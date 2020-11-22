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Почему в СССР десятилетиями не повышались цены на ЖКХ и на проезд в общественном транспорте

Почему в СССР десятилетиями не повышались цены на ЖКХ и на проезд в общественном транспорте (3 фото)

Автор:
22 ноября 2020 14:02
Метки: СССР   факты   цены   
963
3

В современной России цены на проезд и на ЖКХ растут буквально каждый год. Простой пример: в Санкт-Петербурге в 2017 году один жетон стоил 45 рублей, а в 2021 году он будет стоить 62 рубля.

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Метки: СССР   факты   цены   
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324
Безумный Макс 2 часа назад
Тогда был застой.
А теперь у нас
Тогда был застой. А теперь у нас
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784
Hellscream 18 минут назад
"Плановая экономика не нуждалась в том, чтобы извлекать деньги у собственных граждан"
При плановой экономике простыми словами говоря, все деньги населения страны и так находятся у государства. как и весь бизнес и любая сфера обслуживания.
Просто тупейшее сравнение . Это даже не бредни совкодрочера , это просто тупой вброс говна на вентилятор .
Вы в рамках границ своей страны полностью обеспечиваете друг друга собираете вещи , мебель , транспорт обслуживаете , убираете лечите и учите и т.д. друг друга, получая за это з.п. или просто сразу товар или услугу вместо з.п.
Это и позволяет выбивать ценники сразу на товаре . вы живете будто в одном большом заводе , полностью автономном.
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1k
ЛунныйКотэ 47 минут назад
потому что там не было пупкина
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464
strader 47 минут назад
Почему в СССР десятилетиями не повышались цены на ЖКХ и на проезд в общественном транспорте
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2k
LekS 2 часа назад
Надо национализировать ЦБ, обнулить ссудный процент и всё, инфляции не будет при должном контроле за объемом за денежной массой.
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6k
Matthew Hopkins 2 часа назад
Сами вы ваш СССР и просрали, потому что у вас не было мозгов, но вы этого не понимаете.
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3k
Сергей Matthew Hopkins 2 часа назад
Кто это вы? Вы сами то откуда, родимый?
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6k
Matthew Hopkins Час назад
Щас наставят мне минусов редиски-нехорошие человеки
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592
пенс Matthew Hopkins 58 минут назад
Так ответьте на вопрос прямо . Откуда и кто вы?
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13k
homerchik 2 часа назад
Почему в СССР десятилетиями не повышались цены на ЖКХ и на проезд в общественном транспорте
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3k
Квизо 2 часа назад
Метро, автобус 5 копеек. Троллейбус 4 коп. Трамвай 3 коп. Билеты на утренние детские киносеансы 10 коп. Звонок в телефонной будке 2 коп. Я был в спортклассе, две тренировки в день, для поддержания растущих организмов выдавали талон на питание в столовую, номинально 1 рубль.
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16k
бат св 2 часа назад
"Дмитрий Медведев говорит, что сбор налогов может считаться основной роста экономики,"(с)
-что то Дмитрия Медведева в списках экономистов не вижу,кстати,это не та сволочь,которая полковника Каддафи предала?
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452k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Начальная зарплата инженера, выпускника вуза в Москве в 1976г составляла 140 руб/месяц без вычетов, в 1988г стала 140 руб/месяц без вычетов.
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3k
Шилов 3 часа назад
Я еще добавлю от себя как свидетель СССР. В те времена не было компьютеров, айфонов, всяких гаджетов. Максимум желаний состоял из холодильника, который работал десятилетиями и переходил по наследству, может быть стиральной машины и телевизора, иногда кухонного и мебельного гаринтура. И все! И покупалось это один раз и, как правило на всю жизнь. Вообще похеру было сколько что стоит. Смысл жизни не из из покупок состоял.
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32k
Элек Мек Шилов 2 часа назад
А в царской России не было троллейбусов! Продолжай-твой ход.
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470
LinkLine Шилов 2 часа назад
купил один раз коньки и ходи всю жизнь пока не сточишь
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4k
Монька Шилов Час назад
Тут смотря какой период рассматривать. В 80х и дальше многие желали продукцию легкой и тяжелой промышленности Польши, Чехословакии, Румынии и других стран ближнего зарубежья. Так же было непросто достать некоторую продукцию отечественного производства, которая полностью уходила на экспорт. Плюс опять же очень сильно все зависело от региона. Но в общем согласен с вами. Главным преимуществом СССР для большинства было, в отличие от капиталистического строя, минимальное расслоение классов.
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592
пенс Элек Мек Час назад
Лошадью ходи!
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9k
Bill 3 часа назад
Краткий пересказ почему развалился Советский Союз.
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26k
Ozonx Ozonx 3 часа назад
Потому что легко держать цену на несчастные 20 товаров на полке магазина, производящиеся на государственных предприятиях
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