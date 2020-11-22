Почему в СССР десятилетиями не повышались цены на ЖКХ и на проезд в общественном транспорте

В современной России цены на проезд и на ЖКХ растут буквально каждый год. Простой пример: в Санкт-Петербурге в 2017 году один жетон стоил 45 рублей, а в 2021 году он будет стоить 62 рубля.
О ЖКХ и говорить не стоит, рост цен происходит либо раз в год, либо несколько раз в год. Причем ЖКХ — существенная часть расходов для среднего россиянина. Даже официально считается, что около 15-20% доходов приходится тратить на оплату ЖКХ.
В СССР же ситуация была совершенно иной. Там цены фиксировались таким образом, что на большинство видов услуг они могли не меняться с пятидесятых до восьмидесятых годов.
ЖКХ и общественный транспорт
В СССР общественный транспорт не был никогда существенной статьей расходов. Например, в Москве проезд в метро стоил 5 копеек, на троллейбусе — 4 копейки. И власть эти цены фиксировала на многие годы. Они оставались актуальными и на фоне роста зарплат граждан. При этом важно сказать, что сама сфера активно развивалась.
ЖКХ также государство не просто контролировало, а прямо брало на себя значительную часть расходов. Это было нужно для того, чтобы каждый гражданин понимал, что право на жилье — это не пустой звук, а это право гарантирует государство.
Почему цены не росли
Цены не росли по той причине, что ресурсы работали не в интересах капиталистов, а в интересах большинства граждан. Поэтому средства, которые находились под управлением государства, тратили на строительство социальной инфраструктуры и на улучшение жизни граждан.
Кому-то условия жизни в СССР могут показаться скромными, однако всё-таки по сравнению с прошлым — они объективно улучшались где-то до 1987 года точно. С этого момента начались рыночные реформы, за которыми последовало усиление социального разрыва в обществе и формирование классов.
Плановая экономика не нуждалась в том, чтобы извлекать деньги у собственных граждан. И если в современности Дмитрий Медведев говорит, что сбор налогов может считаться основной роста экономики, то в СССР подобное заявление назвали бы абсурдом.
Источник:
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А теперь у нас
При плановой экономике простыми словами говоря, все деньги населения страны и так находятся у государства. как и весь бизнес и любая сфера обслуживания.
Просто тупейшее сравнение . Это даже не бредни совкодрочера , это просто тупой вброс говна на вентилятор .
Вы в рамках границ своей страны полностью обеспечиваете друг друга собираете вещи , мебель , транспорт обслуживаете , убираете лечите и учите и т.д. друг друга, получая за это з.п. или просто сразу товар или услугу вместо з.п.
Это и позволяет выбивать ценники сразу на товаре . вы живете будто в одном большом заводе , полностью автономном.
-что то Дмитрия Медведева в списках экономистов не вижу,кстати,это не та сволочь,которая полковника Каддафи предала?