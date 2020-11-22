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Заводы первой пятилетки — из-за границы. Кто ковал индустриализацию СССР?

Заводы первой пятилетки — из-за границы. Кто ковал индустриализацию СССР? (11 фото)

Автор:
22 ноября 2020 05:22
Метки: заводы первой пятилетки   индустриализация СССР   страницы истории   
531
11
К началу первой пятилетки 1928–1932 гг. СССР не имел возможности самостоятельно запустить проект индустриализации в полном объёме. Именно тогда был предпринят нетривиальный ход.
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Метки: заводы первой пятилетки   индустриализация СССР   страницы истории   
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12  комментариев
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10k
[email protected] 3 часа назад
Пид..ор Гайдар сказал, что зачем нам станкостроение, купим эти станки за границей. И не стало станкостроения и страны нет((((
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Albigoec Час назад
Миф и брехня ещё из 90-ых!!! Кому интересно, вот историк Егор Яковлев бомбит данную тему:
Ссылка youtu.be
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Дмитрий Маликов Albigoec 45 минут назад
Не понял почему брехня, он же полностью всё это подтверждает? А в этой статье избегают говорить разве что о том что за всё платили чуть ли не в двойном размере, потому что выбора у кого купить эти средства производства, необходимые для быстрого старта, особо и не было.
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Albigoec Дмитрий Маликов 9 минут назад
Если не сложно, скажите на какой минуте он это подтверждает?
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19k
Davy Jones Час назад
Помогали не потому что любили СССР, а потому что в Америке была полная жопа, тоесть тупо зарабатывали бабло. Не было бы великой депрессии хрен бы кто что строил в СССР. Так что это они нам обязаны а не мы им.
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5k
vitenok 2 часа назад
Теперь хорошо бы кто нибудь знающий написал, как оно было на самом деле.
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16k
бат св vitenok Час назад
А что смущает?
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1k
Albigoec vitenok Час назад
Ссылка youtu.be
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15k
Lynx 3 часа назад
Нынче митинги запрещены законом.
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4k
Иван 4 часа назад
Заводы первой пятилетки — из-за границы. Кто ковал индустриализацию СССР?
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32k
kalinser Иван 4 часа назад
Заводы первой пятилетки — из-за границы. Кто ковал индустриализацию СССР?
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Иван kalinser 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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