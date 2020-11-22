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Тактический трехосник. История рождения КамАЗ-4310

Тактический трехосник. История рождения КамАЗ-4310 (19 фото)

Автор:
22 ноября 2020 14:33
Метки: Камский автомобильный   камаз-4310   страницы истории   
1402
19
В 60-е годы в Советском Союзе появилась потребность в грузовых автомобилях, способных брать на борт до 8 тонн груза и столько же буксировать в прицепе. Минский автомобильный завод уже не в полной мере справлялся с этой задачей, да и выпускал преимущественно машины грузоподъемностью более 10 тонн. Немало сил и ресурсов у минчан забирали профильные проекты для Министерства обороны.
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Метки: Камский автомобильный   камаз-4310   страницы истории   
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9  комментариев
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1k
wwertuozz 4 часа назад
от военкомата в 1997 учился на 4310 и на них же и на права сдавал.
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28k
Юр21 9 минут назад
"...картерное масло попадало в воздухозаборник..."?!
Это простите как?
Кабину начали лепить деятели из ЗиЛ, но слава богу закончили финны, иначе морозили бы сопли как в колхидовской консервной банке, а там и обзор, и утепление, и невиданная на советских грузовиках шумоизоляция, двигатель на Камазе слизали с французских, как и коробку.
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275
МИХАН 4 часа назад
Что только Русские не придумают ,лишь бы хороших дорог не строить ..У нас даже ж\д линия отличается от запада ...)))) Добро пожаловать "господа" кто хочет опять Россию проверить на зубок ! Встретим ,как обычно ..хе хе
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15k
Lynx Sanar 2 часа назад
Я! Все! Кроме тебя, похоже.
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4k
Sanar Lynx 2 часа назад
Жопу ты с дивана с трудом поднимешь клоун.
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15k
Lynx Sanar 2 часа назад
Надо будет - подниму.
И никогда не опускайся до невежества - мой тебе совет.
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Sanar Lynx 2 часа назад
Я в советах не нуждаюсь, оставь себе.
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Lynx Sanar 2 часа назад
Отвали.
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