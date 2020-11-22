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Бадяга: Разрыв шаблона. Это животное, а не растение. Но почему зелёное? Почему не двигается?

Бадяга: Разрыв шаблона. Это животное, а не растение. Но почему зелёное? Почему не двигается? (9 фото)

Автор:
22 ноября 2020 13:38
Метки: животные   интересно   факты   
691
9

Сегодня у нас в гостях бадяга — животное, которое спасёт тебя от синяков. Бадяга (или бодяга, тут кому как нравится) — представитель губок. Кто не знает, губки — это такие сидячие организмы, чья жизнь проходит тоскливо, но беззаботно.

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Метки: животные   интересно   факты   
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990
Никита 3 часа назад
Прочитал с интересом благодарю.
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4
Олень Вапити 52 минуты назад
Фингалы выводит на раз. Мне за выходные от удара бревна по голове в пятницу и охеренного бланша на поллица в понедельник утром только подсвет под глазом остался и то до вечера прошёл.
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10k
Taximaxi 2 часа назад
Входит в состав мази-«три богатыря». Причём три-это глагол. Втирается в пипку,до появления результата. При отсутствии результата,втирается более энергично.
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1k
Женя Женя78 2 часа назад
на фидер цеплялась сто раз.
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14k
Александр Сучков 2 часа назад
Привет, Димон! Респект, мне понравилось про бодягу. Буду искать её в речках рядом с дачей и охранять.
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6k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Где она промышляет? Ни разу не попадалась
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7k
Alexander 3 часа назад
Мне про пипку понравилось...
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Александр Сучков Alexander 2 часа назад
про пипку всем нравится))))
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