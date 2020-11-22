Бадяга: Разрыв шаблона. Это животное, а не растение. Но почему зелёное? Почему не двигается?

Сегодня у нас в гостях бадяга — животное, которое спасёт тебя от синяков. Бадяга (или бодяга, тут кому как нравится) — представитель губок. Кто не знает, губки — это такие сидячие организмы, чья жизнь проходит тоскливо, но беззаботно.
Сиди себе, кайфуй, да водичку фильтруй. А то, что отфильтровал — кушай. Большинство губок живет в море, разрастаясь до огромных размеров, но бадяга — исключительно пресноводная животина.
Найти её можно в любом чистом водоёме с проточной водой. Ключевое слово — чистой, без бензиновых плёнок, батареек на дне и прочих ржавых мангалов по берегам. Вода может быть очень мутная — это бадяге только в кайф, но если присутствуют химические загрязнения, это повод для губки скоропостижнуться.
Губка высотой в 7 сантиметров за сутки процеживает более 20 литров воды!
Устроена наша пресная губка как, собственно, губка: пористое, неясных очертаний тело, легко промываемое водой. Но в отличие от губки для мытья посуды, организм бадяги армирован кремниевым скелетом (спикулами) и укреплен особым белком (спонгином). Кремний даёт конструкции жесткость, а спонгин — упругость. Это ли не киберпанк, который мы заслужили?
Тот самый кремневый скелет.
Именно спонгин и спикулы дают тот самый целебный эффект. Втирая их в кожу, они раздражают её и обеспечивают прилив кровотока по области, тем самым ускоряя «рассасывание» гематомы у барышень и фингала у мужиков.
Выглядит не очень эстетично, зато действенно!
Но не спешите натираться свежевыловленной бадягой просто так! Во-первых, вы рискуете получить ожог от большой концентрации веществ, а во-вторых, свежий синяк, который вам поставит представитель РыбОхраны. Бадяга в дикой природе — охраняемый вид. Также противопоказано натираться свежей бадягой людям брезгливым — в теле животинки живёт целый зоопарк: от мелких рачков до разнообразных личинок и червей!
Бадяга бывает всякая в жизни, и понять, какая именно случилась на этот раз, не всегда просто. Но с нашей героиней все достаточно легко. Бадяга бывает озерная и речная, и отличить их друг от друга очень просто. Как? Ну речная живёт в реке, озерная — в озере, чего не ясно? Ладно, на самом деле, это не единственное различие, хотя и одно из главных. Бадяга речная более ветвистая, спикул у неё меньше, оттого её тело, по сравнению с озёрной губкой, мягче и тоньше.
А чего ж она зелёная тогда, если это животное? Ну, бывает она не только зелёной, но и коричневой, и бурой. Всё зависит от того, есть ли в составе её тела симбиотические водоросли или нет.
Если симбиотических водорослей на теле бадяги нет — губка будет того же цвета, что и взвесь, которую она через себя фильтрует.
Ну и, наконец, размножение. Да-а-а, тут всё сложно. Искать пипку у губки — занятие бесполезное, но, несмотря на это, бадяги — раздельнополые животные. Сложно? Остановимся на мысли о том, что губки-мальчики в период размножения выделяют в воду мужицкие половые клетки, а губки-девочки, соответственно, женские. Получившиеся в результате встречи этих двух клеток личинки, планулы, плавают пару деньков, потом оседают на дно. И если плануле повезло с видом на жительство, то она разовьется во взрослую губку.
Чтобы дорасти до такого размера бадяге понадобится долгих 5 лет.
Что ж, теперь вы знаете о жизни больше, и когда вас спросят: «Это чё за бадяга, чувак?» вы можете дать вполне квалифицированный ответ.
Источник:
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