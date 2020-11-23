В российской больнице медперсонал заразился коронавирусом, но продолжает работать

В Ульяновске разгорается скандал после опубликованной видеозаписи.
ГУЗ Городская больница № 2 города Ульяновска продолжает работать. Несмотря на то, что у части её сотрудников подтверждённый COVID-19.
На видеозаписи, опубликованной в Фейсбуке, можно услышать слова медработницы (которая позже окажется инфекционистом), что у нескольких сотрудников диагностировали коронавирус. Однако они не ушли на карантин, потому что с ними контактировал практически весь персонал больницы и тогда нужно закрыть всю больницу.
Также инфекционист призналась, что на сотрудников больницы выделяют только 30 тестов на коронавирус в день, а нужно больше 100. И в виде шутки сказала попросить помощи у Бога.
На видеозаписи, опубликованной в Фейсбуке, можно услышать слова медработницы (которая позже окажется инфекционистом), что у нескольких сотрудников диагностировали коронавирус. Однако они не ушли на карантин, потому что с ними контактировал практически весь персонал больницы и тогда нужно закрыть всю больницу.
Также инфекционист призналась, что на сотрудников больницы выделяют только 30 тестов на коронавирус в день, а нужно больше 100. И в виде шутки сказала попросить помощи у Бога.
Минздрав назвал видео фейком и опроверг наличие работающих заражённых врачей.
А администрация больницы позже выдала официальное сообщение, что все медики ведут приём в спецкостюмах и среди их близких нет контактных.
"Врач-инфекционист разговаривала с коллегой в доверительном отношении, не подозревая тот факт, что подвергается несогласованной съемке. Публикация в сети Facebook носит незаконный характер, т.к. видеосъемка сотрудника производилась скрытой камерой без согласия сотрудников, а также пациентов, которые в данный момент находились в кабинете на приеме у врача и без согласия попали в кадр", – говорится в обращении администрации больницы.
А администрация больницы позже выдала официальное сообщение, что все медики ведут приём в спецкостюмах и среди их близких нет контактных.
"Врач-инфекционист разговаривала с коллегой в доверительном отношении, не подозревая тот факт, что подвергается несогласованной съемке. Публикация в сети Facebook носит незаконный характер, т.к. видеосъемка сотрудника производилась скрытой камерой без согласия сотрудников, а также пациентов, которые в данный момент находились в кабинете на приеме у врача и без согласия попали в кадр", – говорится в обращении администрации больницы.
А в это время московские медработники сняли клип о тяжёлых буднях
Главврач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова в Москве Валерий Вечорко выложил на Facebook клип, в котором приняли участие врачи и медсёстры.
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Конечно фейк, на видео не врач, а либеральный госдеповский агент!!!...возможно даже Навальный переодетый...но не точно.
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Не ну всё правильно.Главное перевести стрелки . Во всём виноват тот кто снимал . А то.что там с тестами и врачами - это фейк. Фейк снятый скрытой камерой :-)