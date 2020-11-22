Бадяга: Разрыв шаблона. Это животное, а не растение. Но почему зелёное? Почему не двигается?

Найти её можно в любом чистом водоёме с проточной водой. Ключевое слово — чистой, без бензиновых плёнок, батареек на дне и прочих ржавых мангалов по берегам. Вода может быть очень мутная — это бадяге только в кайф, но если присутствуют химические загрязнения, это повод для губки скоропостижнуться.

Губка высотой в 7 сантиметров за сутки процеживает более 20 литров воды!