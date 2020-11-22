Почему в СССР десятилетиями не повышались цены на ЖКХ и на проезд в общественном транспорте

О ЖКХ и говорить не стоит, рост цен происходит либо раз в год, либо несколько раз в год. Причем ЖКХ — существенная часть расходов для среднего россиянина. Даже официально считается, что около 15-20% доходов приходится тратить на оплату ЖКХ.

В СССР же ситуация была совершенно иной. Там цены фиксировались таким образом, что на большинство видов услуг они могли не меняться с пятидесятых до восьмидесятых годов.

ЖКХ и общественный транспорт