Заводы первой пятилетки — из-за границы. Кто ковал индустриализацию СССР?

К началу первой пятилетки 1928–1932 гг. СССР не имел возможности самостоятельно запустить проект индустриализации в полном объёме. Именно тогда был предпринят нетривиальный ход.
Митинг строителей Нижегородского автомобильного завода — будущего ГАЗа, сентябрь 1930 г. Первый автомобиль сошёл с конвейера в январе 1932 г.
Как использовать кризис?
В США, ведущей на тот момент индустриальной державе мира, начинала раскручиваться Великая депрессия. Сокращение производства ударило по фирмам, которые занимались проектированием и строительством новых предприятий. Крупнейшее бюро Albert Kahn Incorporated, базирующееся в Детройте и прославившееся как «архитектор Форда», к концу 1928 г. оказалось на грани банкротства. А в апреле 1929 г. глава фирмы немецкий еврей Альберт Кан получил предложение построить в Сталинграде тракторный завод. Прозорливый Кан сделал встречное предложение — предоставил программу по промышленному строительству не только в Сталинграде, но в СССР вообще.
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В 1929 г. в Москве был открыт филиал фирмы, которым управлял брат Альберта — Мориц Кан. Филиал назывался «Госпроектстрой». Там работали 25 американских инженеров и 2,5 тыс. советских сотрудников.
Тот же Сталинградский тракторный завод действительно был построен в США, демонтирован, перевезён в Сталинград и собран заново за 6 месяцев — 17 июня 1930 г. с его конвейера сошёл первый трактор СТЗ-1. Всего фирма Кана построила в СССР, по разным данным, от 521 до 571 завода.
Самые известные — это автомобильные заводы в Москве и Нижнем Новгороде — АЗЛК и ГАЗ. Плюс станкостроительные заводы в Калуге, Новосибирске и Верхней Салде. Литейные заводы в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Магнитогорске, Сормове и Сталинграде. Механические заводы и цеха в Челябинске, Подольске, Сталинграде, Свердловске...
Авторитет Альберта Кана в промышленной среде был очень высок. Узнав о том, что строительством предприятий в СССР занимается именно он, многие фирмы тоже принимались за дело. ГАЗ строила фирма Austin, а технологический проект реализовывала компания Форда.
Что было в приоритете?
Проект «Советская индустриализация» состоял из множества строек, которые тогда называли всесоюзными, но справедливее всего их было бы назвать всемирными. Так, знаменитый «Уралмаш» изначально проектировался «с учётом достижений западноевропейской и американской техники в области тяжёлого машиностроения». В поставке оборудования приняли участие 110 (!) иностранных фирм и компаний.
Однако сбрасывать со счетов и наши, отечественные кадры было бы ошибкой. При строительстве знаменитого Новокузнецкого металлургического комбината, о котором Маяковский писал: «Через четыре года здесь будет город-сад», американская фирма Freyn Engineering Company неудачно расположила цеха завода. Потребовалось вмешательство русского инженера Ивана Бардина, который отвёл плотиной мелкую речку и значительно расширил площадь завода.
То же самое касается Магнитогорского комбината. Его проектировала американская компания Arthur McKee. И вот каков был результат строительства. Шахту первой доменной печи русские рабочие под руководством американцев выкладывали 2,5 месяца, на вторую печь потребовалось 25 дней, а для третьей всего 20 — и уже без иностранного присмотра.
Не менее показательны и цифры импорта техники. В 1931 г. СССР закупил около трети, а в 1932 г. — около половины мирового экспорта всех машин. Главной особенностью было то, что закупали не просто абстрактные машины, а средства производства, чтобы исключить зависимость от иностранной промышленности. В 1931 г. стоимость машинно-технического импорта составляла примерно 3154 млн руб. К 1934 г. он сократился до 569 млн руб. А импорт, например, тракторов был и вовсе прекращён в 1932 г. Так сработала стратегия первой пятилетки: «Расширение импорта машин, чтобы освободиться от импорта машин». Цель была достигнута.
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