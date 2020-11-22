Заводы первой пятилетки — из-за границы. Кто ковал индустриализацию СССР?

Не менее показательны и цифры импорта техники. В 1931 г. СССР закупил около трети, а в 1932 г. — около половины мирового экспорта всех машин. Главной особенностью было то, что закупали не просто абстрактные машины, а средства производства, чтобы исключить зависимость от иностранной промышленности. В 1931 г. стоимость машинно-технического импорта составляла примерно 3154 млн руб. К 1934 г. он сократился до 569 млн руб. А импорт, например, тракторов был и вовсе прекращён в 1932 г. Так сработала стратегия первой пятилетки: «Расширение импорта машин, чтобы освободиться от импорта машин». Цель была достигнута.