей точки зрения о ситуации с коронавирусом будет приравнено к бросанию пластикового стаканчика в сотрудника Росгвардии !
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32k
Элек Мек 2 часа назад
Да не,при короне силёнок вообще нет,фиг сможешь работать.Думаю это сказано в "сердцах".
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
видеосъемка сотрудника производилась скрытой камерой без согласия сотрудников,
===
Не ну всё правильно.Главное перевести стрелки . Во всём виноват тот кто снимал . А то.что там с тестами и врачами - это фейк. Фейк снятый скрытой камерой :-)
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